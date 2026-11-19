আগামী বাজেটের প্রস্তুতি শুরু নবান্নে, 23 নভেম্বরের মধ্যে অনলাইনে খরচের হিসাব চাইল অর্থ দফতর
West Bengal Budget Preparations: রাজ্যের সমস্ত দফতরকে 23 নভেম্বরের মধ্যে চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ এবং আগামী অর্থবর্ষের সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে।
Published : November 19, 2026 at 8:57 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: আগামী 2027-28 অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নবান্ন। চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকেই বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্যের অর্থ দফতর। মঙ্গলবার এই বিষয়ে জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছেন অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র। রাজ্যের সমস্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব, সচিব এবং অর্থ দফতরের অধীনস্থ সমস্ত ডিরেক্টরেটকে আগামী 17 থেকে 23 নভেম্বরের মধ্যে চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ এবং আগামী অর্থবর্ষের সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে। মূলত প্রশাসনিক ব্যয়ের খাতেই এই হিসাব চাওয়া হয়েছে।
অর্থ দফতরের ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বাজেট তৈরির প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট আগেভাগেই শেষ করতে হবে। তাই অবিলম্বে কাজ শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যবহার এবং খরচে রাশ টানার বিষয়টিতেও কড়া নজর দিয়েছে নবান্ন। বাজেট প্রস্তাব তৈরির সময় ইতিমধ্যেই কার্যকর থাকা ব্যয়সংকোচ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বা ‘ইকনমি ইনস্ট্রাকশনস’ অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট দফতরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারদের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এবার বাজেট প্রস্তাব জমার পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দিয়েছে অর্থ দফতর। রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক দফতরকে আগের মতো আইএফএমএস পোর্টালের সিবিএমএস মডিউলের পরিবর্তে এ বার ‘আই-বাজেট 2.0’ পোর্টালের ‘অনলাইন সিস্টেম ফর এন্ট্রি অব ডিপার্টমেন্টাল বাজেট’ মডিউলে তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। এই অনলাইন জমার প্রক্রিয়াকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। দফতর বা স্থানীয় অফিসগুলিকে আলাদা করে কাগজে-কলমে বা হার্ড কপি জমা দিতে হবে না। তবে অর্থ দফতরের অধীনস্থ ডিরেক্টরেটগুলিকে নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী হার্ড কপির পাশাপাশি ‘এমএস এক্সেল’ ফরম্যাটে এবং ‘টাইমস নিউ রোমান’ ফন্টে সফট কপি ইমেইল মারফত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চলতি 2026-27 অর্থবর্ষের সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ তৈরির ক্ষেত্রে সাতটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেছে অর্থ দফতর।
- চলতি অর্থবর্ষে আজ পর্যন্ত প্রকৃত কত টাকা খরচ হয়েছে, তা ধরতে হবে।
- অর্থবর্ষের বাকি মাসগুলিতে সঠিক হিসাব কষে সম্ভাব্য কত খরচ হতে পারে, তা জানাতে হবে।
- ইতিমধ্যেই তহবিলের কোনও পুনর্বণ্টন হয়ে থাকলে কিংবা ভবিষ্যতে করার পরিকল্পনা থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।
- চলতি অর্থবর্ষে কোনও নতুন ‘সাব হেড’ খোলা হলে তা জানাতে হবে।
- এখন পর্যন্ত কত অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, তার হিসাব দিতে হবে।
- মূল বাজেট বরাদ্দের তুলনায় আগামী মাসগুলিতে অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- চলতি অর্থবর্ষের খরচের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন যে কোনও প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।
অন্যদিকে, আগামী 2027-28 অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ তৈরির ক্ষেত্রেও চারটি মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত প্রয়োজন যাচাই করে বাজেট প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে গত অর্থবর্ষের প্রকৃত খরচ এবং চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দকেই মূল ভিত্তি হিসেবে ধরতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে গত এবং চলতি অর্থবর্ষের প্রকৃত খরচের হিসাব পেতে ‘আইএফএমএস’ পোর্টালের রিপোর্টের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী অর্থবর্ষে খরচের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনও বিশেষ দিক থাকলে তা-ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।
গত বছরের প্রকৃত খরচের সঙ্গে নতুন প্রস্তাবে বড় কোনও ফারাক দেখা দিলে উপযুক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এছাড়া, চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে নতুন কোনও ‘হেড অফ অ্যাকাউন্ট’ খোলার প্রয়োজন হলে অবিলম্বে আলাদা প্রস্তাব পাঠাতে হবে।
অনলাইনে তথ্য নথিভুক্ত করার বিস্তারিত নিয়মাবলিও বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দফতরের প্রধান বা অ্যাডমিন ইউজাররা অর্থ দফতরের ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘বাজেট এস্টিমেট অ্যান্ড এসডিজি’ লিঙ্কে ক্লিক করে ওটিপি এবং ছয় সংখ্যার গোপন পিনের মাধ্যমে লগ-ইন করতে পারবেন। দফতরের প্রধানরা একাধিক নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। নোডাল অফিসাররা প্রতিটি খাত ধরে তথ্য নথিভুক্ত করে খসড়া সেভ করবেন। কোনও খাতে বরাদ্দের প্রয়োজন না থাকলে শূন্য বসাতে হবে। তবে তথ্য যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে অর্থ দফতরে পাঠানোর ক্ষমতা কেবল দফতরের প্রধানের হাতেই থাকবে।
কোনও প্রযুক্তিগত বা হিসাব সংক্রান্ত সমস্যায় পড়লে অর্থ দফতরের বাজেট এবং ই-গভর্ন্যান্স গ্রুপের নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বরে বা ইমেল মারফত যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বিষয়টিকে ‘অত্যন্ত জরুরি’ হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।