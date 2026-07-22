কেনার আগে চালিয়ে দেখার নামে বাইক নিয়ে চম্পট ক্রেতা !

কেনার আগে চালিয়ে দেখার নামে বাইক নিয়ে চম্পট ক্রেতা !
পুরুলিয়ার এই ঘটনা হার মানাবে সিনেমাকেও ! অভিনব কায়দায় বাইক ছিনতাই করে পালাল ক্রেতা ৷ গাড়ি ফিরে পেতে থানার দ্বারস্থ মালিক ৷
Published : July 22, 2026 at 11:35 AM IST
পুরুলিয়া, 22 জুলাই: ছিনতাইয়ের এই দৃশ্য হার মানাতে পারে যে কোনও সিনেমাকে । দামি বাইক কেনার আগে চালিয়ে দেখার নাম করে বাইক নিয়ে চম্পট দিলেন ক্রেতা ! ছিনতাইয়ের এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া শহরে।
একটি দামি বাইক (পুরনো) এক যুবকের কাছ থেকে কেনার আগে তাকে পিছনের সিটে বসিয়ে চালিয়ে দেখছিলেন ক্রেতা । গাড়ির মালিক বাইক থেকে নামতেই তা নিয়ে চম্পট দিলেন ওই ছদ্মবেশি ক্রেতা । গাড়ি ফিরে পেতে অগত্যা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বাইক মালিক ।
বেলগুমা এলাকার বাসিন্দা বছর একুশের ওই যুবক পুরুলিয়া সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দাবি করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, সম্প্রতি বাইক বিক্রির জন্য সোশাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । বাইকটি কিনতে চেয়ে এক যুবক সোমবার বিকেলে পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে আসেন বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী ।
গাড়ি দেখানোর পর রাত হয়ে যাওয়ায় ওই ক্রেতা তাঁকে পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন ৷ গাড়িটি নিজে চালানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন । তাঁর কথা মতো বাইকটির মালিক পিছনে বসেন । এরপর পুরুলিয়া স্টেশনে বাইক থেকে গাড়ির মালিক নামতেই দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে উধাও হয়ে যান অভিযুক্ত । এরপর গাড়ি ফিরে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হন মালিক । অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
বাইক হারিয়ে ওই যুবক বলেন, "অপরিচিত ওই যুবকের কথায় ভরসা করে তাকে বাইকটি চালানোর জন্য দিয়েছিলাম । কিন্তু উনি যে এমন করবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি ।" এই ঘটনায় পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । তবে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে জনগণের আরও সজাগ ও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ।" পাশাপাশি যুবক সত্যি কথা বলছেন কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, অন্যান্য জায়গার মতো পুরুলিয়াতেও সাইবার প্রতারণার ঘটনা-সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের ঘটনা বাড়ছে । তবে এই ধরনের অভিনব কায়দায় বাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা এই প্রথম । বাইকের নম্বর প্লেট এবং ইঞ্জিন নম্বর-সহ নানান তথ্য সংগ্রহ করে বাইকটির তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।