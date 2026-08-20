স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির ইউনিট ! গ্রেফতার 2
এসএসবি'র আধিকারিকরা তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ 'মরফিকে' নিয়ে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালান । আর তারপরেই ব্রাউন সুগার তৈরির জিনিসপত্র উদ্ধার হয় ৷
Published : August 20, 2026 at 1:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 অগস্ট: মাদকের বিরুদ্ধে রাতভর অভিযান চালাল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ । আর সেখানে উঠে এল অবাক করা তথ্য । অভিযোগ, সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকের বাড়িতেই চলছিল ব্রাউন সুগার তৈরির কাজ ।
ডুয়ার্সের প্রান্তর বরাবরই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির নেশার দ্রব্য পাচারের অন্যতম করিডর । প্রায়শই শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ পাকড়াও করে ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, কাফ সিরাপ-সহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্য ৷ কিন্তু এবারে পুলিশ নিজেই অবাক ! জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার ছওছড়িয়া পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় শিক্ষকের বাড়ির ভেতরে পাওয়া গেল ব্রাউন সুগার তৈরির ছোটখাটো ইউনিট । আর তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে ৷
তবে বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেছিল পুলিশ । এমনকি পুলিশেরও নিচুতলার কর্মীরা এই অভিযান সম্পর্কে প্রাথমিক পর্বে কোনও কিছুই জানতেন না ৷ জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি বলেন, "অভ্যন্তরীণ সূত্রে খবর ছিল আমাদের কাছে ৷ অন্য কোনও বড় চক্র এর পেছনে কাজ করছে কি না, সেই সমস্ত দিক আমরা খতিয়ে দেখছি ।" গ্রেফতার হওয়া দু'জনকে বৃহস্পতিবার জেলা আদালতে তোলা হবে । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রঞ্জিত সিকদার নামক এক ব্যক্তি বহুদিন ধরে স্থানীয় একটি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত । তবে এলাকায় মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রনীল রায় বলেন, "একজন শিক্ষক এই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এটা ভাবতেই অবাক লাগে ৷" ওই ব্যক্তির বাড়ি মালদা জেলার বামনগোলায় । সেখানেও নেশা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েক বছর আগে জেলে যেতে হয়েছিল এই মাস্টারমশাইকে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যে এসটিএফ-এর তরফে বেশ কয়েকদিন আগেই জেলা পুলিশকে মাদক কারবারের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছিল । সেই সময় থেকেই রঞ্জিত শিকদারকে চোখে চোখে রেখেছিল জেলা পুলিশ । বুধবার সূত্রের খবর অনুযায়ী রাত সাড়ে 9টা নাগাদ রঞ্জিত শিকদারের ভাড়া বাড়িতে হানা দেয় জেলা পুলিশের একটি বড় দল । পৌঁছন নাগরাকাটার আইসি-সহ মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার ।
এরপর অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার ও গ্রামীণ এম শ্রীনিবাস এবং সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছন নাগরাকাটায় । ডেকে নেওয়া হয় এনডিপিএস কেসের বিশেষজ্ঞ অফিসার তথা মাল থানার আইসি বেলজার ভুটিয়াকে । তবে প্রাথমিক তদন্তে নগদ 8 লক্ষ 39 হাজার টাকা এবং কয়েকটি নকল নোট ছাড়া খুব বেশি কিছু উদ্ধার করা যায়নি । এরপর খবর দেওয়া হয় 46 ব্যাটেলিয়ান এসএসবি-কে । এসএসবি'র আধিকারিকরা তাঁদের প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ 'মরফিকে' নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷
তারপর মরফি এবং পুলিশ আধিকারিকরা একে একে খুঁজে পান প্রায় 67 গ্রাম ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল । উদ্ধার করা হয় ব্রাউন সুগার তৈরির জিনিসপত্র । ব্রাউন সুগার তৈরির জন্য ব্যবহৃত বিশেষ সাদা কাপড় এবং প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ প্লাস্টিকেরো খোঁজ পাওয়া যায় ঘটনাস্থলে । এর পরেই গ্রেফতার করা হয় রঞ্জিত শিকদারকে । ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় পুন্ডিবাড়ি কোচবিহারের বাসিন্দা ধীরাজ মাহাতোকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া টাকা নিয়ে ধীরাজ মাহাতোই রঞ্জিত শিকদারের কাছে ব্রাউন সুগার কিনতে এসেছিলেন ।