কোটায় ক্যাফের ছাদ ভেঙে মৃত্যু কোচবিহারের তরুণের, হাসপাতালে ভর্তি মৃতের মা

কোটায় ক্যাফের ছাদ ভেঙে মৃত্যু কোচবিহারের তরুণের, হাসপাতালে ভর্তি মৃতের মা
রাজস্থানের কোটায় থেকে ডাক্তারি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যুবক ৷ কীভাবে দুর্ঘটনা, তদন্তের দাবি পরিজনদের ৷
Published : February 8, 2026 at 7:45 PM IST
কোচবিহার, 8 ফেব্রুয়ারি: রাজস্থানের কোটায় নিটের কোচিং-এর জন্য গিয়েছিলেন কোচবিহারের অনরণ্য কর্মকার (18) ৷ শনিবার রাতে সেখানে এক ক্যাফের ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি তাঁর মা সুদীপ্তা কর্মকার ৷ ইতিমধ্যে, ঘটনার খবর পেয়ে কোটার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তাঁর বাবা ৷ শোকের ছায়া কোচবিহার শহরের বক্সিবাড়ি এলাকায় ৷
কোচবিহার শহরের বক্সিবাড়ি এলাকায় বাড়ি অনরণ্যদের ৷ তাঁর দিদি বিএসসি নার্সিং করে মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৷ কোচবিহারে মাধ্যমিক পাশ করার পরেই অনরণ্য রাজস্থানের কোটায় চলে যায় ডাক্তারি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ৷ সেখান থেকেই একাদশ ও দ্বাদশের পড়াশোনা করছিলেন গত দু’বছর ধরে ৷ তাঁর সঙ্গে মা সুদীপ্তা কর্মকার থাকতেন ৷ আর তাঁর বাবা মাঝেমধ্যে যাতায়াত করতেন ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধেবেলা স্থানীয় এক ক্যাফেতে মা সুদীপ্তার সঙ্গে খেতে যান অনরণ্য ৷ পাশেই এক বহুতল ভাঙার কাজ চলছিল ৷ অভিযোগ, সেই কাজের কারণেই পাশের ক্যাফেটেরিয়ার ছাদ ভেঙে পড়ে ৷ ক্যাফেতে উপস্থিত অনেকেই গুরতর জখম হন ৷ তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসক অনরণ্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
অপরদিকে তাঁর মা সুদীপ্তা গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালের ICU-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ রাতেই দুর্ঘটনার খবর পৌছায় অনরণ্যদের কোচবিহারের বাড়িতে ৷ এরপর রবিবার সকালে মামাকে সঙ্গে নিয়ে কোটা রওনা দেন তাঁর বাবা অভিজিৎ কর্মকার ৷ কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মর্মান্তিক ঘটনা ৷ কী কারণে হল, সেই সব খোঁজ নেওয়া হচ্ছে ৷"
এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশী সোমা দাস বলেন, "ছোটবেলা থেকে দেখছি ৷ খুব খেলতে ভালোবাসতো ৷ এধরনের মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন ৷ বিল্ডিং কী কারণে ভাঙল, তার তদন্ত হওয়া দরকার ৷ শনিবার রাতে মৃত্যুর খবর জানতে পারি ৷ আজ সকালে ওঁর বাবা বিমানে রাজস্থানে কোটার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷" আরেক প্রতিবেশী শিবানী ভট্টাচার্য বলেন, "এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না ৷ যখনই ওঁ বাড়িতে আসতো, আশেপাশের সবার খোঁজখবর নিত এসে ৷"