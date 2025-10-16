নকল পুলিশ সেজে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, গ্রেফতার সিভিক-সহ আট

নকল পুলিশ সেজে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, গ্রেফতার সিভিক-সহ আট
মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ঘটনা৷ অভিযোগ পাওয়ার 6 ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার অপহৃত ব্য়বসায়ী৷
Published : October 16, 2025 at 9:34 PM IST
ডোমকল (মুর্শিদাবাদ), 16 অক্টোবর: হিন্দি সিনেমের চিত্রনাট্যের মতো নকল পুলিশ সেজে ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় শোরগোল পড়ল মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। কিডন্যাপের মুখ্য ভূমিকায় ছিল থানারই এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনায় অভিযোগের ছ’ঘণ্টার মধ্যে নদীয়া জেলার চাপড়া থেকে উদ্ধার ব্যবসায়ী। ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ গ্রেফতার আটজন। অপহরণে ব্যবহৃত পুলিশের স্টিকার লাগানো রকটি গাড়ি-সহ চারটি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ।
অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম লালচাঁদ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি ডোমকল থানার বাজিতপুর। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, ‘‘লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ছ’ঘণ্টার মধ্যে অপহৃতকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে চারটি গাড়ি। ঘটনার পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিভিকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, লালচাঁদ মণ্ডলের দক্ষিণপাড়া এলাকায় এক বিঘা জমি রয়েছে। ওই জমির দখল নিয়ে সৎ দুই দাদা আজিজুল মণ্ডল ও রফিকুল মণ্ডলের সঙ্গে লালচাঁদের দীর্ঘদিন থেকে বিবাদ চলছিল। অপহরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের দাবি, কোনও মুক্তিপণেরও দাবি করা হয়নি।
লালচাঁদ মণ্ডলের স্ত্রী শেফালি বিবি বলেন, ‘‘জমি নিয়ে সৎ দুই ভাসুরের সঙ্গে গন্ডগোল চলছিল। তবে কী কারণে অপহরণ করা হয়েছিল, এখনও স্পষ্ট নয়।’’ পুলিশের একাংশের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই অপহরণ হতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান অপহরণের পুরো নাটকের স্ক্রিপ্ট ও ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে ডোমকল থানার এক সিভিক হুমায়ু কবীর। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজিতপুরে মুদিখানার দোকান রয়েছে লালচাঁদ মণ্ডলের। বুধবার সন্ধ্যায় ভাইয়ের সঙ্গে দোকানে ছিলেন লালচাঁদ। সন্ধ্যা 6টা নাগাদ দু’টি গাড়ি এসে থামে দোকানের সামনে। একটি গাড়িতে পুলিশের স্টিকার লাগানো ছিল। সামনের গাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক পড়ে চারজন নেমে লালচাঁদকে থানায় যেতে হবে বলে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়।
শেফালি বিবি বলেন, ‘‘খবর পেয়ে আমরা থানায় গিয়ে জানতে পারি পুলিশের কোনও গাড়ি সেখানে যায়নি। আমরা অপহরণের অভিযোগ করি।’’ এরপর তদন্ত নামে ডোমকল থানার পুলিশ। লালচাঁদকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নদীয়া জেলার চাপড়ায়। রাতে নদীরার চাপড়ায় অভিযান চালিয়ে লালচাঁদকে উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় সিভিক-সহ আট জনকে। আটক করে আনা হয়েছে পুলিশের স্টিকার লাগানো গাড়ি-সহ চারটি গাড়ি।