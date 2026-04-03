মাধ্যমিকের ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে বিএসএফে চাকরি ! কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের

চাকরি পেয়েছিলেন 37 বছর আগে ৷ তাঁর মাধ্যমিকের সংশাপত্র ছিল ভুয়ো ৷ সত্য় জানতে পেরে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে বিএসএফ ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 6:11 PM IST

কলকাতা, 3 এপ্রিল: মাধ্যমিকের ভুয়ো সংশাপত্র দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন বিএসএফে ৷ সত্য জানাজানি হওয়ার পর চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ ৷ এর মধ্যে কেটে গিয়েছে 37 বছর ৷ এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেও সুরাহা পেলেন না সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রাক্তন কনস্টেবল ৷

হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ওই ব্যক্তির প্রতি আদালতের কোনও সহানুভূতি নেই ৷ কোনও ব্যক্তির যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে তাহলে তিনি দেশের সেবার নিয়োজিত-এই যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে চাকরিতে বহাল থাকতে রাখা যায় না। এর ফলে বিএসএফের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর নৈতিক ভাবে মনোবল নষ্ট হবে। বিচারপতি আরও জানান, ওই ব্যক্তি যে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছেন সেটা বিএসএফ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই জানতে পেরেছে ৷ এমতাবস্থায় তাঁকে চাকরিতে বহাল রাখার কোনও কারণ নেই ৷

কলকাতা হাইকোর্টে সূত্রে খবর, সন্তোষ সর্দার 1989 সালে বিএসএফ কনস্টেবল পদে চাকরি পান। তাঁর মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ প্রথমে 1992 ও পরে 2001 সালে উত্তর 24 পরগনার জেলা শাসক তদন্ত করে জানান, জেলায় ওই নামের কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর 2002 সালে তাঁকে আইপিসির 420, 468 এবং 471 ধারায় গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ায় দেরি হয়। কারণ তিনি পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে মামলা করার পাশাপাশি বারাসতের সাবডিভিশনাল আদালতেও মামলা দায়ের করেছিলেন। 2005 সালে বারাসাত আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দেয়।

এর দীর্ঘদিন পর 2019 সালে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করে বিএসএফ ৷ আরও পরে অবশেষে 2021 সালে বিএসএফ কনস্টেবল নিজেই স্বীকার করেন, তিনি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান। টাকার প্রয়োজনে মাধ্যমিকের ভুয়ো সংশাপত্র তৈরি করে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিএসএফ কতৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করার পাশাপাশি তার 15 মাসের জেলেরও নির্দেশ দেয়।

কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে সন্তোষ সর্দার আবেদন করেন কতৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে অনেক বেশি সময় নিয়েছে । ফলে এই শান্তি আইনের দৃষ্টিতে যথাযথ নয়। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন, এই দেরি হয়েছে আবেদনকারী একাধিক জায়গা মামলা করায়। পাশাপাশি একবার যখন ভুয়ো নথি ধরা পড়েছে তখন হাইকোর্টের এ ব্যাপারে কোনও সহানুভূতি নেই।

