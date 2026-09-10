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বিশ্বকর্মা পুজোর দায়িত্ব কার হাতে থাকবে, দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

Vishwakarma Puja at Burdwan University: ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের মধ্যে দুই জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বলে দাবি।

Vishwakarma Puja Burdwan University
দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 5:51 PM IST

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বর্ধমান, 10 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ক্যাম্পাস। পুজোর অনুমতি ও আয়োজনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হওয়া মতবিরোধের পরে হাতাহাতি এবং ভাঙচুরের ঘটনায় গড়ায় বলে অভিযোগ। দুই গোষ্ঠীই ABVP-র সমর্থক বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা থেকে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের মধ্যে দুই জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বলে দাবি। আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। ছাত্রদের একাংশের দাবি, বিশ্বকর্মা পুজো আয়োজন নিয়ে দু'টি হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে আগে থেকেই মতপার্থক্য ছিল। দুই পক্ষই অধ্যক্ষের কাছে নিজেদের মতো করে অনুমতির বিষয়টি জানায়। পরে বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ প্রিন্সিপালের অফিসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়।

এই সময় একদল ছাত্র বাইরে থেকে আরও লোকজনকে ডেকে আনে বলে অভিযোগ। এরপর সংখ্যায় অনেক বেশি ছাত্র ও বহিরাগত ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়লে নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগ, প্রিন্সিপালের ঘরের একটি গেট ভেঙে কয়েকজন ভিতরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে লাঠি বা বাঁশ ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। এরপর ঘরের ভিতরে মারধর শুরু হয় বলে দাবি। ঘটনায় মাধব-সহ কয়েকজন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের মাথায় আঘাত লেগেছে, আবার কারও মাথা ফেটে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র দীপেন্দু সরকারের দাবি, সন্ধ্যার দিকে তাঁরা মাঠেই ছিলেন। আচমকা হস্টেলের দিকে গোলমাল শুরু হতে দেখেন। প্রথমে হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যেই ঝামেলা চলছিল। পরে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায় এবং বাইরে থেকেও লোকজন আসতে শুরু করে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানে থাকা ছাত্রী ও অন্যদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাঁর দাবি, একসময় প্রিন্সিপালের অফিসের শাটারও নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে জোর করে সেটি খোলার চেষ্টা হয় এবং কয়েকজন ভিতরে ঢুকে পড়েন। প্রিন্সিপালের ঘরের দরজায় লাথি মেরে ভাঙচুরের পর ভিতরে থাকা লোকজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

দীপেন্দুর দাবি, ঘটনায় 4–5 জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুই জনের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। মাত্র 3–4 জন নিরাপত্তারক্ষীর পক্ষে এতজনকে সামলানো সম্ভব ছিল না বলেও জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ আসার আগেই অনেকে বাইকে করে এলাকা ছাড়তে শুরু করেন। ছাত্র মাধব গুপ্তের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে শুধু পুজো নিয়ে মতবিরোধ নয়, UIT-তে দীর্ঘদিনের বাঙালি ও অবাঙালি ছাত্রদের মধ্যে টানাপোড়েনও কাজ করছে। তাঁর দাবি, অবাঙালি ছাত্রদের বারবার টার্গেট করা হয় এবং বাইরে দেখা গেলে মারধরের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় বাইরে থেকে 15–20 জন, হস্টেলের 15–20 জন এবং PG-র আরও 10–15 জন ছাত্র ছিল বলে দাবি তাঁর। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে প্রায় 50–60 জনের জমায়েত হয়েছিল বলে জানান তিনি।

ঘটনার বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক সুমিত কাশ্যপ জানান, UIT-তে কোনও স্বীকৃত ছাত্র সংগঠন নেই। তবে, কয়েকজন ছাত্র নিজেদের ABVP-র সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দেন, আবার অন্য পক্ষ নিজেদের সাধারণ ছাত্র বলে দাবি করে। তাঁর বক্তব্য, "দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই বিরোধ ছিল এবং বাঙালি ও অবাঙালি ছাত্রদের হস্টেলভিত্তিক বিভাজন সেই টানাপোড়েনকে আরও বাড়িয়েছে।" অধ্যাপক কাশ্যপের দাবি, পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বর্ধমান থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে আসে। সেই সময় বহু ছাত্রের জমায়েত ছিল এবং নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। তাঁর দাবি, কয়েকজন বহিরাগত লাঠি নিয়ে প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে একটি গেট ভেঙে দেন। ভিতরে থাকা শিক্ষক ও কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও একসময় মারধর শুরু হয়। মাধব-সহ কয়েকজন ছাত্র গুরুতর আহত হন বলেও জানান তিনি।

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VISHWAKARMA PUJA BURDWAN UNIVERSITY

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