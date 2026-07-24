ETV Bharat / state

সহকর্মীর বন্দুক ছিনিয়ে ব্যারাকে এলোপাথাড়ি গুলি ! মৃত 2 বিএসএফ জওয়ান, আহত আরও এক

বিচারাধীন জওয়ানের এলোপাথাড়ি গুলিতে লণ্ডভণ্ড বৈষ্ণবনগরের বিএসএফ ক্যাম্প। নিহত বিহার ও মহারাষ্ট্রের দুই জওয়ান, গুলিবিদ্ধ হুগলির জওয়ান বিকাশ ব্রহ্ম। প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ও নজরদারি ।

BSF Jawan Kills 2 Colleagues
মালদা মেডিক্যাল কলেজ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 10:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা/হুগলি, 24 জুলাই: সীমান্তে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সদর দফতরের ভিতরেই রক্তাক্ত তাণ্ডব । কোর্ট মার্শালের বিচারাধীন এক বিএসএফ জওয়ান প্রহরীর রাইফেল ছিনিয়ে সহকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল মালদহের বৈষ্ণবনগরের বিএসএফ ক্যাম্প । ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিন জওয়ান । তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন হুগলির এক জওয়ান । সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অন্দরে এমন নজিরবিহীন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বৈষ্ণবনগরে বিএসএফের 119 নম্বর ও 71 নম্বর ব্যাটালিয়নের সদর দফতরে ঘটে এই ঘটনা । পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ানের নাম শিবম কুমার মিশ্র ৷ তিনি ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা । একটি নির্দিষ্ট অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের প্রক্রিয়া চলছিল । সেই কারণে তাঁকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছিল ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শৌচাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত এক সেন্ট্রির উপর আচমকা হামলা চালিয়ে তাঁর রাইফেল ছিনিয়ে নেন শিবম । তারপর পাশের ব্যারাক লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করেন । মুহূর্তের মধ্যে গোটা ক্যাম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করেন জওয়ানরা । গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অজয় কুমার সিংহ (51), আম্বদর সুরেশ দরগু (37) এবং বিকাশ ব্রহ্ম (43) ।

BSF Jawan Kills 2 Colleagues
বিকাশ ব্রহ্মের পরিবার (নিজস্ব চিত্র)

গুলির শব্দ শুনে ক্যাম্পের অন্য জওয়ানরা ছুটে এসে অভিযুক্তকে নিরস্ত্র করে আটক করেন । এরপর আহত তিন জওয়ানকে তড়িঘড়ি মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকেরা বিহারের ছাপরা জেলার মানঝি এলাকার বাসিন্দা অজয় কুমার সিংহ এবং মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির বাসিন্দা আম্বদর সুরেশ দরগুকে মৃত ঘোষণা করেন । গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন হুগলির পোলবা থানার মহানাদ চৌমাথা গ্রামের বাসিন্দা বিকাশ ব্রহ্ম । তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । তিন জনই বিএসএফের 71১ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য ।

ঘটনার খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে হুগলির মহানাদে । বিকাশের স্ত্রী স্বপ্না ব্রহ্ম জানান, প্রায় 25 বছরের চাকরিজীবনে কাশ্মীর, পঞ্জাব, অসম-সহ একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁর স্বামী । কিন্তু এমন ঘটনার মুখোমুখি কখনও হতে হয়নি। তিনি বলেন, "মালদায় প্রায় দু'বছর ধরে পোস্টিং । 15 দিনের ছুটি কাটিয়ে 6 জুলাই কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিল । বৃহস্পতিবার বিকেল 4টে থেকে ওর ডিউটি ছিল । তার আগে বিশ্রাম নিচ্ছিল । আচমকা চিৎকার আর গুলির শব্দ শুনে বেরোতেই এই ঘটনা ঘটে ।" তিনি বলেন বিকাশ ফোনে তাঁকে জানিয়েছেন, "চিন্তার কিছু নেই, আমি ঠিক আছি।"

বিকাশের দাদা সুভাষ ব্রহ্ম বলেন, "সকাল থেকে ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়নি । রাতে বিএসএফের তরফে ফোন করে জানানো হয়, বিকাশের পায়ে গুলি লেগেছে । হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে । ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ।"

ঘটনার পর থেকেই বৈষ্ণবনগরের বিএসএফ সদর দফতরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে । জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । কীভাবে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও এক বিচারাধীন জওয়ান প্রহরীর অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারলেন, নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত শিবম কুমার মিশ্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন । তবে সেটিই হামলার একমাত্র কারণ কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা তাঁর মানসিক অবস্থা, সাম্প্রতিক আচরণ এবং কোর্ট মার্শালের নথিও খতিয়ে দেখছেন । তবে কোন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল চলছিল, সে বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি বিএসএফ ।

শুক্রবার নিহত দুই জওয়ানের দেহের ময়নাতদন্ত হবে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । এরপর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ।

দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া বাহিনীর সদর দফতরের ভিতরেই এমন রক্তক্ষয়ী ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷ বিচারাধীন কর্মীদের নিরাপত্তা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা- সবকিছুই এখন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে ।

TAGGED:

BSF FIRING
COURT MARTIAL
BORDER SECURITY FORCE
বিএসএফ
BSF JAWAN KILLS 2 COLLEAGUES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.