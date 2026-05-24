তৃণমূলের পার্টি অফিস গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার ! দেড় দশক পর জমি ফিরে পেলেন মালিক

বেলেঘাটার মাঠপুকুর এলাকায় ক্লাবের অছিলায় বাড়ির মালিকের জমি দখল করে গজিয়ে উঠেছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস !

এই সেই পার্টি অফিস (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 1:56 PM IST

কলকাতা, 24 মে: একসময় চারতলা বাড়ির নির্মাণকাজ আটকে দেওয়া হয়েছিল । অভিযোগ, 'ক্লাব' তৈরির জন্য জোর করে জমি ছাড়তে বাধ্য করা হয় বাড়ির মালিককে । সেই জমিতেই পরে গড়ে ওঠে তৃণমূলের পার্টি অফিস । 15 বছর পর রবিবার বেলেঘাটার মাঠপুকুর এলাকায় বুলডোজারের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হল সেই নির্মাণ । আর দীর্ঘদিন পর নিজের জমি ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত স্থানীয় বাসিন্দা মানিকলাল কুণ্ডু ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, 52 সি, ডি.সি. দে রোডের বাসিন্দা মানিকলাল কুণ্ডু 2011 সালে নিজের চারতলা বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন । অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর বাড়ির লাগোয়া জমির একাংশ 'ক্লাব' তৈরির জন্য দাবি করেন । প্রথমে আপত্তি জানালে বাড়ির নির্মাণকাজ আটকে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ । পরে বাধ্য হয়েই জমি ছাড়তে হয় মানিকবাবুকে ।

স্থানীয়দের দাবি, ক্লাব তৈরির নামে সেখানে পরে কার্যত তৃণমূলের পার্টি অফিস গড়ে ওঠে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবেই ব্যবহৃত হতে শুরু করে । অভিযোগ উঠেছে, ওই অফিস ঘিরে নানা বেআইনি কাজকর্মও চলত ।

শনিবার সকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হয় সেই নির্মাণ । ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা । বহু মানুষের মধ্যেই এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ।

জমি ফিরে পেয়ে মানিকলাল কুণ্ডু বলেন, "বাড়ি তৈরি করছিলাম । কিন্তু নির্মাণকাজ আটকে দেওয়া হয়েছিল । কাউকে বলেও লাভ হয়নি । বাধ্য হয়ে ক্লাব করার জন্য জমি দিতে হয়েছিল । পরে সেটা পুরোপুরি পার্টি অফিসে পরিণত হয় । টাকা দেওয়ার কথাও বলেছিল, কিন্তু কোনওদিন দেয়নি । আজ নিজের চোখের সামনে সেই অফিস ভাঙতে দেখে মনে হচ্ছে, 15 বছর পর নিজের অধিকার ফিরে পেলাম ।"

উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । নিউ মার্কেট এলাকায় রাস্তা দখল করে তৈরি হওয়া একটি তৃণমূল পার্টি অফিসও সম্প্রতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তিলজলার বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের পরও বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে প্রশাসনের বুলডোজার নামতে দেখা যায় । মাঠপুকুরের এই ঘটনাও সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

