পাকিস্তানের হাতে ধরা পড়া জওয়ান ফের কাজে, পূর্ণম সাউকে পুনর্বহাল করল বিএসএফ

পাকিস্তানের হাতে ধরা পড়া জওয়ান ফের কাজে, পূর্ণম সাউকে পুনর্বহাল করল বিএসএফ
২৩ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পরের দিন পঞ্জাবের পঠানকোট সীমান্ত থেকে ভুল করে পাকিস্তানে ঢুকে গিয়েছিলেন পূর্ণম । এরপরই পাকিস্তান রেঞ্জার্স পূর্ণমকে আটক করে ।
Published : February 20, 2026 at 8:16 PM IST
রিষড়া, 20 ফেব্রুয়ারি: আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে স্বস্তির খবর রিষড়ার বাঙ্কুর পার্কে । পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়া জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউকে ফের কাজে পুনর্বহাল করল Border Security Force (বিএসএফ) । বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । পূর্ণমকে ফের কাজে বহাল করার সিদ্ধান্তের জন্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ।
গত বছরের ২৩ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পরের দিন পঞ্জাবের পঠানকোট সীমান্তে অনডিউটি থাকাকালীন ভুল করে পাকিস্তানে ঢুকে গিয়েছিলেন পূর্ণম । এরপরই পাকিস্তান রেঞ্জার্স পূর্ণমকে আটক করে । বিএসএফ সূত্রের খবর, সীমান্তে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয় ৷ এসব ক্ষেত্রে দু’দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে ‘ফ্ল্যাগ মিটিং’ এর পরে সংশ্লিষ্ট জওয়ানকে মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে ৷ তবে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উত্তেজনার আবহে পূর্ণমকে সহজে ছাড়েনি পাকিস্তান ।
হঠাৎ এই ঘটনায় আতঙ্ক নেমে আসে রিষড়ার তাঁর পরিবারে । দীর্ঘ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক তৎপরতার পর দেশে ফেরেন তিনি । কিন্তু দেশে ফিরেই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভাগীয় তদন্ত । তদন্ত চলাকালীন তাঁকে বরখাস্ত করা হয় এবং বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই অনিশ্চয়তার ছায়া ঘনিয়ে ওঠে পরিবারে ।
অবশেষে গত 17 ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের জলন্ধরে বিএসএফের হেড কোয়ার্টার থেকে আসে পুনর্বহালের চিঠি । সেখানে উল্লেখ করা হয়, পূর্ণম সাউয়ের 17 বছরেরও বেশি দীর্ঘ চাকরি জীবনে রয়েছে ছ’টি পুরস্কার । তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নজির নেই । সমস্ত দিক বিবেচনা করেই তাঁকে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তাঁকে আবার 24 নম্বর ব্যাটালিয়নে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
ফোনে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে পূর্ণমের স্ত্রী রজনী সাউ জানান, তদন্তের পর স্বামীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল । পরিবারের পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয় । অবশেষে 17 ফেব্রুয়ারি কাজে যোগদানের চিঠি আসে । দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস! বৃহস্পতিবারই পাঞ্জাবে কাজে যোগ দিতে রওনা দিয়েছেন পূর্ণম ।
রজনীর কথায়, " এই সময়ে চাকরি চলে গেলে আমরা ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়তাম । বাড়িতে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি, সঙ্গে দুই সন্তান । সংসার কীভাবে চলত জানি না । এই সিদ্ধান্তে আমরা ভীষণ খুশি ।" তিনি বিএসএফ কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। খুশি রিষড়ার স্থানীয় বাসিন্দারাও ৷