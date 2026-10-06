জল-বিদ্যুৎ নেই, বিকল এসি; বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে ক্ষোভ BSF জওয়ানদের

জল-বিদ্যুৎ নেই, বিকল এসি; বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে ক্ষোভ BSF জওয়ানদের
BSF Jawans stops train in Bardhaman Station: উত্তরবঙ্গের রানিনগর থেকে কেরলমের কালিকটের উদ্দেশে যাওয়া একটি ট্রেন থামিয়ে দিলেন বিএসএফ জওয়ানরা ৷
Published : October 6, 2026 at 8:46 PM IST
বর্ধমান, 6 অক্টোবর: ট্রেন ছুটছিল গন্তব্যের দিকে ৷ সঙ্গে ছিলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা ৷ কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়েছে, ততই যেন ফুরিয়েছে ট্রেনের ন্যূনতম পরিষেবা ৷ জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, তার উপর বিকল এসি ৷ শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ৷ বর্ধমান স্টেশনে এসে পরিষেবা স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত ট্রেন এগোতে দিতে রাজি হলেন না বিএসএফ জওয়ানরা ৷
মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বর্ধমান স্টেশনে ৷ উত্তরবঙ্গের রানিনগর থেকে কেরলমের কালিকটের উদ্দেশে যাওয়া BSF-এর 151 বিএন ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা ট্রেনে ছিলেন ৷ সোমবার সন্ধ্যা 6টা নাগাদ জলপাইগুড়ির রানিনগর থেকে বিশেষ ট্রেনটি রওনা দিয়েছিল ৷
অভিযোগ, যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের এসি কাজ করা বন্ধ করে দেয় ৷ রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় কামরার জলও ৷ রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছিল, রামপুরহাটে জল দেওয়া হবে ৷ তারপর এগিয়েছিল ট্রেন ৷ কিন্তু রামপুরহাটে পৌঁছেও সমস্যার সমাধান হয়নি। জল মেলেনি, ঠিক হয়নি এসিও ৷ এর সঙ্গে যোগ হয় আরও একটি সমস্যা ৷
জওয়ানদের অভিযোগ, কামরায় বিদ্যুৎও ছিল না ৷ ফলে মোবাইল ফোন পর্যন্ত চার্জ করার সুযোগ পাননি তাঁরা ৷ দীর্ঘ যাত্রায় জল, বিদ্যুৎ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ— তিনটি পরিষেবাই একসঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে তাঁদের মধ্যে ৷ মঙ্গলবার বিকেল প্রায় 3টা 27 মিনিট নাগাদ বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনটি থামতেই সেই ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে ৷ একে একে জওয়ানরা ট্রেন থেকে নেমে পড়েন ৷ তাঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট-ন্যূনতম পরিষেবা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন আর এগোবে না ৷
স্টেশনে তখন অন্য এক ছবি ৷ জল সংগ্রহ করতে জওয়ানদের হাতে উঠে আসে বালতি, জগ, মগ, বোতল ৷ স্টেশন থেকেই জল নিয়ে কোনওরকমে প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন তাঁরা ৷ শৌচাগারেও জল না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের ৷ একদিকে গন্তব্যে পৌঁছনোর তাড়া, অন্যদিকে ন্যূনতম পরিষেবা না পাওয়ার ক্ষোভ ৷ এই টানাপোড়েনে বর্ধমান স্টেশনেই প্রায় দু’ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন ৷ জওয়ানরা তাঁদের সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানান ৷ পরে তাঁদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের কথা হয় ৷
শেষ পর্যন্ত রেলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, ডানকুনিতে পৌঁছনোর পর ট্রেনে জলের ব্যবস্থা করা হবে এবং এসির সমস্যাও ঠিক করা হবে ৷ সেই আশ্বাসের পরই ট্রেনটি বর্ধমান ছাড়ে ৷ রেলের তরফেও এসি নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ৷ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, বিষয়টি রেলের নজরে এসেছে ৷ ইঞ্জিনিয়াররা ট্রেনটি পরীক্ষা করেছেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, ট্রেন দীর্ঘক্ষণ চললে ব্যাটারি চার্জ হয় এবং এসি চলে ৷ কিন্তু ট্রেনটি প্রয়োজনীয় দূরত্ব না যাওয়ায় ব্যাটারিতে পর্যাপ্ত চার্জ হয়নি ৷ বিষয়টি ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷
প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। সীমান্ত পাহারা দেওয়া জওয়ানদের নিয়ে একটি বিশেষ ট্রেন যখন এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ছুটছে, তখন সেই দীর্ঘ যাত্রায় ন্যূনতম পরিষেবাগুলিও যদি বারবার ব্যাহত হয়, তাহলে সমস্যাটা শুধু একটি এসি বিকল হওয়ার মধ্যে আটকে থাকে না ৷ জলহীন বাথরুম, বিদ্যুৎহীন কামরা আর দীর্ঘক্ষণ গরমের মধ্যে যাত্রা-সব মিলিয়ে যাত্রী পরিষেবার খারাপ ছবিটাই সামনে আসে ৷
আর সেই ছবিই মঙ্গলবার বর্ধমান স্টেশনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ৷ ট্রেনের কামরায় জল না-থাকায় যাঁদের হাতে ছিল বালতি, জগ আর বোতল, তাঁরা আর কেউ নন-দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া বিএসএফ জওয়ানরা ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁদের ক্ষোভেই থামল ট্রেন ৷ তারপর এল আশ্বাস, আর তারপরেই ফের শুরু হল যাত্রা ৷