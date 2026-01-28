ETV Bharat / state

গলা কেটে স্ত্রী ও 2 মেয়েকে খুন করে নিজেকে শেষ করলেন ব্যবসায়ী

পুলিশের অনুমান, ঋণে জড়িয়ে যাওয়ায় এই ঘটনা হতে পারে । স্থানীয় সূত্রে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্বও উঠে আসছে ।

চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভগবানগোলায় (নিজস্ব চিত্র)
ভগবানগোলা, 28 জানুয়ারি: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল মা ও দুই মেয়ের গলা কাটা দেহ । ওই ঘর থেকেই মৃত মহিলার স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে । বুধবার বেলা 11টা নাগাদ একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভগবানগোলা থানার প্রায়নগর আমবাগান বাজার এলাকায় ।

মৃতদের নাম মানিক ব্যাপারী (45), তাঁর স্ত্রী দোলা ব্যাপারী (38), দুই মেয়ে তানহা ব্যাপারী(14) ও মায়েসা ব্যাপারী(6)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রী ও দুই মেয়ের গলা কেটে খুন করে নিজে গলায় ফাঁস দিয়েছে মানিক ব্যাপারী । তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা । উঠে আসছে একাধিক কারণ । পুলিশের অনুমান, ঋণে জড়িয়ে যাওয়ায় এই ঘটনা হতে পারে । স্থানীয় সূত্রে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্বও উঠে আসছে । তবে খুন ও নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কারণ নিয়ে এখনও পুলিশের ধন্দ কাটেনি ।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। খুন ও আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনা কবে ঘটেছে ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে।"

পেশায় ফল ব্যবসায়ী মানিক ব্যাপারীর আসল বাড়ি নদীয়া জেলায়। তবে তিনি দীর্ঘদিন ভগবানগোলায় আমবাগান এলাকায় থাকতেন। নীচে বাজার এবং তার উপর বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। প্রতিবেশী ও স্থানীয় মানুষের দাবি, মৃত মানিক খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন । কারও সঙ্গে কোনও খারাপ সম্পর্ক ছিল না । এমন স্বভাবের মানুষ দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে খুন করে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন, এই কথা শুনেই হতভম্ভ হয়ে যাচ্ছেন স্থনীয়রা, সকলে অবাক হয়ে হচ্ছেন । মানিক ব্যাপারীর দোকানের পাশের ব্যবসায়ীরাও এই ঘটনায় স্তম্ভিত । তবে দু'দিন তাঁরা মানিকবাবুকে দেখেননি বলেই জানিয়েছেন ।

এদিন সকালে ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করায় এলাকার মানুষের সন্দেহ হয় । বাড়িটি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল । এলাকার মানুষ থানায় খবর দেন । বেলা 12টা নাগাদ পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে চাপ চাপ রক্তে ভরে রয়েছে ঘরের মেঝে । খাটের উপর গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে মানিকবাবুর দেহ। তিনটি মৃতদেহের গলা কাটা । তিনজনকে গলা কেটে খুন করেই তিনি নিজে চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে পুলিশের অনুমান । কিন্তু কারণ খুঁজতে গিয়েই বারবার হোঁচট খাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক ঋণের বোঝায় এই ঘটনা হতে পারে । কিন্তু তদন্ত করতে নেমে ঋণের সপক্ষে কোন যুক্তিই মিলছে না। এ প্রসঙ্গে কেউ সঠিক তথ্যও পুলিশকে দিতে পারেনি । তবে কী পরকীয়া? কে পরকীয়ায় জড়িয়ে ছিলেন? স্বামী না স্ত্রী? তারও সঠিক তথ্য পুলিশের হাতে আসেনি । সবটাই ধোঁয়াশায় রয়েছে । পুলিশ মৃতের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন । তবে নৃশংসভাবে তিনজনকে খুনের পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ রয়েছে বলেই দাবি পুলিশের । স্থানীয় বাসিন্দা সাহিন হোসেন বলেন, "ঘটনার কোনও কারণ বলতে পারব না । তবে তিনজনকে খুন করা হয়েছে । তাঁদের গলা কাটা ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

