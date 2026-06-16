পারিবারিক জমি 'দখলমুক্ত' করতে বুলডোজার ! পুলিশের হাতে আটক বিজেপি নেত্রী
এ ব্যাপারে দল কোনও হস্তক্ষেপ করবে না, জানিয়ে দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, আইন আইনের পথেই চলবে । প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ।
Published : June 16, 2026 at 4:22 PM IST
কোচবিহার, 16 জুন: দিনহাটার বহুল চর্চিত 'বুলডোজার কাণ্ডে' বিজেপি নেত্রী শাবানা খাতুনকে আটক করল পুলিশ । মঙ্গলবার সকালে দিনহাটা থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি নেত্রীকে আটক করা হয়েছে ৷ এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
বিজেপি নেত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের পারিবারিক জমি বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিনি নিজের জমি দখলমুক্ত করতেই বুলডোজার ব্যবহার করেছেন । সেই কারণেই তাঁকে পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ শাবানার ।
জানা গিয়েছে, দিনহাটা-1 ব্লকের পুটিমারি-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলা এলাকার বাসিন্দা শাবানা খাতুনের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে শরিকি বিবাদ চলছিল । অভিযোগ, সোমবার তাঁর নির্দেশেই এলাকায় বুলডোজার নামানো হয় । সেই অভিযানে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের তিনটি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব অবশ্য শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদ এবং এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ।
শাবানা খাতুনের বক্তব্য, তাঁর ঠাকুরদার পৈতৃক জমি তৃণমূল সরকারের আমলে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছিল পরিবারেরই কয়েকজন সদস্য । বহুবার অনুরোধ ও দাবি সত্ত্বেও জমি ফেরত না দেওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে নিজের জমি উদ্ধার করেছেন ।
অন্যদিকে, যাঁদের বাড়ি ভাঙা হয়েছে তাঁদের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট জমি উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁদের প্রাপ্য । শাবানা খাতুন বেআইনিভাবে বুলডোজার এনে বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছেন । শাবানার আত্মীয়া কপিলা বেওয়া বলেন, "জোর করে বুলডোজার এনে আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে ।"
এদিকে ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল শুরু হয়েছে । দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় স্পষ্টভাবে বলেন, "আইন আইনের পথেই চলবে । প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ।" অন্যদিকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাবানা খাতুন বলেন, "এই বিষয়ে আমার হয়ে কেউ অজয় রায়কে কিছু বলতে যাবেন না ।"
পারিবারিক জমি-বিবাদ থেকে শুরু হওয়া এই বুলডোজার-কাণ্ড এখন প্রশাসনিক তদন্তের কেন্দ্রে । জমির প্রকৃত মালিকানা এবং ভাঙচুরের বৈধতা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।