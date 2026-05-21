14 লাখ টাকা তোলাবাজি ! গ্রেফতার বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান
জমি মাফিয়াদের সহযোগিতায় তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার কমল সরকার । এক ব্যক্তিকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ ৷
Published : May 21, 2026 at 6:39 PM IST
বংশীহারী, 21 মে: জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় 14 লাখ টাকা তোলাবাজি নেওয়ার অভিযোগ ৷ গ্রেফতার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ৷ ধৃতের নাম কমল সরকার ৷ তিনি বর্তমানে তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য ।
বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বুধবার বংশীহারী থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করে উপেন্দ্রনাথ সরকার । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে । বৃহস্পতিবার তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে । তিনদিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছেন বিচারক ।
অভিযোগ, বুনিয়াদপুর পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ সরকার 2023 সালে সরাইঘাট এফসিআই গুদামের কাছে 512 জাতীয় সড়কের ধারে 1067 দাগে 59 শতক জমি ক্রয় করেন । একবছর পর এই ক্রয় সম্পত্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে তিনি বিক্রি করেন । আর এই বিক্রির খবর পেয়ে তৎকালীন পুর প্রশাসক কমল সরকার জমি মাফিয়াদের সহযোগিতায় উপেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে কাটমানি হিসেবে 25 লক্ষ টাকা দাবি করেন । তা দিতে অস্বীকার করেন উপেন্দ্রনাথ । কিন্তু জমি মাফিয়ারা তাঁর পিছু ছাড়েনি বলে অভিযোগ ।
অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ডেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাঁর কাছে জোরপূর্বক সাড়ে 14 লক্ষ টাকা আদায় করা হয় । বাকি টাকা আদায়ের জন্য জমি মাফিয়ারা বিভিন্ন সময় চাপ দিতে থাকে । ওই সময় কমল সরকার বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য জোরপূর্বক ব্যবসায়ী উপেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে এক লক্ষ টাকা কাটমানি হিসেবে নেন । তার কিছুদিন পর কমল সরকারকে প্রশাসকের পদ থেকে সরে যেতে হয় । তাঁকে দলের পক্ষ থেকে জেলা কমিটিতে নতুন পদও দেওয়া হয় । এরপরও জমি মাফিয়ারা বিভিন্ন সময়ে বাকি টাকা আদায়ের জন্য উপেনকে চাপ দিতে থাকেন বলে অভিযোগ । বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর তাদের দাপট কিছুদিনের জন্য কমে । নির্বাচন ফল প্রকাশের পর রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে । এরপরই সুবিচারের আশায় উপেন্দ্রনাথ সরকার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হন ।
অভিযোগকারী উপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, "সরাইঘাট এফসিআই গোডাউনের সামনে একটি জমি ছিল । সেই জমিটা আমি বিক্রি করি । পুর প্রশাসক থাকাকালীন কমল সরকার বেশ কিছু গুন্ডাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কে কোথায় জায়গা বিক্রি করছে, সেই বিষয়ে নজর রাখত এবং সমস্ত জায়গা থেকে এরা টাকা আদায় করতো । নিয়াতপুর পুরসভার সমস্ত জায়গাতেই এরা জোরপূর্বক টাকা আদায় করতো । তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন কেউ এদের নামে অভিযোগ করার সাহসটুকু পেত না ।"
তাঁর দাবি, "আমি জায়গা বিক্রি করার সময় কমল সরকার-সহ তার জমি মাফিয়ারা আমার কাছে 25 লক্ষ টাকা দাবি করে । আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল ৷ এমনকি আমাকেও প্রাণে মারার হুমকি দেয় । বাধ্য হয়ে আমি প্রাণভয়ে সাড়ে 14 লক্ষ টাকা কমল সরকারের গুন্ডাবাহিনীকে দিয়ে আসি । পরবর্তীতে কমল সরকার আমার কাছে আরও এক লক্ষ টাকা চাইলে আমি তাও দিয়ে দিই । তৃণমূল আমলে আমি একাধিকবার অভিযোগ করতে গেলে নেয়নি ৷ কিন্তু কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি ৷ সেই কারণে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর আমি বুধবার লিখিত অভিযোগ করি । আমি চাই কমল সরকারের কঠোরতম শাস্তি হোক ।"
এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল কিছু বলতে চাননি । বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা টাকা পয়সা তুলেছে । বুনিয়াদপুর পুরসভা মূলত চোরদের আখড়া বলে পরিচিত । চাকরি দেওয়ার নাম করে এরা প্রচুর কাটমানি তুলেছে । বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন-সহ হিলি এলাকার আরও এক নেতা চাকরির দেওয়ার নামে এবং বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচুর টাকা পয়সা নিয়েছে ৷ ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের কোনও চোর গুন্ডা আর কাটমানি খেতে পারবে না এবং পুলিশ আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে ।"
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, "বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন কমল সরকারের বিরুদ্ধে এক বাসিন্দা সাড়ে 14 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছেন । বংশীহারী থানার পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য বৃহস্পতিবার কমল সরকারকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ মহকুমা আদালত তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড দিয়েছে ।"