চুরির কয়েকঘণ্টার মধ্যে বর্ধমান মেডিক্যালের শিশু উদ্ধার, গ্রেফতার মা-মেয়ে

চুরির কয়েকঘণ্টার মধ্যে বর্ধমান মেডিক্যালের শিশু উদ্ধার, গ্রেফতার মা-মেয়ে
মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া শিশুকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল পুলিশ ৷ অভিযুক্ত মা ও মেয়ে গ্রেফতার ৷
Published : October 15, 2025 at 8:07 AM IST
বর্ধমান, 15 অক্টোবর: আদর করার অছিলায় মায়ের কোল থেকে 18 দিনের শিশুকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল এক মহিলা ৷ মঙ্গলবার চুরি যাওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সেই একরত্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত দুই মহিলা ৷ তারা সম্পর্কে মা ও মেয়ে ৷ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের বুধবার বর্ধমান আদালতে তোলা হবে ৷
অভিযুক্তরা হল রিঙ্কি খাতুন ও তার মা মিনিরা বিবি ৷ বর্ধমান শহরের কেষ্টপুর এলাকার বাড়িতে থাকে তারা ৷ হাসপাতালের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে হলুদ চুড়িদার পরা এক মহিলা শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ৷ সেই ফুটেজ থেকে মহিলার ছবি বড় করে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয় । এরপর সূত্র মারফত জানতে পেরে পুলিশ কেষ্টপুর এলাকায় রিঙ্কি খাতুনের বাড়িতে পৌঁছে যায় ৷ সেখানে গিয়ে পুলিশকর্মীরা দেখেন শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে রিঙ্কি ।
গ্রেফতার 2 অভিযুক্তের বক্তব্য
অভিযুক্তরা পুলিশকে জানায় কিছুদিন আগে রিঙ্কির এক সন্তান মারা গিয়েছে । সেই কষ্টতেই এই ঘটনায় ৷ মহিলা ও তার মাকে গ্রেফতার করে বর্ধমান মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । খবর দেওয়া হয় চুরি হওয়া শিশুর বাবা মা-কে । তাঁরা এসে শিশুটিকে শনাক্ত করে নিয়ে যান । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিক্রি করার উদ্দেশে সদ্যোজাতকে চুরি করা হয়েছিল ৷ মহিলার সন্তান মৃত্যুর ঘটনাটি আদৌ সত্যি, নাকি চুরির পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে; তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
ঘটনার সূত্রপাত
হাসপাতাল সূত্রে খবর, বীরভূমের কীর্ণাহারের বলরামপুরের বাসিন্দা সেলেফা বিবি নামে এক মহিলা মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসার জন্য আসেন । তাঁর সঙ্গে মা ও স্বামী ছিলেন । চিকিৎসক না-থাকায় প্রসূতি বিভাগের সামনে 18 দিনের সন্তানকে কোলে নিয়ে ওই মহিলা ও তাঁর মা বসেছিলেন । মহিলার স্বামী সুজল শেখ গিয়েছিলেন ওষুধ কিনতে । অভিযোগ, সেই সময় একজন মহিলা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে কথা বলতে থাকে । পরে শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে । সেই সময় মহিলা ও তাঁর মা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় নিমেষের মধ্যে শিশুটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় অভিযুক্ত মহিলা ।
শিশু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে ৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর শিশুটির সন্ধান না-মেলায় পরিবার হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে অভিযোগ জানায় । এরপর তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বর্ধমান থানার আইসি, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার)-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা । হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের হদিশ পাওয়া যায় ৷ তাদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় একরত্তি ৷