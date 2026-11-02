সোনার বিগ্রহ কোথায় ? বর্ধমানে দু'শতাব্দী পার কালীবাড়ির পরতে পরতে লুকিয়ে রহস্য

সোনার বিগ্রহ কোথায় ? বর্ধমানে দু'শতাব্দী পার কালীবাড়ির পরতে পরতে লুকিয়ে রহস্য
Bardhaman Sonar Kalibari: বর্ধমানে আজও আছে এক প্রাচীন মন্দির । নাম সোনার কালীবাড়ি। কথিত আছে, একসময় এখানে অধিষ্ঠিত ছিল সোনার বিগ্রহ। পুলক ষশের প্রতিবেদন ৷
Published : November 2, 2026 at 6:32 PM IST
বর্ধমান, 2 নভেম্বর: সোনার দেবী ! নামেই যেন রহস্যের হাতছানি। একসময় নাকি এই মন্দিরের গর্ভগৃহে বিরাজ করত সোনার বিগ্রহ। রাজপরিবারের ঐতিহ্য, প্রাচীন স্থাপত্য আর এক দেবীকে ঘিরে অগাধ বিশ্বাস—সবমিলিয়ে বর্ধমানের মিঠাপুকুরে দাঁড়িয়ে থাকা সোনার কালীবাড়ি যেন ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়।
কিন্তু এই মন্দিরের পরিচয় কি শুধুই তার নামের মধ্যে আটকে ? নাকি এর অন্দরমহলে লুকিয়ে রয়েছে এমন কিছু কাহিনি, যা আজও কৌতূহল জাগায় ? প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, 1899 সালে বর্ধমানের রাজা মহতাব চাঁদের আমলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রানি নারায়ণী দেবীর নামও। রাজকীয় ঐতিহ্যের সেই স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে মিঠাপুকুরের এই প্রাচীন মন্দির।
তবে সোনার কালীবাড়ির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দেবী ভুবনেশ্বরীর স্বতন্ত্র রূপ। চেনা কালীমূর্তির মতো এখানে দেবীর জিভ বাইরে বেরিয়ে নেই, পদতলেও নেই মহাদেবের পরিচিত রূপ। দেবী পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা, চার হাতে শোভিত এই দেবী আসলে দশমহাবিদ্যার অন্যতম রূপ ভুবনেশ্বরী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মানস মিশ্রের কথায়, "ভক্তদের কাছে সোনার কালী নামে পরিচিত হলেও মায়ের প্রকৃত নাম নারায়ণী শক্তিমাতা ভুবনেশ্বরী। বর্তমানে মন্দিরে পূজিত বিগ্রহটি অষ্টধাতুর, যার মধ্যে রয়েছে সোনাও। রয়েছে রুপোর সিংহাসন।" তবে একসময় মূর্তিটি সম্পূর্ণ সোনার ছিল কি না, সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি প্রধান পুরোহিত। প্রচলিত জনশ্রুতি বলে, একসময় এখানে ছিল সোনার বিগ্রহ। কিন্তু সেই বিগ্রহ চুরি যাওয়ার পর থেকেই মন্দিরের ইতিহাসে জড়িয়ে যায় এক অমীমাংসিত অধ্যায়। কোথায় গেল সেই সোনার মূর্তি, তার কোনও সন্ধান আজও মেলেনি ৷
এই মন্দিরের অন্দরমহলে অবশ্য এমন এক কাহিনি রয়েছে, যা শুনলে বিস্ময় জাগে। দেবীর সামনে রাখা রয়েছে একটি ঘট। প্রধান পুরোহিত মানস মিশ্রের দাবি, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সেই ঘটে যে জল তোলা হয়েছিল, আজও তা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সেই জল নাকি একবারও শুকিয়ে যায়নি। প্রত্যেক অমাবস্যায় ঘটের পঞ্চপল্লব ও ডাব পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু নতুন করে জল দেওয়া হয় না। কারণ, পুরোহিতের কথায়, ঘটের জল আজও শেষ হয়নি। প্রায় 200 বছরের পুরনো এই বিশ্বাস মন্দিরের মাহাত্ম্যকে যেন আরও রহস্যময় করে তুলেছে। মন্দিরের বিশাল শঙ্খ, প্রাচীন কুয়ো, নহবতখানা আর এই ঘটের জল—সবকিছু ঘিরেই রয়েছে নানা কাহিনি। ইতিহাস আর জনশ্রুতির সীমানা যেখানে মিশে যায়, সেখানে সোনার কালীবাড়ি হয়ে ওঠে এক অন্যরকম অনুসন্ধানের জায়গা।
তবে এই মন্দিরের ঐতিহ্য শুধু তার প্রাচীনত্ব কিংবা রহস্যময় কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিদিন নিয়ম মেনে হয় মায়ের নিত্যপুজো, অন্নভোগ ও সন্ধ্যারতি। খাস চালের ভাত, সবজি, ভাজা, ডাল আর পোনা মাছের টক—মায়ের প্রতিদিনের ভোগের তালিকায় রয়েছে এই আয়োজন। কালীপুজোর রাতে খিচুড়ি, ছ্যাঁচড়া, মাছের টক, পায়েস ও মিষ্টি নিবেদন করা হয়। ভোগ নিবেদনের পর ভক্তদের বসিয়ে খাওয়ানো হয় প্রসাদ। এর জন্য কোনও কুপন লাগে না, দিতে হয় না কোনও অর্থ। রাজপরিবারের ঐতিহ্য মেনে আজও চলে এই ব্যবস্থা।
স্থানীয় বাসিন্দা মলয় পালের কাছে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য আরও গভীর। মন্দির এলাকাতেই তার বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরে মায়ের দর্শনে আসছেন তিনি। তাঁর কথায়, মা অত্যন্ত জাগ্রত, মায়াময়ী। মায়ের কাছে যা চাওয়া হয়, তা পাওয়া যায়—এমনই বিশ্বাস তাঁর। শুধু তিনি নন, প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন মায়ের কাছে। কেউ মানত নিয়ে, কেউ প্রার্থনায়, কেউ বা শুধুই মায়ের দর্শন পেতে। তাঁদের কাছে এই মন্দির শুধুই প্রাচীন স্থাপত্য নয়, এ এক বিশ্বাসের ঠিকানা—যেখানে রাজপরিবারের স্মৃতি, সোনার হারিয়ে যাওয়া বিগ্রহ, অষ্টধাতুর বিগ্রহ, ঘটের জলের বিস্ময় আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা ভক্তি একসঙ্গে মিশে রয়েছে। বর্ধমানের মিঠাপুকুরে দাঁড়িয়ে থাকা সোনার কালীবাড়ি তাই শুধু একটি মন্দির নয়, যেন এক শহরের স্মৃতি, এক দেবীর অনন্য পরিচয় আর সময়ের কাছে জমে থাকা কিছু প্রশ্নের নীরব সাক্ষী।