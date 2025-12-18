ETV Bharat / state

বঙ্গে বিপুল লগ্নি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বড় ঘোষণা হর্ষ নেওটিয়ার

শিল্প সম্মেলনে বিপুল লগ্নির খতিয়ান দিলেন হর্ষবর্ধন নেওটিয়া ৷ তিনি জানান, গত 15 বছরে তাঁদের গ্রুপ বিভিন্ন খাতে বাংলায় প্রায় 10,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে৷

সম্মেলনে শিল্পপতিদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 1:43 PM IST

​কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ'-এর মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ বড়সড় বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন আরপিএসজি (RPSG) গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা । বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তিনি জানান, তাঁর গ্রুপ এ রাজ্যে নতুন করে আরও 15,800 কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে । মূলত পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ প্রকল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই বিপুল অর্থ খরচ করা হবে ।

পাশাপাশি রাজ্যের জন্য একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া । তিনি জানান, গত 15 বছরে তাঁদের গ্রুপ বিভিন্ন খাতে প্রায় 10,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার 70 শতাংশই হয়েছে এই বাংলায় । আবাসন থেকে শুরু করে পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য - প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগামী কয়েক বছরে লগ্নি ও কর্মসংস্থানের এক বিশাল সুযোগ তৈরি হতে চলেছে বলে দাবি করেন তিনি ।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ' (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার বিনিয়োগ

এদিনের অনুষ্ঠানে নিজের বিনিয়োগের খতিয়ান তুলে ধরে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জানান, গত 15 বছরে তাঁর গ্রুপ পশ্চিমবঙ্গে মোট 26,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে । সেই সাফল্যের ধারা বজায় রেখেই এবার নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এই মেগা পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অংশটি হল বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ।

শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

তিনি জানান, "ভারতে এই প্রথমবার কোনও রাজ্যে 5000 মেগাওয়াট আওয়ার (MWh) ক্ষমতার একটি বিশাল ব্যাটারি স্টোরেজ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে । এই একক প্রকল্পের জন্যই গ্রুপ প্রায় 12,000 কোটি টাকা লগ্নি করবে ।" এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে কলকাতা শহর তার প্রয়োজনীয় মোট বিদ্যুতের অন্তত 50 শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি বা 'রিনিউয়েবল এনার্জি' থেকে পাবে, যা দেশের কোনও মেট্রো শহরের ক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন ঘটনা ।

সামাজিক পরিকাঠামোতেও লগ্নি

​বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশাপাশি সামাজিক পরিকাঠামোতেও বিশেষ জোর দিয়েছেন এই শিল্পপতি । তিনি ঘোষণা করেছেন, "আরপি গোয়েঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (RPGIS)-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য 500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে । একইসঙ্গে, রাজ্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে 1000 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে । 2026 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই হাসপাতালটি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মতে, এটি ভারতের অন্যতম সেরা হাসপাতাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ।

লগ্নির আশায় রাজ্য সরকার (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

​রাজ্যের শিল্প-বান্ধব পরিবেশের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এদিন অন্যান্য শিল্পপতিদেরও বাংলায় আসার আহ্বান জানান তিনি । সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জোর দিয়ে বলেন, "আমি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের বলব এগিয়ে আসুন এবং এখানে বিনিয়োগ করুন, কারণ বাংলা মানেই ব্যবসা ।" ধনধান্য অডিটোরিয়ামের এই সম্মেলন থেকে গোয়েঙ্কার এই ইতিবাচক ঘোষণা রাজ্যের শিল্পায়ন ও আগামী দিনে কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

বিপুল কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা নেওটিয়া গ্রুপের

রাজ্যের পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে নেওটিয়া গ্রুপের সক্রিয়তা তুলে ধরে হর্ষবর্ধন নেওটিয়া জানান, বর্তমানে রাজ্যে তাঁদের সাতটি হোটেল চালু রয়েছে এবং আরও 10টি নতুন হোটেল তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে । বিশেষত তিনি উল্লেখ করেন রায়চকের হোটেলটির কথা, যা সম্প্রতি 'তাজ গঙ্গা কুটির' হিসেবে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ।

আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শিল্প সম্মেলন (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

পাশাপাশি, আবাসন শিল্পেও তাঁদের বিপুল কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি । ইতিপূর্বেই 15 মিলিয়ন বর্গফুট এলাকা জুড়ে আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামী 5-7 বছরে আরও 15 মিলিয়ন বর্গফুট এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । গত সম্মেলনে ঘোষিত 15,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যার মধ্যে গলফ থিমড টাউনশিপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা সঠিক পথেই এগোচ্ছে বলে জানান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার

​শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারেও বড় ঘোষণা করেছেন নেওটিয়া । তিনি জানান, 2015 সালে মাত্র 40 জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা 'নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি'র বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা 4,000 ছাড়িয়েছে । আগামী 3-4 বছরের মধ্যে এই সংখ্যা আট হাজারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে তাঁদের, যার জন্য শিক্ষা খাতে প্রায় 500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে । স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও রাজ্যের তিনটি হাসপাতালের পাশাপাশি দুর্গাপুর, তারাতলা এবং নিউটাউনে আরও তিনটি নতুন হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছে । নিউটাউন হাসপাতালে সম্প্রতি 100 শয্যার একটি পেডিয়াট্রিক সুপার স্পেশালিটি উইংও যুক্ত করা হয়েছে ।

শিল্পপতিদের অভিবাদন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

​এদিনের মঞ্চ থেকে পারিবারিক ব্যবসার বিবর্তনের কথা উল্লেখ করে হর্ষবর্ধন নেওটিয়া জানান, সিমেন্ট ব্যবসা দিয়ে তাঁদের যাত্রা শুরু হলেও এখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের বহুমুখী পরিষেবা । রাজ্যের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি । নেওটিয়া বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য, শিল্পমহল অবশ্যই এর দ্বারা উপকৃত হবে ।"

