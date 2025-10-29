ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' সেতু ! ইটিভি ভারতের খবরে কেন হাতজোড় নির্মাতাদের

ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' সেতু ! ইটিভি ভারতের খবরে কেন হাতজোড় নির্মাতাদের
ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ ময়ূরাক্ষী নদীতে কংক্রিটের 'বেআইনি' কজওয়ে নির্মাণের খবর প্রকাশের পরই সাংবাদিক বৈঠকে নিজেদের অবস্থান জানাল নির্মাণকারীরা ৷
Published : October 29, 2025 at 7:44 PM IST
সিউড়ি, 29 অক্টোবর: কোনও সরকারি টেন্ডার ছাড়াই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের ছবি তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ কীভাবে কোনও দফতরের অনুমতি ছাড়াই দু'জন ব্যবসায়ীকে দিয়ে এই নির্মাণ করাচ্ছে বীরভূমের ট্রাক মালিক সমিতি, সরাসরি ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল এমনই একাধিক প্রশ্ন ৷ সেই খবর প্রকাশের 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান জানাল নির্মাণকারীরা । জলসম্পদ বিভাগের 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেটকেই তারা নদীর উপর কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের অনুমতি হিসাবে দাবি করেছে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের কাছে এই 'বেআইনি' নির্মাণ ঘিরে কোনও মন্তব্য না-করার জন্য অনুরোধ জানায় ৷ তবে তারা এদিনও দেখাতে পারেনি, সরকারের কোন দফতর নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের মডেল প্ল্যান পাশ করেছে, কোন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা জাতীয় সম্পদ নদীর উপর কংক্রিটের নির্মাণ করছেন । যদিও, এদিনও বীরভূম জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে শুধুই দর্শক ৷
তবে ইটিভি ভারতের এই খবরের জেরে বীরভূমের ইলামবাজারের জয়দেবে অজয় নদের উপর 'বেআইনি' ফেরিঘাট নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিল প্রশাসন ৷ ইলামবাজারের বিডিও অনির্বাণ মজুমদার নোটিশ দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন ৷
গত 1 অগস্ট অতিবৃষ্টির ফলে সিউড়িতে তিলপাড়া জলাধারের ওয়াটার ডিভাইডারগুলিতে ফাটল দেখা দেয় ৷ 10টি ডিভাইডার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যান চলাচল ৷ তবে বর্তমানে কিছুটা সংস্কার করে যান চলাচল শুরু হয়েছে । যদিও, ভারী পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ এই জলাধার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে বড় বড় কংক্রিটের ব্লগ দিয়ে রড, সিমেন্ট নামিয়ে, নদীগর্ভে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি ভরে শুরু হয়েছে কজওয়ে নির্মাণ ৷
কিন্তু, খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নদীবক্ষে কংক্রিটের এই কজওয়ে নির্মাণ করছে বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতি । এই ট্রাক মালিক সমিতি পাথর ব্যবসায়ী নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ও বালি ব্যবসায়ী কাজল শাকে দিয়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে কজওয়ে নির্মাণ করাচ্ছে । প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে কোনও সরকারি টেন্ডার ছাড়া জাতীয় সম্পদ নদীর বক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে ? সরকারের কোন দফতর এই নির্মাণের মডেল প্ল্যান পাশ করেছে ? কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রকের অনুমতি আছে কি ? পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র আছে কি ? জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের লিখিত অনুমতি আছে কি ? কোন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা এই কজওয়ে নির্মাণ করছেন ? সরকারি তরফে নির্মাণের আগে ইঞ্জিনিয়াররা বা বিশেষজ্ঞরা কি রিপোর্ট তৈরি করেছেন ? কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার ?
এই সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি ৷ এমনকি, উত্তর পাওয়া যায়নি বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়ের কাছ থেকেও । তাই সম্পূর্ণ 'বেআইনি' ভাবে নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের খবর প্রকাশিত হয়েছিল ইটিভি ভারতে ৷
তারপরেই এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আনাস আহমেদ । তবে এদিন বৈঠকে রাজ্য জলসম্পদ বিভাগের একটি 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট দেখিয়ে সেটিকে নদীবক্ষে কংক্রিটের কজওয়ে নির্মাণের 'অনুমতি' পত্র হিসাবে দেখান তাঁরা ৷ যদিও, সেই 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেটে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, নির্মাণ কী হবে তা জলসম্পদ বিভাগ দেখবে না, যাতে জল পাস হয়, সেই জায়গা রাখতে হবে মাত্র ।
সাংবাদিক বৈঠক করে বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি সম্পাদক আনাস আহমেদ বলেন, "আমরা ট্রাক মালিকরা এই কজওয়ে নির্মাণ করছি, কাকে দিয়ে করব আমাদের ব্যাপার ৷ আমাদের এই কজওয়ের অনুমতি জলসম্পদ বিভাগ দিয়েছে । আজ একটি সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নেতারা বিরূপ মন্তব্য করছেন, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে যাচ্ছি না । আমাদের অনুরোধ সেই নেতাদের কাছে ও গণমাধ্যমের কাছে, তাঁরা যে কুৎসা রটাচ্ছেন তা যেন না করেন ৷ আমরা জনকল্যাণ করছি, মানুষের জন্য কাজ করছি ।"
অর্থাৎ, নদীবক্ষে কংক্রিটের 'বেআইনি' কজওয়ে নির্মাণ নিয়ে সাফাই দিলেন নির্মাতারা ৷ আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে কজওয়েটি ৷ জেলার প্রায় 6500 ট্রাক, লরি থেকে 220 টাকা করে প্রতিদিন নেওয়া হবে ৷ পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাঁচ মাসে এই কজওয়ে থেকে 21 কোটি 45 লক্ষ টাকা উঠবে ৷ এই টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়বে, তারও কোনও সদুত্তর নেই প্রশাসনের তরফে । তবে কি পুরোটাই আত্মসাৎ ? উঠছে প্রশ্ন ।