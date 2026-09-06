পরকীয়ায় টানাপোড়েনের জের ! কুড়ুলের কোপে বউদির গলা কেটে খুন দেওরের

পরকীয়ায় টানাপোড়েনের জের ! কুড়ুলের কোপে বউদির গলা কেটে খুন দেওরের
হরিশ্চন্দ্রপুরে ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই দেওরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয় ৷
Published : September 6, 2026 at 6:02 PM IST
মালদা, 6 সেপ্টেম্বর: পরকীয়ার জেরে টানাপোড়েন, আর তাতেই শনিবার রাতে দেওরের হাতে বউদির নৃশংস খুন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই দেওরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয় ৷
ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রামনগর বাইসা গ্রামের ৷ ওই গ্রামে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস ৷ ঘটনাটি ঘটেছে এক আদিবাসী পরিবারেই ৷ নিহত বউদির নাম অমৃতা ওরাওঁ (27) ৷ তাঁকে খুনের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে দেওর পাঁচু ওরাওঁ ৷ অমৃতার স্বামী নন্দলাল ওরাওঁ শারীরিকভাবে দুর্বল ৷ এলাকায় দিনমজুরি করে কোনওমতে সংসার চালান ৷ তাঁদের দুটি নাবালক সন্তানও রয়েছে ৷ তাঁরা তিন ভাই একই বাড়িতে বসবাস করেন ৷ বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ ছোট ভাই অবিবাহিত ৷
জানা গিয়েছে, রাত আটটা নাগাদ খুনের ঘটনাটি ঘটে ৷ সেই সময় নন্দলাল বাড়িতে ছিলেন না ৷ অমৃতা রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় ঘরে থাকা কুড়ুল দিয়ে পিছন থেকে বউদির উপর হামলা চালায় দেওর পাঁচু ৷ কুড়ুলের কোপে অমৃতার গলা প্রায় পুরোটাই কেটে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ এরপরই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় পাঁচু ৷
ঘটনাটি প্রথমে নজরে আসে অমৃতার শাশুড়ির ৷ তাঁর চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন ৷ দেখা যায়, অমৃতার দেহ বারান্দায় পড়ে রয়েছে ৷ রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে ৷ স্থানীয়রা ঘটনাটি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে জানায় ৷ তিনি থানায় খবর দিলে আইসি অনুপকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ৷ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে চলে আসেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহাও ৷ বিশাল পুলিশ বাহিনী পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্ত পাঁচু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ৷
অমৃতার শাশুড়ি উসমি ওরাওঁ জানান, “আমার ছোট ছেলে পাঁচুই বউমাকে খুন করেছে ৷ আমার মেয়ে হাসপাতালে ছিল ৷ আমি সেখানে গিয়েছিলাম ৷ বাড়ি ফিরে বউমাকে মৃত অবস্থায় দেখি ৷ পাঁচু কুড়ুলের কোপ দিয়ে ওর বউদিকে খুন করেছে ৷ ওদের মধ্যে তো কোনও ঝগড়া হয়নি ৷ তবে পাঁচু কোনও কাজকর্ম করছিল না ৷ কেন ও এই কাজ করল সেটা জানি না ৷”
এমন ঘটনায় হতভম্ব অমৃতার বড় জা রাধা ওরাওঁ ৷ এলাকার একটি মাখনার গোলায় কাজ করেন তিনি ৷ শনিবারও কাজে গিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেন, “কী যে হয়েছিল সেটা বলতে পারব না ৷ আমি সকালে কাজে যাই ৷ সন্ধেয় ফিরি ৷ তবে ছোট জাকে আমাদের ছোট দেওরই খুন করেছে ৷ ওদের মধ্যে কোনও ঝামেলার কথা শুনিনি ৷ পাঁচু বিয়ে করেনি ৷ পাঁচুর সঙ্গে জায়ের সম্পর্ক ছিল কি না তাও জানি না ৷ এখন অমৃতার ছোট দুই বাচ্চাকে কে দেখবে ৷ আমি পাঁচুর শাস্তি চাই ৷”
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান, দেওর-বউদির মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল ৷ সেই সম্পর্কের টানাপোড়েনেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ খুনের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তদন্ত জারি রয়েছে ৷ ধৃত দেওরকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে খুনে ব্যবহৃত কুড়ুলটিও উদ্ধার হয়েছে ৷ রবিবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷”