10 ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার বিদেশি সিম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার বৃহন্নলাদের 'গুরুমা'

10 ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার বিদেশি সিম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার বৃহন্নলাদের 'গুরুমা'
BSF Raids in Jalpaiguri Transgender Residence: জলপাইগুড়িতে বৃহন্নলাদের বিলাসবহুল বাড়িতে পুলিশ-বিএসএফের অভিযান ৷ বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 10, 2026 at 7:22 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: ভোররাত থেকে টানা 10 ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বৃহন্নলাদের বাড়ি থেকে ভিন দেশের বার্থ সার্টিফিকেট, বিদেশি ফোন নম্বরের সিম কার্ড, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বিএসএফ ৷ বিদেশে যোগাযোগ করে ভিন দেশি বৃহন্নলাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠল পিপাসা হিজড়ার বিরুদ্ধে ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি বলেন, "গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে আজ বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি 2 নং ওয়ার্ডের ওয়াকারগঞ্জ উত্তর রায়কতপাড়ায় বাসিন্দা পিপাসা হালদার ওরফে পিপাসা হিজড়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁর কাছ থেকে দু'টি দেশি বন্দুক, তিনটি তাজা কার্তুজ, দু'টি খালি ম্যাগজিন, একটি বাংলাদেশ সরকারের জারি করা জন্মের শংসাপত্র উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আমরা সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছি ৷" একাধিক দেশের বৃহন্নলাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের হদিশ মিলেছে বলে খবর ৷
বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে জলপাইগুড়ি শহরের উত্তর রায়কতপাড়ায় বৃহন্নলাদের বাড়িতে অভিযানে নামে পুলিশ ও বিএসএফ ৷ বৃহন্নলাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দু'টি বন্দুক, তিন রাউন্ড গুলি, দু'টি খালি ম্যাগাজিন ৷ বাংলাদেশের সিম কার্ড-সহ সেদেশের জন্মের শংসাপত্রও উদ্ধার হয়েছে এই তল্লাশিতে ৷ এরপর গ্রেফতার হন বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হিজড়া তথা পিপাসা দেবনাথ ৷
তিনি অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ পিপাসা হিজড়া বলেন, "আমাকে থানায় নিয়ে এসেছে ৷ তল্লাশি চালিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে কিছুই পায়নি ৷ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র পায়নি ৷ আমাদের বলল উপর থেকে খবর আছে ৷ আমাদের বাড়ি দেখতে চেয়েছেন ৷ আমি বাড়ি দেখিয়েছি ৷ তল্লাশি চালিয়ে কিছু পেলে দেখাত ৷ ওঁরা সরকারি কর্মচারী, আইনের লোক ৷ আইন আইনের পথে চলবে ৷"
আরেকজন মানবী হিজড়া বলেন, "আমাদের গুরুমাকে পুলিশ ও বিএসএফ জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে গিয়েছে ৷ আমাদের কাছ থেকে কোনও কিছুই উদ্ধার হয়নি ৷ আমাদের সঙ্গে বিদেশের কোনও যোগাযোগ নেই ৷ আমাদের সবার কাগজ আছে ৷ আমাদের সবার ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়েছে পুলিশ ৷ আমরা কোনও অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত নই ৷ আমাদের এখানে বাইরে থেকে অনেকেই আসেন ৷ আবার চলেও যান, সেটা সবাই জানে ৷"
এদিন জলপাইগুড়ির উত্তর রায়কতপাড়ায় রানিনগর সেক্টরের উত্তর রায়কতপাড়ায়বিএসএফ আধিকারিক, বিএসএফ গোয়েন্দা শাখা, ডিআরআই ও কোতোয়ালি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বৃহন্নলাদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় ৷ দশ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি ৷ বৃহন্নলাদের বিলাসবহুল বাড়ির চারপাশ ঘিরে রাখে বিএসএফ জওয়ানরা ৷ বাড়ির আশপাশে কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি ৷ দফায় দফায় বিএসএফ-এর আধিকারিকরা আসেন ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি ৷
জলপাইগুড়ি বৃহন্নলা সোসাইটির নামে প্রতি বছর মনসা পুজো হয় ৷ 2015 সাল থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে পিপাসা হিজড়া উত্তর রায়কতপাড়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন ৷ এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে বৃহন্নলাদের আনাগোনা বাড়ে ৷ এরপর ভাড়া বাড়িটি কিনে নেন তিনি ৷ পরে একের পর এক জমিজায়গা কিনে বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণ করেন পিপাসা হিজরা ৷ বর্তমানে 40-50 জন বৃহন্নলা সেখানে একসঙ্গে থাকেন ৷
সুত্রের খবর, বৃহন্নলাদের মোবাইল ফোন থেকে বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর পাওয়া গিয়েছে ৷ বৃহন্নলারা বিদেশে ফোনে যোগাযোগ করতেন ৷ তাঁদের কাছ থেকে বিদেশি সিম মিলেছে ৷ কয়েকজন বৃহন্নলা মাঝেমধ্যেই বিদেশে যেতেন ৷ 33 জন বৃহন্নলার নাগরিকত্ব নিয়ে গোয়েন্দারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ৷
উত্তর রায়কতপাড়ায় প্রায় 40-50 জন বৃহন্নলা এক জায়গায় থাকেন ৷ তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ তাঁদের পরিচয়পত্র দেখে, তাঁরা ভারতীয় কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ৷
বৃহন্নলাদের বাবা-মা কোথায় বা তাঁদের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তার যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারেননি তাঁরা ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে একাধিক যোগ পাওয়া গিয়েছে ৷ কোন কোন দেশের সঙ্গে বৃহন্নলারা যোগাযোগ রাখতেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা প্রণব চক্রবর্তী বলেন, "আমরা অবাক হয়ে গেলাম ৷ আমাদের প্রতিবেশী বৃহন্নলাদের বাড়িতে ভোর থেকে অভিযান হল ৷ আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে চাই ৷ ওদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যাবে ভাবতেই পারছি না ৷"