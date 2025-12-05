ETV Bharat / state

বিএসএফের ওয়াকিটকি কীভাবে এল দুষ্কৃতীদের হাতে ? বসিরহাট-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য !

বিএসএফের ব‍্যবহৃত সেই ওয়াকিটকি কীভাবে পৌঁছল ধৃত দুষ্কৃতীদের কাছে, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

BSF walkie talkie to criminals
বিএসএফের ওয়াকিটকি কীভাবে এল দুষ্কৃতীদের হাতে ! (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 7:50 PM IST

বসিরহাট, 5 ডিসেম্বর: বসিরহাট-কাণ্ডে ধৃত দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ওয়াকিটকির সঙ্গে মিল রয়েছে বিএসএফের ব‍্যবহৃত ওয়াকিটকি'র। তদন্তে উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাসওয়ার্ড ক্ষমতা সম্পন্ন এই ধরনের ওয়াকিটকি সাধারণত সীমান্তে ব‍্যবহার করে থাকেন বিএসএফ জওয়ানরা। কোনও বিপদ বুঝলেই ওয়াকিটকি'র মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কথা আদান প্রদান করে থাকেন বিএসএফ জওয়ানরা। কিন্তু, বিএসএফের ব‍্যবহৃত ওয়াকিটকি কীভাবে পৌঁছল ধৃত দুষ্কৃতীদের কাছে, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

বৃহস্পতিবার বসিরহাটের জিরাকপুর রোড থেকে একটি মারুতিভ‍্যান সমেত পাঁচ দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃত পাঁচ জনের মধ্যে দীপক শীল ও সুবীর দে'র বাড়ি নিউ ব‍্যারাকপুর থানা এলাকায়। বাকি তিন হাফিজুল রহমান, আমিনুর রহমান ও মোকশেদ আলি সরদারের বাড়ি মাটিয়া থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দুই রাউন্ড কার্তুজ, পনেরো হাজার টাকার জাল নোট ছাড়াও দু'টি হ‍্যান্ডসেট । উদ্ধার হওয়া এই হ‍্যান্ডসেট ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক । তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশের হাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ জানতে পেরেছে উদ্ধার হওয়া ওয়াকিটকির সঙ্গে মিল রয়েছে বিএসএফের ব‍্যবহৃত ওয়াকিটকি'র।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী কোনও হাত বদল হয়ে সেই ওয়াকিটকি পৌঁছে গিয়েছিল দুষ্কৃতীদের কাছে, নাকি খোলা বাজার থেকে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এই ওয়াকিটকি কিনেছিল দুষ্কৃতীরা ? তবে, সেখানেও রয়েছে প্রশ্ন ৷ জানা গিয়েছে, সীমান্ত পাহারায় ব‍্যবহৃত বিএসএফের ওয়াকিটকি সাধারণত খোলা বাজারে বিক্রি করার নিয়ম নেই । কেউ যদি বিক্রি করে তা আইন বিরুদ্ধ । তার পরেও কীভাবে দুষ্কৃতীরা এই ওয়াকিটকি জোগাড় করতে পারল ! তারই উত্তর পেতে ধৃত পাঁচ দুষ্কৃতীকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

এই বিষয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "সীমান্ত এলাকায় কোনও অপরাধ সংগঠিত করার জন্য দুষ্কৃতীরা এই ওয়াকিটকি ব‍্যবহার করতেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে যে দুটি হ‍্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে বিএসএফের ব‍্যবহৃত ওয়াকিটকির। তাই আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে কীভাবে তারা এই ধরনের ওয়াকিটকি জোগাড় করতে সমর্থ্য হলেন। তাদের জেরা করে ইতিমধ্যে বেশ কিছু তথ্য আমরা হাতে পেয়েছি। তদন্তের স্বার্থে সেগুলো এখনই প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয়।"

তদন্তে নেমে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, ধৃত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের হন‍্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। তবে এদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে গোপন সূত্র মারফত এদিন পুলিশের কাছে খবর আসে বসিরহাটের জিরাকপুর রোডের পাশে একটি মারুতি ভ‍্যানে জড়ো হয়েছেন অপরিচিত কয়েকজন লোক। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বসিরহাট থানার পুলিশের একটি টিম হানা দেয় সেখানে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরায় তারা আর সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। গ্রেফতার করা হয় পাঁচ দুষ্কৃতীকে। ধৃতদের সাত দিনের হেফাজতে নিয়ে তদন্তে গতি আনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

