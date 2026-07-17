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বিজ্ঞান-চেতনা বাড়ানোর উদ্যোগ, ঐতিহাসিক কৃষ্ণসায়র হবে সায়েন্স থিম পার্ক

প্রকল্পটির প্রাথমিক রূপরেখা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে । এই কাজে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা ।

Burdwan University
বিজ্ঞানভিত্তিক থিম পার্ক গড়ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 2:45 PM IST

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বর্ধমান, 17 জুলাই: জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কৃষ্ণসায়র পার্ককে এবার বিজ্ঞানভিত্তিক থিম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্করকুমার নাথ ।

তিনি আরও জানান, বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে বিজ্ঞানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেই এই উদ্যোগ । ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে কৌতূহল তৈরি হলে ভবিষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস । সেই লক্ষ্যেই কৃষ্ণসায়র পার্ককে এমনভাবে সাজানো হবে, যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী, মডেল ও শিক্ষামূলক উপকরণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সহজে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝতে পারবে ।

Burdwan University
কৃষ্ণসায়রকে বিজ্ঞানভিত্তিক থিম পার্ক করা হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকল্পটির প্রাথমিক রূপরেখা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে । আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা । সব ধরনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শুধু বর্ধমান নয়, আশপাশের জেলার স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারাও সুবিধা পাবে ।

উপাচার্যের মতে, কৃষ্ণসায়র পার্ক ভবিষ্যতে শুধু একটি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে নয়, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রাথমিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি পাবে । পড়ুয়ারা এখানে এসে হাতে-কলমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে ৷ বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে । এর ফলে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে গবেষণামুখী মানসিকতাও গড়ে উঠবে ।

Burdwan University
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)

শুধু এই প্রকল্পই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশকে আরও আধুনিক করতে একাধিক নতুন উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, এরিয়া ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ সেল এবং অ্যালামনি অ্যাফেয়ার্সকে আরও সক্রিয় করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শঙ্করকুমার নাথ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কৃষ্ণসায়ের পার্ককে বিজ্ঞানভিত্তিক থিম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই এ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা এবং কাজ শেষ হতে প্রায় এক বছর সময় লাগতে পারে । এই থিম পার্ক তৈরি হলে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা বিজ্ঞানকে আরও কাছ থেকে জানার ও গবেষণার প্রতি আগ্রহী হওয়ার সুযোগ পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে ।"

Burdwan University
কৃষ্ণসায়র পার্ক (নিজস্ব ছবি)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সমস্ত উদ্যোগ একসঙ্গে কার্যকর হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে । পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকে ঘিরে এক নতুন উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হবে বলেও আশাবাদী উপাচার্য ।

TAGGED:

KRISHNA SAYAR PARK
SCIENCE BASED THEME PARK
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞানভিত্তিক থিম পার্ক
BURDWAN UNIVERSITY

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