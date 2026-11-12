বুলডোজার দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি: কুণাল, পাল্টা আক্রমণ অগ্নিমিত্রার

বুলডোজার দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি: কুণাল, পাল্টা আক্রমণ অগ্নিমিত্রার
Bulldozer drama: প্রশাসনের বক্তব্য, ফুটপাত দখল করে কোনও কাঠামো রাখা যায় না । সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পথ বাধামুক্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ ।
Published : November 12, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: কালীঘাটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে থাকা একটি অস্থায়ী ছাউনি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিল কলকাতা পুরসভা । বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মীর উপস্থিতিতে এই অভিযান ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । পুরসভার দাবি, ফুটপাত দখল করে তৈরি হওয়া ওই কাঠামোর কারণে পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছিল । অন্যদিকে, তৃণমূলের বক্তব্য, সেটি কোনও দলীয় কার্যালয় বা ক্যাম্প ছিল না । অভিষেকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতেই অস্থায়ী ছাউনিটি তৈরি করা হয়েছিল । ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর ।
বৃহস্পতিবার সকালে জেসিবি নিয়ে পুরসভার কর্মীরা অভিষেকের কালীঘাটের বাসভবনের সামনে পৌঁছন । বাঁশ ও টিন দিয়ে তৈরি অস্থায়ী কাঠামোটি ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হয় । অভিযানের সময় এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । প্রশাসনের বক্তব্য, ফুটপাত দখল করে কোনও কাঠামো রাখা যায় না । সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পথ বাধামুক্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ ।
তবে এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব । দলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, ওই জায়গায় কোনও অবৈধ দলীয় ক্যাম্প অফিস ছিল না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেড-প্লাস নিরাপত্তা পাওয়ার সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্যোগেই ছাউনিটি তৈরি করা হয়েছিল । নিরাপত্তার কাজে যুক্ত কর্মীরা যাতে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য না হন, সেই কারণেই ওই অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে দাবি তাঁর ।
কুণালের অভিযোগ, প্রশাসনিক পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রচারের সুযোগ খুঁজছে বিজেপি । তাঁর বক্তব্য, অস্থায়ী কাঠামো সরানোর প্রয়োজন থাকলে তা প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই করা যেত । কিন্তু বুলডোজার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিকে সামনে রেখে যেভাবে বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় আনা হয়েছে, তা আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । বিজেপি সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই 'বুলডোজার-নাটক' সাজিয়েছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি ।
পালটা আক্রমণে নেমেছেন বিজেপি নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর বক্তব্য, গত 15 বছরে তৃণমূল সরকার রাজ্যের মানুষের জন্য যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল । কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি বলেই মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে । এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতেই নথি ছিনতাই বা পুলিশ পাঠিয়ে হামলার মতো অভিযোগ তোলা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর ।
অগ্নিমিত্রার কথায়, "যে ভাবে পথচারীদের চলাচলের পথ আটকে রাস্তা দখল করে রাখা হয়েছিল, পুলিশ সেটাই সরাচ্ছে । এই সরকার মানুষের সরকার । মানুষের অসুবিধা বরদাস্ত করা হবে না ।" তৃণমূলকে 'লোকাল পার্টি' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি ।
অভিষেকের বাসভবনের সামনে নিরাপত্তার জন্য তৈরি অস্থায়ী ছাউনি ভাঙাকে কেন্দ্র করে তাই বিতর্ক এখন আর ফুটপাত দখলের প্রশ্নে আটকে নেই । এক দিকে পুরসভার তরফে জনসাধারণের চলাচলের পথ মুক্ত রাখার যুক্তি, অন্যদিকে তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ, দুই শিবিরের বক্তব্যে স্পষ্ট, ঘটনাটিকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে ।