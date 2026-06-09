যুদ্ধের জের ! জ্বালানির আগুনে হাঁসফাঁস বাস মালিকরা, সেস কমানোর আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে
মালিক সংগঠনগুলির একাংশের মতে, জ্বালানির দামের উপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আনতে হলে শুধু সাময়িক সেস কমানো নয়, পেট্রল ও ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনা প্রয়োজন ।
Published : June 9, 2026 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ঊর্ধ্বগতির জেরে দেশের বাজারে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত । মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে জ্বালানি বাজারে । সেই পরিস্থিতিতে জ্বালানির ব্যবহার কমানোর আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । একই পথে হেঁটেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও । নিজের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের যাতায়াতের জন্য বাস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগেই ।
এই আবহেই জ্বালানির উপর রাজ্যের আরোপিত সেস কমানোর আবেদন জানিয়ে পরিবহণ দফতর ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিল একাধিক বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠন । তাদের দাবি, গত এক মাসে চার দফা জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি গণপরিবহণ শিল্পকে কার্যত অস্তিত্বের সঙ্কটে ঠেলে দিয়েছে ।
বর্তমানে রাজ্যে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি 113.51 টাকা এবং ডিজেলের দাম 99.82 টাকায় পৌঁছেছে । পরিবহণ শিল্পের দাবি, ডিজেলের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রতিদিনের পরিচালন খরচ অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে । শুধু জ্বালানিই নয়, যন্ত্রাংশ, লুব্রিক্যান্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচও ক্রমাগত বাড়ছে । ফলে অধিকাংশ রুটে পূর্ণ সংখ্যায় বাস চালানো সম্ভব হচ্ছে না । বহু জায়গায় রোটেশন পদ্ধতিতে বাস বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন মালিকেরা ।
অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানান, নতুন সরকার গঠনের পরই পরিবহণ শিল্পের সঙ্কটের কথা লিখিতভাবে সরকারকে জানানো হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও চাওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, "বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার জ্বালানির উপর রাজ্যের সেস কমানোর দাবি তুলেছিলেন । এখন সেই ক্ষমতা তাঁর হাতেই রয়েছে । তাই অন্তত সাময়িক স্বস্তির জন্য সেস কমানোর পদক্ষেপ করা হোক ।"
বাস মালিকদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ছাড়াও রাজ্য সরকার 17 শতাংশ ভ্যাট বা ন্যূনতম 7.70 টাকা প্রতি লিটার কর আদায় করে । এর পাশাপাশি প্রতি কিলোলিটারে 1,000 টাকা সেস এবং ভ্যাটের উপর অতিরিক্ত 20 শতাংশ করও কার্যকর রয়েছে । ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেই তার প্রভাব বহুগুণে পড়ছে খুচরো দামে ।
জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা থেকে দিঘা, শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে একটি বাসের দৈনিক ডিজেল খরচ কয়েক হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে । সেই সঙ্গে টোল ট্যাক্সের বোঝাও ক্রমশ বাড়ছে । কিছু ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের রুটে প্রতিদিন 500 থেকে 1200 টাকা পর্যন্ত টোল দিতে হচ্ছে ।"
পরিবহণ শিল্পের আর এক বড় উদ্বেগ, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালু হওয়ার পর বেসরকারি বাসে যাত্রীসংখ্যা কমেছে । ফলে আয় কমলেও ব্যয় বেড়েই চলেছে । এর প্রভাব পড়ছে শ্রমিকদের উপার্জনেও ।
তবে মালিক সংগঠনগুলির একাংশের মতে, শুধু সাময়িক সেস কমানো নয়, দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য পেট্রল ও ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনা প্রয়োজন । তবেই জ্বালানির দামের উপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হবে । এখন দেখার পরিবহণ ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কী পদক্ষেপ করেন ৷ আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা ৷
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