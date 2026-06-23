নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস নয়ানজুলিতে, মৃত অন্তত 2; আহত 20

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস নয়ানজুলিতে, মৃত অন্তত 2; আহত 20
গঙ্গা স্নানে যাওয়ার সময় আরামবাগের আদমবাঁধের কাছে দুর্ঘটনা ৷ মৃত দুই মহিলা পূর্ব বর্ধমানের রায়নার ধাড়ান আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা ৷
Published : June 23, 2026 at 2:36 PM IST
আরামবাগ, 23 জুন: শেওড়াফুলিতে গঙ্গা স্নানে যাওয়ার সময় মর্মান্তিক পরিণতি দুই মহিলার ৷ যাত্রীবাহী বাস উলটে প্রাণ হারালেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে বাসে সওয়ার আরও 20 জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন ৷ বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে যায় বলে জানা গিয়েছে ৷ মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের আদমবাঁধের কাছে ৷ ঘটনায় মৃত দুই মহিলা হলেন লক্ষ্মী মুর্মু (65) এবং শর্মিলা সোরেন (35) ৷ তাঁরা পূর্ব বর্ধমানের রায়নার ধাড়ান আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা ৷
জানা গিয়েছে, ধাড়ান বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠেছিলেন 40 জন যাত্রী ৷ পূর্ব বর্ধমান থেকে মশাগ্রাম হয়ে তারকেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বাসটি ৷ আদমবাঁধের কাছে হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হয় ৷ তারপরেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে উলটে যায় ৷ বাসে থাকা সকল যাত্রী কোনও মতে বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ সেই সঙ্গে স্থানীয়রা যাত্রীদের উদ্ধারকাজে নামেন ৷ এরপর হুগলি গ্রামীণ ও আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷ রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
এই ঘটনায় আহতদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ মৃত দুই মহিলার দেহ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে ৷
তবে, প্রশ্ন উঠছে কীভাবে ওই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল ! এ নিয়ে পুলিশের তরফে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনাস্থলে আমরা সরেজমিনে তদন্ত করেছি ৷ বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই নয়ানজুলিতে পড়ে যায় ৷ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বাসের চালক এবং যাত্রীদের চিকিৎসার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ এখনও পর্যন্ত দু’জন মারা গেছেন ৷ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷
পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আরামবাগ হাসপাতালে আসেন আরামবাগ ও পুরশুড়ার বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং বিমান ঘোষ ৷ বাসে সওয়ার যাত্রী মিতালি পাত্র বলেন, "আমাদের ওখানে মনসা পুজো রয়েছে ৷ তার জন্য আমরা সবাই বাসে করে শেওড়াফুলি যাচ্ছিলাম গঙ্গা স্নান করতে ৷ সেই সময় বাসটা হঠাৎ করেই নীচে পড়ে যায় ৷ বাসের সব বসার আসন ভর্তি ছিল ৷ অনেকেই আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে দু’জন মারা গেছেন ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী বজরা আলম চৌধুরী বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় সকলকে উদ্ধার করি ৷ প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্স আসে ৷ গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আদমবাঁধের এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ ৷ নিত্যদিন দুর্ঘটনা লেগেই থাকে ৷ বহুবার বলা সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার হয়নি ৷"