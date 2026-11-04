বক্সায় ফিরল ডুয়ার্সের রানি, রাজাভাতখাওয়ার ওপেন এনক্লোজারে পর্যবেক্ষণে বাঘিনি

বক্সায় ফিরল ডুয়ার্সের রানি, রাজাভাতখাওয়ার ওপেন এনক্লোজারে পর্যবেক্ষণে বাঘিনি
Buxa Tigress Returns from Assam: অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকা থেকে বাঘিনিকে বক্সায় ফিরিয়ে আনল বন দফতর । প্রতিবেদন শুভদীপ বর্মনের ।
Published : November 4, 2026 at 3:45 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 4 নভেম্বর: দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও টানটান উত্তেজনার অবসান ! অবশেষে বক্সার জঙ্গলে ফিরল ডুয়ার্সের রানি । অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলবার গভীর রাতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বাঘিনি BTR TF-1-কে ।
গ্রিন করিডর তৈরি করে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সড়কপথে বাঘিনিকে নিয়ে আসা হয় রাজাভাতখাওয়ার 25 মাইল টাওয়ার এলাকায় । বর্তমানে সেখানে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নির্দিষ্ট ওপেন এনক্লোজারে রাখা হয়েছে তাকে ।
জানা গিয়েছে, অসমের কোকরাঝাড়ের দোতমা এলাকার কাছ থেকে গাড়িতে করে বাঘিনিকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয় । নির্দিষ্ট রুট ধরে রাতেই রাজাভাতখাওয়া পেরিয়ে বক্সার এনক্লোজারে পৌঁছয় বনদফতরের বিশেষ দল । দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফের নিজের পুরনো ঠিকানায় ফিরল বাঘিনি । আপাতত এনক্লোজারে রেখে তার শারীরিক অবস্থা, আচরণ এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন বনদফতরের কর্মী ও বিশেষজ্ঞরা ।
বনদফতর সূত্রে খবর, গত 3 নভেম্বর বিকেল প্রায় 5টা 15 মিনিট নাগাদ অসমের কোকরাঝাড় জেলার দোতমার গিলাগুড়ি এলাকায় বাঘিনিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয় । প্রায় দুই ঘণ্টার অভিযানে অংশ নেয় পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বনদফতরের যৌথ দল । অভিযানে ব্যবহার করা হয় তিনটি কুনকি হাতি এবং একাধিক যন্ত্রপাতি । জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পরই শুরু হয় এই বিশেষ অভিযান ।
বাঘিনিকে ফিরিয়ে আনার পর বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ বলেন, "আমাদের ডুয়ার্সের রানি অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে । যদিও বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা । সংকোশ নদী পেরিয়ে বাঘিনি যখন অসমের রাইমোনা জঙ্গলে চলে গিয়েছিল, তখনও আমরা বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলাম । ভেবেছিলাম, নিজের মতো ঘুরে আবার ফিরে আসবে । কিন্তু পরে লোকালয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় মানুষের নিরাপত্তা এবং বাঘিনির সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ।"
গত 2 অক্টোবর বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে প্রায় তিন বছর বয়সি এই বাঘিনিকে বক্সার জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছিল । কিন্তু 23 অক্টোবর সংকোশ নদী পেরিয়ে সে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করে । এরপর প্রায় 10 দিন ধরে অসমের বিভিন্ন বনাঞ্চল ও লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় তার গতিবিধির উপর নজর রাখছিল দুই রাজ্যের বনদফতর ।
এবার বক্সায় ফিরে আপাতত ওপেন এনক্লোজারে রাখা হয়েছে বাঘিনিকে । তার শারীরিক অবস্থা, স্বাভাবিক চলাফেরা এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন বিশেষজ্ঞরা । এরপর কবে এবং কীভাবে তাকে মূল জঙ্গলে ছাড়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে বনদফতর ।
বক্সার জঙ্গলে আবার বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর আশা আরও জোরালো হল বাঘিনীকে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে । এখন দেখার, বক্সার জঙ্গলে নতুন পরিবেশের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারে ডুয়ার্সের এই রানি !