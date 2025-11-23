বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, ফুলবাড়ি সীমান্তে 11টি ময়ূর উদ্ধার বিএসএফের
ময়ূরগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা । পাচার রুখতে আত্মরক্ষার জন্য দু'রাউন্ড গুলি ছোড়ে বিএসএফ ৷
Published : November 23, 2025 at 1:46 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ, 23 নভেম্বর: ফের বন্যপ্রাণী পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল বিএসএফ ৷ বাংলাদেশে পাচারের সময় 11টি ময়ূর উদ্ধার করলেন বিএসএফের 32 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা । সেই ময়ূরগুলিকে পুরুলিয়ার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বলে বনদফতরের তরফে জানা গিয়েছে ।
বিএসএফ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করা হয় ময়ূরগুলিকে । কর্তব্যরত একজন বিএসএফ জওয়ান কয়েকজনকে তিনটি প্যাকেট নিয়ে কাঁটাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেন । তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যদের খবর দেন ।
এরই মধ্যে বাংলাদেশের দিক থেকে কয়েকজন অন্ধকারের ভেতরে কাঁটাতারের কাছে প্যাকেটগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । জওয়ানরা চলে এলে ধারালো অস্ত্র হাতে তাঁদের দিকে ধেয়ে যায় ওই বাংলাদেশের পাচারকারীরা । বিএসএফের দাবি, পাচারকারীরা বিএসএফকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলিও ছোঁড়ে ৷ আত্মরক্ষার জন্য পাচারকারীদের লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে দু'রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন বিএসএফ জওয়ানরাও ৷ এতে ভয় পেয়ে অন্ধকারে পিছু হটে বাংলাদেশের পাচারকারীরা ।
পাচারকারীরা সরে গেলে বিএসএফ প্যাকেটগুলো সংগ্রহ করে । এরপরই ওই প্যাকেটগুলোর ভিতর থেকে ময়ূরগুলি উদ্ধার হয় । জওয়ানদের কড়া পাহারার ফলেই পাচার রোখা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি বিএসএফের । যদিও পাচারকারীদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি । পাচারকারীরা বিএসএফের উপস্থিতি দেখে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় ।
তবে এই ময়ূরগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা । অন্যদিকে বিএসএফ ময়ূরগুলো উদ্ধারের পাশাপাশি কোথা থেকে কীভাবে এই ময়ূরগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল, বাংলাদেশের কোথায় পাচার হচ্ছিল, এবং এর সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে তারা ।
বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, "এটা বিএসএফের আরও একটি সাফল্য । এর আগেও একাধিকবার বিএসএফের এই সাফল্য সামনে এসেছে । গরু থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় দেখা যায় সোনা পাচারও রুখে দিয়েছে বিএসএফ । আর সীমান্তবর্তী এলাকায় যেসব চোরাচালানকারীরা রয়েছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের সঙ্গে কোনও না কোনও তৃণমূল নেতা যুক্ত রয়েছে । কারণ বাংলার যে ক'টি সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ দালালে ভরে গিয়েছে । আর এই দালাল চক্রের মদত দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন ।"
তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "বিএসএফ ময়ূর উদ্ধার করেছে, এটাই ওদের কাজ । সীমান্তে দায়িত্বে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিরাপত্তা বাহিনীরা । সেখানে যদি চোরাচালানকারীরা ব্যবসা চালায় তাহলে সেই দায়ভার বিএসএফের উপরই পড়বে ।"