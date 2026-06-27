সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আবারও পুরাতন মালদার রাস্তায় চলবে বুলডোজার

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আবারও পুরাতন মালদার রাস্তায় চলবে বুলডোজার
প্রথম মহানন্দা সেতু থেকে মঙ্গলবাড়ি রেলগেট এবং বুলবুলচণ্ডী মোড় পর্যন্ত বেআইনি নির্মাণ ভাঙবে পুরাতন মালদা পুরসভা ৷
Published : June 27, 2026 at 8:07 PM IST
মালদা, 27 জুন: আবার পথে নামবে বুলডোজার ৷ তার প্রতীক্ষায় রয়েছেন পুরাতন মালদার অসংখ্য ব্যবসায়ী ৷ কবে সেই উচ্ছেদ শুরু হবে, এখন তারই দিন গুনছেন সবাই ৷ আর এর সৌজন্যে সুপ্রিম কোর্টের নয়া নির্দেশিকা ৷ সেই নির্দেশিকায় পুরাতন মালদা শহরের বেশ কিছু জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে ৷
বিশেষ করে প্রথম মহানন্দা সেতু থেকে শুরু করে মঙ্গলবাড়ি রেলগেট এলাকা এবং বুলবুলচণ্ডী মোড় থেকে শুরু করে সদরঘাট মোড় পর্যন্ত এলাকায় যাবতীয় বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে ৷ উচ্ছেদ করা হবে জবরদখলকারীদের ৷ দেশের শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ প্রচার হতেই আতঙ্কে প্রহর গুনছেন ব্যবসায়ীরা ৷
এ নিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, "গত 22 জুন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব আমাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ ওই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের 19 জুন পথ নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন এক ব্যক্তি ৷ তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছে ৷ সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও কর্পোরেশনকে সরকারের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ চিঠিতে বলা হয়েছে, অনুমোদন না-থাকা ও অবৈধ নির্মাণের জন্য যেসব জায়গায় মানুষের চলাচলে অসুবিধে হচ্ছে, সেসব নির্মাণের বিরুদ্ধে জবরদখলকারীদের 15 দিনের একটি নোটিশ দিতে হবে ৷ এই সময়সীমার মধ্যে অবৈধ নির্মাণগুলি যদি সরিয়ে না-নেওয়া হয়, তবে পরবর্তী 45 দিনের মধ্যে পুরসভা অ্যাকশন নেবে ৷ সেই অ্যাকশনের রিপোর্ট রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন বিভাগে পাঠাতে হবে ৷"
বিভূতিভূষণ ঘোষ জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র মহানন্দা প্রথম সেতু থেকে মঙ্গলবাড়ি রেলগেট কিংবা বুলবুলচণ্ডী মোড় থেকে সদরঘাট মোড় পর্যন্তই নয়, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরসভা মঙ্গলবাড়ি নেতাজি মোড় থেকে রাঙামাটিয়া বেহুলা ব্রিজ পর্যন্ত এলাকাতেও অভিযান চলবে ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই চিঠি নিয়ে তাঁরা বোর্ড অফ কাউন্সিলরস সভায় আলোচনা করবে ৷ সেই আলোচনার ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
এ নিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর তথা বিজেপি নগর মণ্ডলের সভানেত্রী বাসন্তী রায় বলেন, "রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাতেই এই চিঠি গিয়েছে ৷ আমাদের পুরসভাতেও এসেছে ৷ চিঠির মূল বিষয়, শহরের প্রধান রাস্তাগুলির ধারে যারা জবরদখল করে বসে রয়েছে, তাদের সরিয়ে দিতে হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টের তরফে 45 দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে ৷
পুরসভার তরফে প্রথমে জবরদখলকারীদের সরে যাওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হবে ৷ তারা যদি সেসব বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে না-নেয় তবে পুরসভা যথাযথ পদক্ষেপ নেবে ৷ বাস্তবে এই পুরসভার প্রধান রাস্তাগুলির দু’পাশে প্রচুর অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠেছে বিগত দিনগুলিতে ৷ এমনকি পাকা দোকানও তৈরি করা হয়েছে ৷ এতে রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্যই পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷