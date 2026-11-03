মুদি দোকানের আড়ালে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি ! স্বরূপনগরে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার ব্যবসায়ী

মুদি দোকানের আড়ালে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি ! স্বরূপনগরে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার ব্যবসায়ী
Banned Firecrackers Recovery: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে অভিযান চালায় মাটিয়া থানার পুলিশ ৷ উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি ৷ গ্রেফতার দোকান মালিক অনুপকুমার বিশ্বাস ৷
Published : November 3, 2026 at 4:12 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 3 নভেম্বর: কালীপুজো ও দীপাবলির প্রাক্কালে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল উত্তর 24 পরগনার পুলিশ-প্রশাসন । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে স্বরূপনগরে একটি মুদির দোকানের আড়ালে চলা বেআইনি শব্দবাজির বিশাল কারবারের হদিশ পেল বসিরহাট জেলা পুলিশ । এই ঘটনায় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে দোকানের মালিককে ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে নিষিদ্ধ শব্দবাজির অবৈধ কেনাবেচা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ছিল । সেই মতো আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছিল পুলিশ । সম্প্রতি গোয়েন্দা মারফত খবর আসে যে, সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে একটি মুদির দোকানে গোপনে চলছে বেআইনি শব্দবাজির রমরমা ব্যবসা । এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করে মাটিয়া থানার পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপনগর বাজারে টাকি রোডের ধারে ওই মুদির দোকানে হঠাৎ হানা দেয় ।
দোকানের সামনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাজানো থাকলেও, পুলিশ তল্লাশি শুরু করতেই আসল চিত্রটি সামনে আসে । দোকানের পিছনের গোডাউনে ও বিভিন্ন গোপন বাক্সে হাত দিতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের । উদ্ধার হয় কয়েকশো প্যাকেট নিষিদ্ধ ও উচ্চ শব্দযুক্ত শব্দবাজি । পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চকোলেট বোমার মতো অত্যন্ত বিপজ্জনক শব্দবাজি । এগুলির একেকটির আকৃতি ও তীব্রতা এতটাই বেশি যে তা হাত-বোমার সমতুল্য । পরিবেশ ও জননিরাপত্তার দিক থেকে যেগুলি প্রশাসনের নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ।
বিপুল পরিমাণ এই নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করার পর দোকানের মালিক অনুপকুমার বিশ্বাসকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে মাটিয়া থানার পুলিশ । এই বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর ছিল যে ওই মুদির আড়ালে গোপনে বেআইনি বাজির মজুত ও কারবার চলছে । আজ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আচমকা সেখানে হানা দিয়ে হাতেনাতে বেশ কিছু বিপজ্জনক বাজি উদ্ধার করা হয়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জননিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে । উৎস সন্ধানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই কারবারের সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।’’
কালীপুজোর ঠিক আগে এত বিপুল পরিমাণ বিপজ্জনক বাজি উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । ধৃত অনুপকুমার বিশ্বাসকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । সাধারণ মানুষের জীবন ও পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে এই ধরনের সাঁড়াশি অভিযান আগামিদিনেও আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
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