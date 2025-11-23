ETV Bharat / state

বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, ফুলবাড়ি সীমান্তে 11টি ময়ূর উদ্ধার বিএসএফের

ময়ূরগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা । পাচার রুখতে আত্মরক্ষার জন্য দু'রাউন্ড গুলি ছোড়ে বিএসএফ ৷

peacocks smuggling
ফুলবাড়ি সীমান্তে 11টা ময়ূর উদ্ধার বিএসএফের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কৃষ্ণগঞ্জ, 23 নভেম্বর: ফের বন্যপ্রাণী পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল বিএসএফ ৷ বাংলাদেশে পাচারের সময় 11টি ময়ূর উদ্ধার করলেন বিএসএফের 32 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা । সেই ময়ূরগুলিকে পুরুলিয়ার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বলে বনদফতরের তরফে জানা গিয়েছে ।

বিএসএফ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করা হয় ময়ূরগুলিকে । কর্তব্যরত একজন বিএসএফ জওয়ান কয়েকজনকে তিনটি প্যাকেট নিয়ে কাঁটাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেন । তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যদের খবর দেন ।

peacocks smuggling
বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করা হয় ময়ূরগুলিকে (নিজস্ব ছবি)

এরই মধ্যে বাংলাদেশের দিক থেকে কয়েকজন অন্ধকারের ভেতরে কাঁটাতারের কাছে প্যাকেটগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । জওয়ানরা চলে এলে ধারালো অস্ত্র হাতে তাঁদের দিকে ধেয়ে যায় ওই বাংলাদেশের পাচারকারীরা । বিএসএফের দাবি, পাচারকারীরা বিএসএফকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলিও ছোঁড়ে ৷ আত্মরক্ষার জন্য পাচারকারীদের লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে দু'রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন বিএসএফ জওয়ানরাও ৷ এতে ভয় পেয়ে অন্ধকারে পিছু হটে বাংলাদেশের পাচারকারীরা ।

পাচারকারীরা সরে গেলে বিএসএফ প্যাকেটগুলো সংগ্রহ করে । এরপরই ওই প্যাকেটগুলোর ভিতর থেকে ময়ূরগুলি উদ্ধার হয় । জওয়ানদের কড়া পাহারার ফলেই পাচার রোখা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি বিএসএফের । যদিও পাচারকারীদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি । পাচারকারীরা বিএসএফের উপস্থিতি দেখে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় ।

তবে এই ময়ূরগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা । অন্যদিকে বিএসএফ ময়ূরগুলো উদ্ধারের পাশাপাশি কোথা থেকে কীভাবে এই ময়ূরগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল, বাংলাদেশের কোথায় পাচার হচ্ছিল, এবং এর সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে তারা ।

বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, "এটা বিএসএফের আরও একটি সাফল্য । এর আগেও একাধিকবার বিএসএফের এই সাফল্য সামনে এসেছে । গরু থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় দেখা যায় সোনা পাচারও রুখে দিয়েছে বিএসএফ । আর সীমান্তবর্তী এলাকায় যেসব চোরাচালানকারীরা রয়েছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের সঙ্গে কোনও না কোনও তৃণমূল নেতা যুক্ত রয়েছে । কারণ বাংলার যে ক'টি সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ দালালে ভরে গিয়েছে । আর এই দালাল চক্রের মদত দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন ।"

তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "বিএসএফ ময়ূর উদ্ধার করেছে, এটাই ওদের কাজ । সীমান্তে দায়িত্বে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিরাপত্তা বাহিনীরা । সেখানে যদি চোরাচালানকারীরা ব্যবসা চালায় তাহলে সেই দায়ভার বিএসএফের উপরই পড়বে ।"

TAGGED:

WILDLIFE SMUGGLING
BSF
ময়ূর পাচার
বন্যপ্রাণী পাচার
PEACOCKS SMUGGLING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.