বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক সুমধুর নয় ! তবু সাধারণতন্ত্র দিবসে মিষ্টি বিনিময় BSF ও BGB-র

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক সুমধুর নয় ! তবু সাধারণতন্ত্র দিবসে মিষ্টি বিনিময় BSF ও BGB-র
বিজিবি'ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে মিষ্টি তুলে দিল সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে । নদিয়ার গেদে সীমান্তে ধরা পড়ল অন্যরকম ছবি ৷
Published : January 27, 2026 at 2:11 PM IST
গেদে (নদিয়া), 27 জানুয়ারি: ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্তমানে মোটেই সুমধুর নয় । দুই দেশের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যখন একে অপরের মধ্যে কূনৈতিক টানাপোড়েন চলছে, তখনই একদম উলটো চিত্র দেখা গেল নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ গেদে সীমান্তে পাহারারত দুই দেশের জওয়ানদের মধ্যে ৷
77তম সাধারণতন্ত্র দিবস ছিল সোমবার ৷ 26 জানুয়ারি উপলক্ষে কাঁটাতারের দুপারে দুই দেশের জওয়ানদের মিষ্টি বিনিময় করতে দেখা গেল ৷ 32 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা মিষ্টির হাঁড়ি এগিয়ে দিলেন সীমান্তে পাহারারত বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের দিকে । পালটা বিজিবি'ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করায় ।
কূটনৈতিকস্তরে দুই দেশের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলেও সীমান্তরক্ষীদের কিন্তু একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য বিনিময় করতেই দেখা গিয়েছে এদিন । ভারতের কাছ থেকে মিষ্টি এবং আতিথেয়তা পেয়ে একদিকে যেমন খুশি বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা, তেমনই বিজিবির এমন ব্যবহারে বিএসএফ জওয়ানরাও মুগ্ধ বলে জানা গিয়েছে ।
সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বিএসএফের ডিআইজি সুজিত কুমার বলেন, "77তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমাদের তরফে এই উপস্থাপনা । পুরো দেশজুড়েই যদিও এটা পালন হচ্ছে । তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় আমরা প্রতিবছর এই দিনটি এইভাবে পালন করে থাকি । শুধু আমরাই নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে আমরা মিষ্টিমুখ করি । আমাদের মহিলা বিএসএফ জওয়ানরা মিষ্টি বিতরণ করেন ৷ পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় যে সমস্ত মানুষ বসবাস করেন তাঁদেরকেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো হয় এবং তাঁরা খুব খুশি হন আমাদের এই উদ্যোগে । আমরা সবসময় সীমান্তে পাহারায় রয়েছি যাতে দেশবাসী সুরক্ষিত থাকে ৷"
এদিকে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গেদে সীমান্তের প্রতিটি গেটে ছিল কড়া নিরাপত্তা । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় 32 নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে সোমবার সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ৷ সঙ্গে দেশাত্মবোধক গানে কুচকাওয়াজ, অস্ত্র প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ।
সীমান্তবর্তী এক বাসিন্দা বলেন, "বিএসএফের আমন্ত্রণে আমরা এখানে এসেছি । নিরাপত্তার দিক থেকে বিএসএফরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন । তারা আছে বলেই আমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারি । আর আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেদের খুব সৌভাগ্যবান মনে করছি ।"