জেলাশাসকের অফিস থেকেই মিলবে সিএএ শংসাপত্র ! মতুয়াদের বাদ না দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

জেলাশাসকের অফিস থেকেই মিলবে সিএএ শংসাপত্র ! মতুয়াদের বাদ না দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
CM at Bongaon: মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় দুর্গা পুজোর উদ্বোধনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা জানালেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : October 13, 2026 at 3:38 PM IST
বনগাঁ, ১৩ অক্টোবর: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্বেগ দূর করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারীদের শংসাপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানালেন, এ বার থেকে জেলাশাসকের দফতর থেকেই সিএএ শংসাপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । একই সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের কাউকে নাগরিকত্বের আওতার বাইরে রাখা হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে নাগরিকত্বের প্রশ্নে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার উদ্যোগে গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু । সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, সিএএ নিয়ে আর জটিলতা থাকবে না । যাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের শংসাপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়ায় জেলাশাসকের দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে আশঙ্কা দূর করতেই তাঁর এই বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে ।
পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি কথা দিয়ে গেলাম, মতুয়াদের কাউকে বাদ দেওয়া হবে না । সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ।" তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে বনগাঁ ও সংলগ্ন এলাকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নাগরিকত্বের প্রশ্নটি ফের আলোচনায় উঠে এসেছে । দীর্ঘ দিন ধরেই এই অঞ্চলে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে । সেই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
বনগাঁ এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী । ফলে নাগরিকত্ব, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশের মতো বিষয়গুলি এখানকার রাজনীতিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ । পুজোর মঞ্চ থেকে সেই সীমান্ত প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে কোনও জিহাদিকে এ রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না । রাজ্যে 'লাভ জিহাদ' চলতে দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি । পুলিশ ও প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে এসে কেউ এ দেশে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করলে তা বরদাস্ত করা হবে না ।
এ দিন বক্তব্যে রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী । এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "আরশোলা, ছারপোকারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনারা সতর্ক থাকবেন ।"পাশাপাশি, 'দিমাগি নকশাল'দের সম্পর্কেও সতর্ক থাকার কথাও বলেন তিনি । "আজাদি কাশ্মীর" স্লোগান তোলার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন ।
বনগাঁর পুজো মঞ্চে নাগরিকত্ব নিয়ে আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তার প্রশ্নে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে রাজনৈতিক বার্তাও দিয়েছেন শুভেন্দু । এ দিন তাঁর আরও একটি কর্মসূচি রয়েছে । হাবরার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত ঐক্য সম্মেলনের দুর্গাপুজোরও উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর ।