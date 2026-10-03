বক্সায় বাঘ ফিরলেও দেখার সুযোগ নেই ! পুজোর মুখে বন্ধ জঙ্গল থেকে সাফারি
Buxa Tiger Reserve Closed: পুজোর মুখে পর্যটনের সেরা মরশুম ৷ আর এই সময় জঙ্গল বন্ধ থাকায় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা । শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : October 3, 2026 at 4:59 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 3 অক্টোবর: বক্সায় ফিরেছে বাঘিনী ৷ কিন্তু সেই বক্সার জঙ্গলে ঘোরার বা বাঘ দেখার সুযোগ আপাতত নেই পর্যটকদের । কারণ 9 অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর ।
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মুখ্য বনপাল ও ক্ষেত্র অধিকর্তা কুমার বিমল নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, আগামী 9 অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য বক্সার জঙ্গলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ আগামী 10 অক্টোবর পর্যটকরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবেন । বাঘিনীকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া এবং তার উপর কড়া নজরদারির কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে ৷
সম্প্রতি বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনীকে বক্সায় আনা হয় । প্রথমে তাকে নির্দিষ্ট একটি এনক্লোজারের মধ্যে রাখা হয়েছিল । এরপর গান্ধি জয়ন্তীর দিন বক্সার 2.2 হেক্টরের প্রাকৃতিক ঘেরের মধ্যে বাঘিনীকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তারপর থেকেই তার উপর চলছে বিশেষ নজরদারি । নতুন জঙ্গলে বাঘিনী ঠিকভাবে মানিয়ে নিতে পারছে কি না, কোথায় ঘুরছে, তার শরীর কেমন রয়েছে এবং স্বাভাবিক আচরণ করছে কি না সবকিছুই নিয়মিত নজরে রাখছেন বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা ।
এই সময় পর্যটকদের যাতায়াত থাকলে বাঘিনীর স্বাভাবিক চলাফেরায় সমস্যা হতে পারে । পাশাপাশি নজরদারির কাজেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে । তাই বাঘিনীর নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির জন্যই পর্যটন বন্ধ রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে বন দফতরের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে । নির্দেশিকা অনুযায়ী, 9 অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশ এবং সমস্ত পর্যটন কার্যক্রম বন্ধ থাকবে । একইসঙ্গে বাঘিনীকে নজরে রাখা এবং বক্সায় বাঘ ফেরানোর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজ চলবে । ফলে পুজোর আগে বক্সায় বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা পর্যটকদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটা দিন ।
বন দফতরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, 10 অক্টোবর থেকে পর্যটন ফের শুরু হওয়ার কথা । তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বন দফতর পরবর্তী কোনও নির্দেশ দিলে সেই সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারে । আর বন দফতরের এই সিদ্ধান্তেই ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা ৷ জয়ন্তীর পর্যটন ব্যবসায়ী প্রদীপ দে বলেন, "পুজোর সময় আমাদের বড়সড় ক্ষতি হয়ে গেল । এর আগে 30 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা বন্ধ ছিল । আমার তিনটি রুম বুক করা ছিল, সেগুলি বাতিল করতে হয় । 4 অক্টোবর থেকে আবার বুকিং নেওয়া শুরু করেছিলাম । কিন্তু আজ জানতে পারছি, 9 অক্টোবর পর্যন্ত ফের পর্যটন বন্ধ রাখা হয়েছে । ফলে আবার সমস্ত বুকিং বাতিল করতে হচ্ছে ।"
তাঁর কথায়, "সামনেই পুজো । এই সময় পর্যটকরা আসেন, অনেকেই আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট ও অন্যান্য পরিকল্পনা করে রাখেন । তাই এভাবে বারবার সিদ্ধান্ত বদল হওয়ায় আমাদের বড় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে । পুজোর সময়টা আমাদের কাছে সারা বছরের মধ্যে ভালো ব্যবসার একটা বড় সুযোগ । এবার সেই আশাটাও নষ্ট হয়ে গেল । 9 অক্টোবরের পর আবার পর্যটন বন্ধ হবে না এর কী নিশ্চয়তা আছে? কী ভরসায় আমরা আবার নতুন করে বুকিং নেব? বাঘ বক্সায় এসেছে, এটা অবশ্যই ভালো খবর । কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকা বন্ধ রেখে বাকি পর্যটন স্পটগুলো খোলা রাখা যেত । তাহলে বাঘের উপর নজরদারিও চলত, আবার পর্যটন ব্যবসারও এতটা ক্ষতি হত না ।"