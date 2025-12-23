চরমে গাড়ি চালকদের বিরোধ ! বড়দিনের আগে পাহাড়ে ভোগান্তির সম্ভাবনা পর্যটকদের
আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে পাহাড়ের গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সমতলের চালকরা ৷ বর্ষবরণের আগে বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা ৷
Published : December 23, 2025 at 9:29 AM IST
দার্জিলিং, 23 ডিসেম্বর: সময়ের সঙ্গে পাহাড় ও সমতলের গাড়ি চালকদের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে ! পাহাড়ে সাইট সিইংয়ে নিষিদ্ধ করা হয় সমতলের গাড়ি ৷ এবার পাল্টা হিসাবে পাহাড় থেকে আসা কোনও গাড়িকে সমতল থেকে যাত্রী নিয়ে যেতে দেবে না সমতলের চালকরা ৷ সোমবার এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা ৷ ফলে, পাহাড়-সমতল গাড়ি বিরোধে বড়দিনের আগে পাহাড়ে ভ্রমণে গিয়ে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পর্যটকদের ৷
সমতলের গাড়ি চালকদের অভিযোগ, পাহাড়ে দাদাগিরি করছেন চালকরা । তাই এবার তারাও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন । আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসন পদক্ষেপ না-করলে বুধবার থেকে পাহাড়ের কোনও গাড়ি পর্যটক নিয়ে যেতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সমতলের গাড়ির চালকরা । এই বিষয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র বলেন, "আর কোনও ছাড় নেই । আমরা পাহাড়ে না-চালাতে পারলে ওঁরাও সমতলে চালাতে পারবে না ।"
বেশ কিছুদিন ধরে এই সংঘাত চলছে ৷ সমতলের চালকদের অভিযোগ, পাহাড়ে পর্যটকদের সাইট সিইং করাতে নিয়ে গেলে চরম হেনস্থা করা হচ্ছে তাঁদের ৷ এমনকী, যাত্রীদের সামনে মারধর করারও অভিযোগ উঠেছে পাহাড়ের গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে ৷ সেই সঙ্গে, মাঝপথে পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ । অথচ, পাহাড়ের গাড়ি সমতলে এসে পর্যটক নিয়ে চলে যাচ্ছে । এবার সেটা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এদিন এই বিষয়ে তাঁরা মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জিটিএ প্রধানকে স্মারকলিপি দেন ।
গাড়ির চালক সমীর পাণ্ডে বলেন, "আমরা তো এবার না খেয়ে মরব । ওঁদের জ্বালাতনে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না । প্রশাসন সব জেনেও চুপ হয়ে রয়েছে । তাই এবার আমরাও ওঁদের পাল্টা দেব ।" পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র বলেন, "প্রশাসন সব জানে তবুও তারা নিশ্চুপ । কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না । এই যে টাইগার হিল যাচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশাসনের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই । পাহাড় সমতল দুটোই বাংলায় ৷ তারপরও তাঁরা সমতলের গাড়ি দেখলেই তেড়ে আসছেন । এবার তাই আমরা তাঁদের আর সমতলে এসে যাত্রী নিয়ে যেতে দেব না । এরপরও যদি তাঁরা আমাদের চালকদের হেনস্থা করেন, তাহলে আমরা আগামীতে ধর্মঘটের পথে হাঁটব ।"
পাহাড় থেকে প্রতিদিন প্রায় 500 থেকে 600টি গাড়ি আসে সমতলে যাত্রী নিতে । কিন্তু, এবার এই কাজ করতে দেবেন না সমতলের চালকরা । তাঁদের কথায়, পাহাড়ে একপ্রকার দাদাগিরি চালাচ্ছেন সেখানকার চালকরা । আর তাঁদের এসব দাদাগিরি মানবেন না সমতলের চালকরা । পাহাড়ের চালকদের কাছে বারে বারে হেনস্থা হতে হয়েছে সমতলের চালকদের । তাই এবার এই কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান সমতলের চালকরা ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে পাহাড়ের চালকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সমন্বিত সংস্থা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ড্রাইভার্স-এর আহ্বায়ক পাসিং শেরপা বলেন, "আমরা আশাবাদী এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা হবে ৷ কারণ, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) কর্তৃক গঠিত ট্র্যাফিক উপদেষ্টা কমিটি 24 ডিসেম্বর একটি বৈঠক ডেকেছে । আমরা আশাবাদী, এই বৈঠক ফলপ্রসূ হবে ৷ চালকদের সমস্যাগুলির সমাধান হবে এই বৈঠকে ।"