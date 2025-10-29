ETV Bharat / state

ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' সেতু ! ইটিভি ভারতের খবরে কেন হাতজোড় নির্মাতাদের

ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' কজওয়ে নির্মাণের খবর প্রকাশের পরই সাংবাদিক বৈঠকে নিজেদের অবস্থান জানাল নির্মাণকারীরা ৷

ETV BHARAT
সাংবাদিক বৈঠকে নিজেদের অবস্থান জানাল নির্মাণকারীরা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 7:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সিউড়ি, 29 অক্টোবর: কোনও সরকারি টেন্ডার ছাড়াই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের ছবি তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ কীভাবে কোনও দফতরের অনুমতি ছাড়াই দু'জন ব্যবসায়ীকে দিয়ে এই নির্মাণ করাচ্ছে বীরভূমের ট্রাক মালিক সমিতি, সরাসরি ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল এমনই একাধিক প্রশ্ন ৷ সেই খবর প্রকাশের 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান জানাল নির্মাণকারীরা । জলসম্পদ বিভাগের 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেটকেই তারা নদীর উপর কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের অনুমতি হিসাবে দাবি করেছে ৷

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের কাছে এই 'বেআইনি' নির্মাণ ঘিরে কোনও মন্তব্য না-করার জন্য অনুরোধ জানায় ৷ তবে তারা এদিনও দেখাতে পারেনি, সরকারের কোন দফতর নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের মডেল প্ল্যান পাশ করেছে, কোন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা জাতীয় সম্পদ নদীর উপর কংক্রিটের নির্মাণ করছেন । যদিও, এদিনও বীরভূম জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে শুধুই দর্শক ৷

সাংবাদিক বৈঠকে নির্মাণকারীরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তবে ইটিভি ভারতের এই খবরের জেরে বীরভূমের ইলামবাজারের জয়দেবে অজয় নদের উপর 'বেআইনি' ফেরিঘাট নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিল প্রশাসন ৷ ইলামবাজারের বিডিও অনির্বাণ মজুমদার নোটিশ দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন ৷

গত 1 অগস্ট অতিবৃষ্টির ফলে সিউড়িতে তিলপাড়া জলাধারের ওয়াটার ডিভাইডারগুলিতে ফাটল দেখা দেয় ৷ 10টি ডিভাইডার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যান চলাচল ৷ তবে বর্তমানে কিছুটা সংস্কার করে যান চলাচল শুরু হয়েছে । যদিও, ভারী পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ এই জলাধার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে বড় বড় কংক্রিটের ব্লগ দিয়ে রড, সিমেন্ট নামিয়ে, নদীগর্ভে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি ভরে শুরু হয়েছে কজওয়ে নির্মাণ ৷

ETV BHARAT
NOC-কে অনুমতি দেখিয়ে কজওয়ে নির্মাণ (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু, খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নদীবক্ষে কংক্রিটের এই কজওয়ে নির্মাণ করছে বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি । এই ট্রাক মালিক সমিতি পাথর ব্যবসায়ী নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ও বালি ব্যবসায়ী কাজল শাকে দিয়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে কজওয়ে নির্মাণ করাচ্ছে । প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে কোনও সরকারি টেন্ডার ছাড়া জাতীয় সম্পদ নদীর বক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে ? সরকারের কোন দফতর এই নির্মাণের মডেল প্ল্যান পাশ করেছে ? কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রকের অনুমতি আছে কি ? পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র আছে কি ? জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের লিখিত অনুমতি আছে কি ? কোন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা এই কজওয়ে নির্মাণ করছেন ? সরকারি তরফে নির্মাণের আগে ইঞ্জিনিয়াররা বা বিশেষজ্ঞরা কি রিপোর্ট তৈরি করেছেন ? কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার ?

ETV BHARAT
কজওয়ে নির্মাণ করছে বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি (নিজস্ব চিত্র)

এই সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি ৷ এমনকি, উত্তর পাওয়া যায়নি বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়ের কাছ থেকেও । তাই সম্পূর্ণ 'বেআইনি' ভাবে নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের খবর প্রকাশিত হয়েছিল ইটিভি ভারতে ৷

ETV BHARAT
তিলপাড়া জলাধারের অদূরে তৈরি হচ্ছে কজওয়ে (নিজস্ব চিত্র)

তারপরেই এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আনাস আহমেদ । তবে এদিন বৈঠকে রাজ্য জলসম্পদ বিভাগের একটি 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট দেখিয়ে সেটিকে নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের 'অনুমতি' পত্র হিসাবে দেখান তাঁরা ৷ যদিও, সেই 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেটে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, নির্মাণ কী হবে তা জলসম্পদ বিভাগ দেখবে না, যাতে জল পাস হয়, সেই জায়গা রাখতে হবে মাত্র ।

ETV BHARAT
নির্মাণের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

সাংবাদিক বৈঠক করে বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি সম্পাদক আনাস আহমেদ বলেন, "আমরা ট্রাক মালিকরা এই কজওয়ে নির্মাণ করছি, কাকে দিয়ে করব আমাদের ব্যাপার ৷ আমাদের এই কজওয়ের অনুমতি জলসম্পদ বিভাগ দিয়েছে । আজ একটি সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নেতারা বিরূপ মন্তব্য করছেন, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে যাচ্ছি না । আমাদের অনুরোধ সেই নেতাদের কাছে ও গণমাধ্যমের কাছে, তাঁরা যে কুৎসা রটাচ্ছেন তা যেন না করেন ৷ আমরা জনকল্যাণ করছি, মানুষের জন্য কাজ করছি ।"

ETV BHARAT
সরকারি টেন্ডার ছাড়াই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কজওয়ে (নিজস্ব চিত্র)

অর্থাৎ, নদীবক্ষে কংক্রিটের 'বেআইনি' কজওয়ে নির্মাণ নিয়ে সাফাই দিলেন নির্মাতারা ৷ আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে কজওয়েটি ৷ জেলার প্রায় 6500 ট্রাক, লরি থেকে 220 টাকা করে প্রতিদিন নেওয়া হবে ৷ পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাঁচ মাসে এই কজওয়ে থেকে 21 কোটি 45 লক্ষ টাকা উঠবে ৷ এই টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়বে, তারও কোনও সদুত্তর নেই প্রশাসনের তরফে । তবে কি পুরোটাই আত্মসাৎ ? উঠছে প্রশ্ন ।

ETV BHARAT
ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' কজওয়ে নির্মাণ (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

ILLEGAL CONCRETE BRIDGE ON RIVER
SURI BRIDGE
নদীর উপর বেআইনি কজওয়ে
ETV BHARAT IMPACT STORY
CAUSEWAY ON MAYURAKSHI RIVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.