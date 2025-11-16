বয়স নয়, স্বাস্থ্যই হবে গাড়ি বাতিলের মাপকাঠি ! হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে বাস মালিকরা

বয়স নয়, স্বাস্থ্যই হবে গাড়ি বাতিলের মাপকাঠি ! হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে বাস মালিকরা
রায়ের সঙ্গে একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেছে আদালত ৷ যেমন, বাণিজ্যিক গাড়ির বয়স 15 পেরোলে সেটিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি ছয় মাস অন্তর পলিউশন পরীক্ষা করাতে হবে।
কলকাতা, 16 নভেম্বর: গাড়ির ইঞ্জিন যদি সচল এবং ভালো থাকে, তবে সেই গাড়ির বয়স 15 বছর হলেও বাতিল হবে না সেই বাণিজ্যিক যান । এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশে স্বস্তিতে বেসরকারি বাস মালিকপক্ষ । হাইকোর্টের রায়ের পর শহর থেকে আচমকা বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার সমস্যা কিছুটা কাটবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পরিবেশ দূষণের অন্যতম খলনায়ক হল পরিবহণ ক্ষেত্র থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, যা দূষণ ছড়াচ্ছে । তাই 2009 সালে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের মামলার নির্দেশ অনুসারে ঠিক হয়, 15 বছরের বেশি পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি আর শহর কলকাতায় চলবে না । আর তারপরেই মাথা হাত পড়ে বহু বাস মালিকের । বেসরকারি বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকরা এই নিয়ে আপত্তি তোলেন । তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন । বাস মালিকদের একাংশ দাবি করেন যে, যেহেতু করোনার সময় কমবেশি দু'বছর বাস চলেনি, তাই সেইসব বাসগুলোর আরও দুই বছর মেয়াদ বাড়ানো হোক ।
15 বছরের বাণিজ্যিক গাড়ির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকারও আদালতের দ্বারস্থ হয় । টানা বেশ কয়েক বছর এই মামলা চলার পর অবশেষে মামলাকারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে নয়া নির্দেশ দিয়েছে ।
এর আগে, যেসব বাণিজ্যিক গাড়িগুলো কেএমএ এলাকা থেকে বাতিল করা হয়েছিল, তার মধ্যে যেগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ সেগুলিকে বাদই দেওয়া হচ্ছিল, আর বাকি গাড়িগুলিকে গ্রামের দিকে পরিষেবায় লাগানো হয়েছিল । এর ফলে শহরের বুক থেকে এক ধাক্কায় উধাও হয়ে যাচ্ছিল বাস ৷ এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল নিত্যযাত্রীদের ।
হাইকোর্টের নির্দেশের পর অনেকটা স্বস্তি মিলেছে মালিকদের । যদিও এই রায়ের সঙ্গে একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করা হয়েছে । যে গাইডলাইনগুলি মানতে বলা হয়েছে সেগুলি হল:
* একটি বাণিজ্যিক গাড়ির বয়স 15 পেরোলে সেই গাড়িকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি ছয় মাস অন্তর পলিউশন পরীক্ষা করাতে হবে ।
* মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, 1988 আওতাধীন 56 নম্বর ধারার অন্তর্গত নিয়মগুলি মেনেই ফিটনেস সার্টিফিকেট বা সিআই পাবে 15 বছর উত্তীর্ণ একটি গাড়ি ।
* MoRTH Notification GSR 881(E) ও Central Motor Vehicle Rules (CMVR) 1989 মেনেই 15 বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ বাণিজ্যিক গাড়িগুলো চালাতে হবে ।
* ডিজেল ও পেট্রলচালিত সমস্ত বাণিজ্যিক গাড়িকে এই নিয়ম মেনেই চলতে হবে ।
* একটি 15 বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে সঠিক CF ও PUCC দেখে তবেই ছাড়পত্র দিতে হবে ।
Kolkata-bus-o-pedia-র পক্ষ থেকে অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ শিল্পের জন্য এই রায় নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক । কারণ এই রায়ের ফলে যেমন সুস্থ থাকবেন সাধারণ মানুষ, তেমনই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ ও তাঁদের পরিবারও উপকৃত হবেন । এই সমস্ত কথা উল্লেখ করে বাস মালিকেরা কলকাতা হাইকোর্টে একটি আবেদন করেছিলেন ৷ আবেদনে জানানো হয়েছিল, এই বাধা থেকে যাতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় ৷ বাস মালিকদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে তাদের মতামত জানতে চায় আদালত ৷
পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "আমরা বলেছিলাম 15 বছর হয়ে গেলেই বাসগুলিকে বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা বাস্তবসম্মত বলে মনে করছি না ৷ কারণ, গাড়ির স্বাস্থ্যের উপরেই তার বয়স বা অন্তিমকাল নির্ভর করা উচিত ৷ একটি গাড়ি যদি কেউ ভালে ভাবে মেইনটেন করে, তাহলে সেই গাড়িকে কেন কেউ স্ক্র্যাপ করবে ?"
শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি বছর দু'বার করে বাসের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া এবং পলিউশন চেক করার মতো কাজ রাজ্য করবে ৷ এরপরেই আদালত বাস মালিকদের আবেদনে সাড়া দেয় ৷ আপাতত আদালতের নির্দেশে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বছরে দু’বার করে বাসের ফিটনেস ও পলিউশন পরীক্ষা করা হবে ।
এই সিদ্ধান্তে কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা আর রইল না ।গণ-পরিবহণ বাতিলের ক্ষেত্রে বয়স আর বিবেচ্য নয়, নির্দেশে একথাই বলেছে হাইকোর্ট । আদালতের কথায়, 15 বছরের মেয়াদ ফুরোলেও বাতিল হবে না বাস । বছরে দু'বার ফিটনেস ও পলিউশন পরীক্ষায় পাশ করলেই পথে থাকবে বাস ৷ এই নির্দেশের ফলে কলকাতা ও শহরতলিতে বাসের সংখ্যা কমার আশঙ্কা থাকছে না ৷ উল্লেখ্য, পরিবেশ আদালত KMDA এলাকায় 15 বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ বাস বাতিলের নির্দেশ দেওয়ায় চলতি বছরে প্রায় দু'হাজার বাস বাতিলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ।
হাইকোর্টের নয়া নির্দেশে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "2009 সালে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের রায়ের পরেই 15 বছরেরও বেশি বাণিজ্যিক গাড়িগুলো বাতিল হতে শুরু করে । তখন থেকেই ধাপে ধাপে বহু গাড়ি কাটাই হয়েছে বা সেগুলি KMA এলাকা থেকে বাতিল হয়ে যায় । কিন্তু তারপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে । প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে । পরিবহণন সংক্রান্ত মেশিন বা ইঞ্জিন অনুন্নত হয়েছে । এমনকি জ্বালানিও অনেক পরিশুদ্ধ হয়েছে । দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি দিয়ে গাড়ি তৈরি হচ্ছে । আমরা bs6 এ এসে পৌঁছেছি । স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে । তা ছাড়া একটি গাড়িকে যদি ভালোভাবে মেইনটেন বা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তাহলে সেই গাড়ির স্বাস্থ্য আরও বেশিদিন যে ভালো থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য । তাই সেইসব গাড়ি দূষণ ছড়াবে না । তাই আমরা আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানাচ্ছি ।"
পাশাপাশি জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "2007 সালে আমরা প্রথমবার এই দাবি জানিয়েছিলাম যে, কোনও গাড়ি যদি দূষণের নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই গাড়িকে কেন বাতিল করা হবে ? এই দাবি করে আমরা তখন কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও করি । সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় । তাই এই দাবিটি আজকের নয় । আর এত বছর পর আমরা তখন যেই দাবি করেছিলাম ঘুরপথে সেটাই মান্যতা পেল । আমরা আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি ।"