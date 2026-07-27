বালি সেতুতে 45 দিন বাস চলাচল বন্ধ! 30 রুটে বদল, নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা
তবে সব ধরনের যানবাহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে না । ছোট গাড়ি, মোটরবাইক এবং অন্যান্য হালকা যান আপাতত বালি সেতু ব্যবহার করতে পারবে ।
Published : July 27, 2026 at 7:58 PM IST
হাওড়া, 27 জুলাই: হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর রোজকার যাতায়াতে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে । বালি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের নীচে কাঠামোগত ফাটল ধরা পড়ায় জরুরি মেরামতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ত দফতর । সেই কারণে প্রায় 45 দিনের জন্য বালি সেতু দিয়ে বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে । এর জেরে প্রায় 30টি রুটের কয়েকশো বাস বাধ্য হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরপথে চলবে । প্রশাসনের দাবি, যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত । তবে দীর্ঘদিনের রুট বদলে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীদের একাংশের কপালে ভাঁজ পড়েছে ।
সূত্রের খবর, পূর্ত দফতর, হাওড়া ট্র্যাফিক পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং বাস মালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে একাধিক দফার বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সেতুর অ্যাপ্রোচ অংশে ধরা পড়া ফাটল দ্রুত মেরামত না-করলে ভবিষ্যতে বড়সড় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের । তাই সংস্কারের সময়ে বাস চলাচল বন্ধ রেখে দ্রুত কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
তবে সব ধরনের যানবাহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে না । ছোট গাড়ি, মোটরবাইক এবং অন্যান্য হালকা যান আপাতত বালি সেতু ব্যবহার করতে পারবে । ভারী পণ্যবাহী যানবাহনের উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা ছিল ।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন বিকল্প রুটে যাত্রী পরিষেবা সচল রাখা । বাসগুলি নিবেদিতা সেতু হয়ে চলাচল করলে যাত্রী ওঠানামার জন্য বালি হল্ট স্টেশনের কাছে জাতীয় সড়কের একটি অংশকে অস্থায়ী বাসস্টপ হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে জেলা প্রশাসন । পাশাপাশি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন জানানো হয়েছে, সংস্কারের পুরো সময় নিবেদিতা সেতু দিয়ে বাস চলাচলের বিশেষ অনুমতি এবং ওই সময়ের জন্য বাসের টোল মকুব ।
প্রশাসনের মতে, এই দুই প্রস্তাবে দ্রুত ছাড়পত্র না মিললে বিকল্প রুটে বাস পরিষেবা চালানো কঠিন হয়ে পড়বে । তার সরাসরি প্রভাব পড়বে প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াত করা অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীদের উপর । দূরত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি যানজটের কারণেও যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে ।
অল বেঙ্গল বাস ও মিনিবাস সমন্বয় সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব কুমার পাত্র বলেন, "বালি সেতুর মেরামতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না । তাই আপাতত নিবেদিতা সেতু দিয়ে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে টোল ছাড় এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলে যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে ।"
পরিবহণ মহলের একাংশের মতে, বালি সেতু হাওড়া ও উত্তর কলকাতার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ । প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই সেতুর উপর নির্ভর করেন । ফলে টানা দেড় মাস বাস চলাচল বন্ধ থাকলে চাপ বাড়বে নিবেদিতা সেতু এবং আশপাশের রাস্তার উপরও । তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করা এবং বিকল্প রুটে নির্বিঘ্ন বাস পরিষেবা বজায় রাখাই এখন প্রশাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।
নিরাপত্তার প্রশ্নে আপোসের সুযোগ নেই, এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই এই 45 দিনে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ যাতে ন্যূনতম থাকে, সেই পরীক্ষাতেই এখন প্রশাসন ও পরিবহণ দফতরের সাফল্য নির্ভর করবে ।