হাওড়া স্টেশনের বাইরে চলল বুলডোজার, রেল পুলিশের অভিযানে দখলমুক্ত যাত্রী-পথ

হাওড়া স্টেশনের বাইরে চলল বুলডোজার, রেল পুলিশের অভিযানে দখলমুক্ত যাত্রী-পথ
হঠাৎই উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ৷ তবে স্বস্তিতে হাওড়া স্টেশনে আসা যাত্রীরা ৷
Published : May 17, 2026 at 1:08 PM IST
হাওড়া, 17 মে: বছরের পর বছর ধরে হাওড়া স্টেশনের গেটগুলো যেন দমবন্ধ করা একটা বাজার । ডালা, ঠেলাগাড়ি, গুমটির জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল যাত্রীদের পায়ে হাঁটার জায়গাটুকুও । প্রতিদিন লক্ষ মানুষের ঘাম-ধুলো মাখা যন্ত্রণা শেষমেশ পৌঁছল প্রশাসনের কানে । পালটে গেল হাওড়া স্টেশনের বাইরের ছবি । শনিবার গভীর রাতে রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী নামল পথে, সঙ্গে বুলডোজার ।
শুরুটা হল মাইকের কড়া ঘোষণায় । 'এখানে কোনও নাটক হচ্ছে না । যাঁরা ট্রেন ধরবেন, স্টেশনে যান । যাঁরা বাস ধরবেন, বাসে উঠুন । দয়া করে নিজের কাজ করুন । প্রশাসনকে তার কাজ করতে দিন ।' ঘোষণা শেষ হতেই গর্জে উঠল যন্ত্র । একের পর এক বেআইনি দোকান, অস্থায়ী ছাউনি মাটিতে মিশে গেল কয়েক মিনিটেই । চোখের সামনে রাস্তা দখলমুক্ত হতে দেখে হাঁফ ছাড়লেন নিত্যযাত্রীরা ।
ব্যাগ কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বর্ধমানের অমিত মণ্ডল বললেন, "ট্রেন ধরতে রোজ লড়াই করতে হত । আজ মনে হচ্ছে স্টেশনে ঢুকছি, যুদ্ধক্ষেত্রে নয় ।" আবার উচ্ছেদ হওয়া এক গুমটি মালিকের গলায় ক্ষোভ, "হঠাৎ করে ভাঙল । আগে বললে জিনিস সরিয়ে নিতাম ।"
যদিও রেল প্রশাসনের দাবি, বারবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও দখল ছাড়েননি ব্যবসায়ীরা । হাওড়া স্টেশন দেশের ব্যস্ততম প্রান্তিক স্টেশনগুলোর একটি । প্রতিদিন প্রায় 10 লক্ষের বেশি মানুষের চাপ । জরুরি পরিস্থিতিতে দমকল বা অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার রাস্তাই ছিল না । যাত্রী নিরাপত্তা আর স্বচ্ছ চলাচল নিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের । শুধু বেআইনি দোকান ভাঙা নয়, এই অভিযান একটা বার্তাও দিচ্ছে বলে দাবি যাত্রীদের ।
হাওড়া বিভাগের এক রেল আধিকারিক বলেন, "রেল দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে । হাওড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকাতে যাত্রীদের চলাচলের পথে যে সমস্ত দখল অংশ ছিল, তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । যাত্রী স্বাছন্দ্য রেলের মুখ্য লক্ষ্য । আমরা অনেকবার রেলের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম, তারপরেও দখল মুক্ত না হওয়ায়, রেল ব্যবস্থা নিয়েছে ।"
রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই বেআইনি দখল, তোলাবাজি নিয়ে প্রশাসনের শূন্য সহনশীলতা নীতি চোখে পড়ছে । হাওড়া স্টেশন দিয়ে শুরু হলেও শহরের বাকি জনবহুল এলাকায় এই বুলডোজার পৌঁছবে কি না, সেই প্রশ্ন এখন ঘুরছে সাধারণ মানুষের মনে । আপাতত হাওড়ার আকাশে ধুলো উড়লেও যাত্রীদের মুখে ফিরেছে স্বস্তির হাওয়া ।
স্টেশনের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়টা রবিবার একটু হালকা, পথটা অনেক চওড়া । প্রশাসনের বুলডোজার শুধু ইট-কাঠ ভাঙেনি, ভেঙেছে বছরের পর বছরের অব্যবস্থার দেওয়ালও । তবে উচ্ছেদ হওয়া ছোট ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন হবে কি না, সেই উত্তর এখনও অধরা । উন্নয়ন আর জীবিকার টানাপড়েনে হাওড়ার এই ছবি আগামিদিনে কোন দিকে যায়, তাকিয়ে থাকবে গোটা শহর ।