পাওনাদারদের তাগাদা থেকে বাঁচতে ছিনতাইয়ের 'নাটক' ! পুলিশের জেরায় 'ফাঁস' ব্যবসায়ীর কীর্তি

পাওনাদারদের তাগাদা থেকে বাঁচতে ছিনতাইয়ের 'নাটক' ! পুলিশের জেরায় 'ফাঁস' ব্যবসায়ীর কীর্তি
Businessman stages snatching drama: প্রথম দর্শনে ঘটনাটি যে একেবারে সাজানো, তা বোঝার উপায় ছিল না । বাইকের ডিকি ভাঙা, স্বপনের গলায় কালশিটে দাগ !
Published : October 9, 2026 at 6:18 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 9 অক্টোবর: গলায় ফাঁসের দাগ, মোটরবাইকের ডিকি ভাঙা, আর জঙ্গলের ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়ার পর কান্নাকাটি ! ছিনতাইয়ের অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যেন সাজানো চিত্রনাট্যের প্রতিটি দৃশ্য নিখুঁত ভাবে মঞ্চস্থ করেছিলেন ব্যবসায়ী । দাবি করেছিলেন, দুষ্কৃতীরা তাঁকে আক্রমণ করে বাইকের ডিকিতে রাখা 2 লক্ষ 38 হাজার টাকা ছিনিয়ে পালিয়েছে । তাঁর অভিযোগ ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছিল চাঞ্চল্য । কিন্তু তদন্তে নামতেই গল্পের ফাঁকফোকর চোখে পড়ে পুলিশের ।
লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে অনীহা, বয়ানে অসঙ্গতি, একাধিক প্রশ্নের মুখে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন অভিযোগকারী নিজেই । পুলিশের দাবি, ছিনতাইয়ের কোনও ঘটনাই ঘটেনি । পাওনাদারদের লাগাতার তাগাদা থেকে বাঁচতেই গোটা কাণ্ড সাজিয়েছিলেন কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা স্বপন পাল । শেষ পর্যন্ত নিজের দোষ স্বীকার করে পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে গ্রেফতারি এড়ান তিনি ।
ঘটনাটি শুক্রবার সকালের । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কামাখ্যাগুড়ি থেকে রাজ্য সড়ক ধরে যশডাঙার দিকে যাচ্ছিলেন স্বপন । তাঁর অভিযোগ, তালেশ্বরগুড়ির কাছে দুই বাইক আরোহী তাঁর পথ আটকায় । তার পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে কাবু করে বাইকের ডিকিতে রাখা 2 লক্ষ 38 হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা । দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর চিৎকার শুরু করেন তিনি । তাঁর আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দা ও এক টোটোচালক জঙ্গলের ভিতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন বলে দাবি করেন ওই ব্যবসায়ী ।
দিনের আলোয় রাজ্য সড়কের কাছে এমন ছিনতাইয়ের অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা । স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে, ব্যস্ত সময়ে এমন ঘটনা ঘটলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের ভূমিকা কী ? অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে তদন্তে নামে পুলিশ । প্রথম দর্শনে ঘটনাটি যে একেবারে সাজানো, তা বোঝার উপায় ছিল না । বাইকের ডিকি ভাঙা, স্বপনের গলায় কালশিটে দাগ, সব মিলিয়ে তাঁর বয়ানকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছিল । কিন্তু তদন্তে শুধু ঘটনাস্থলের ছবি নয়, অভিযোগকারীর বক্তব্যের ধারাবাহিকতাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা।
শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ । কী ভাবে হামলা হল, দুষ্কৃতীরা কোন দিক থেকে এল, কী ভাবে পালাল, এমন নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বপনের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়তে থাকে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তদন্তকারীরা তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইলে তাঁর আচরণেও বদল লক্ষ্য করা যায় । ছিনতাইয়ের মতো গুরুতর অভিযোগ তুললেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে অস্বীকার করেন তিনি । এই অনীহাই তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয় ।
এর পরেই জেরার মুখে ভেঙে পড়েন স্বপন । পুলিশের দাবি, শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন, ছিনতাইয়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ সাজানো । তদন্তে উঠে আসে তাঁর আর্থিক সমস্যার কথাও । দেনার চাপে সম্প্রতি নিজের দোকান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি । দোকান বিক্রির অগ্রিম হিসাবে পেয়েছিলেন 2 লক্ষ টাকা । পরিকল্পনা ছিল, পুজোর পরে সেই টাকা দিয়ে পাওনাদারদের দেনা মিটিয়ে দেবেন । কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল । পাওনাদারদের লাগাতার তাগাদায় চাপে পড়ে যান তিনি । সেই চাপ থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়েই ছিনতাইয়ের মিথ্যা কাহিনি সাজানোর পরিকল্পনা করেন বলে অভিযোগ ।
স্বপনের দাবি অনুযায়ী, বাইকের ডিকিতে টাকা ছিল না । অথচ ছিনতাইয়ের অভিযোগে তিনি দাবি করেছিলেন, সেখানেই রাখা ছিল 2 লক্ষ 38 হাজার টাকা । দোকান বিক্রির অগ্রিম হিসাবে পাওয়া 2 লক্ষ টাকার প্রসঙ্গ এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগে উল্লেখ করা টাকার অঙ্ক, দুইয়ের মধ্যে ফারাকও ঘটনাটিকে ঘিরে প্রশ্ন তুলেছে । পুলিশের জেরায় শেষ পর্যন্ত নিজের সাজানো গল্পের কথা স্বীকার করে নেন তিনি । স্বপনের কথায়, "যা করেছি, অন্যায় করেছি । আমার বাইকের ডিকিতে কোনও টাকা ছিল না ।"
ঘটনা নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ বলেন, পুলিশকে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করেছিলেন ওই ব্যক্তি । তবে বিষয়টিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি । পুলিশের কাছে মুচলেকা দেওয়ার পর আপাতত গ্রেফতারি এড়িয়েছেন ওই ব্যবসায়ী ।