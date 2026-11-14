ফুটবল তুলতে গিয়ে ডোবায় পড়ে মৃত্যু 2 শিশুর ! শোকের ছায়া পরিবারে

ফুটবল তুলতে গিয়ে ডোবায় পড়ে মৃত্যু 2 শিশুর ! শোকের ছায়া পরিবারে
Children Drowned: মৃত দুই শিশু সম্পর্কে কাকাতুতো-জ্যেঠতুতো ভাই । পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷
Published : November 14, 2026 at 7:51 PM IST
মাথাভাঙা, 14 নভেম্বর: বাড়ির পাশেই খেলা করছিল দুই ভাই । কিন্তু এই খেলাই যে শেষ খেলা হবে তা ভাবতে পারেনি কেউ । খেলতে খেলতে ফুটবল গিয়ে পড়ে বাড়ির টিউবওয়েলের জল জমা হওয়া ডোবায় ৷ আর সেই ফুটবল তুলতে গিয়েই জলভর্তি ডোবায় পড়ে মৃত্যু হল দুই শিশুর ।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের জোড়পাটকী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালগঞ্জ এলাকায় । আর এই ঘটনায় দুটি পরিবারের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় । মৃত দুই শিশু সম্পর্কে কাকাতুতো-জ্যেঠতুতো ভাই । মাথাভাঙা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বাড়ির পাশে ডোবায় পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে । তারা হল বয়স 7-এর ইরফান হক এবং বয়স 5-এর রোহিত আলম । তাদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ ।"
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশেই খেলা করছিল দুই শিশু । খেলার সময় হঠাৎই বলটি গড়িয়ে বাড়ির পিছনে থাকা জলভর্তি একটি গর্তে পড়ে যায় । প্রাথমিক অনুমান, বলটি তুলতে গিয়েই কোনওভাবে জলের মধ্যে তলিয়ে যায় দুই শিশু । এরপর তাদের অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও ততক্ষণে সব শেষ । ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় বলে খবর । এরপর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙা থানার পুলিশ । পরে পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙা মর্গে নিয়ে যায় ।
এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম বলেন, "আমি দোকানে ছিলাম । তখন খবর পাই এনামুল ও রেজাউলের দুই বাচ্চা জলে পড়ে মারা গিয়েছে । সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি । খেলতে খেলতে টিউবয়েলের পাড়ে থাকা ডোবায় পড়ে গিয়ে তারা মারা যায় । ওই সময় বাড়ির সকলেই ধানের জমিতে এবং বাড়ির রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন ৷ আর সেই সুযোগেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ বর্মন বলেন, "বাচ্চাগুলোর বাবা-মা মাঠে কাজ করতে গিয়েছিল ৷ সেসময় বাচ্চা দুটো খেলতে খেলতে জলে পড়ে গিয়েছে ৷ ঘটনায় দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷"