ব্রিটিশরা বলত 'দাশু ডাকাত', মাথার দাম ছিল 10 হাজার ! স্মৃতির অতলে বিপ্লবী দাশরথি তা
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া থেকে থানা দখল, সমান্তরাল সরকার গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর ৷ বিপ্লবী দাশরথি তা-এর স্মৃতির খোঁজে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ৷
Published : August 13, 2026 at 4:31 PM IST
বর্ধমান, 12 অগস্ট: স্বাধীনতার ইতিহাসের সাক্ষী বর্ধমানের মাটি । 1942-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ, রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, রায়না থানায় হামলা - এমনই একাধিক দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বর্ধমানের দাশরথি তা-এর নাম । ব্রিটিশরা তাঁকে বলত 'দাশু ডাকাত'৷ তাঁর মাথার দাম ঘোষণা হয়েছিল 10 হাজার টাকা ৷
মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের আদলে নিজের জেলাতেও সমান্তরাল সরকার গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী । স্বাধীনতার পরেও বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম ও লড়াই চর্চার আড়ালে চলে গিয়েছে বলে মত তাঁর পরিবার ও স্থানীয়দের ৷ বিপ্লবী দাশরথি তা-এর জীবন, লড়াই এবং স্মৃতির খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।
কেমন মানুষ ছিলেন দাশরথি তা ?
একটা সময় ছিল, যখন স্বাধীনতার স্বপ্নে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বর্ধমানের মাটি । সেই সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম দাশরথি তা ৷ কিন্তু ইতিহাসের পাতায় থাকা এই মানুষটি কেমন ছিলেন ? তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলেন সেহারাবাজার চন্দ্রকুমার ইন্সটিটিউশনের
প্রাক্তন শিক্ষক শিশির দত্ত । তাঁর স্মৃতি বলছে, দাশরথি তা ছিলেন শক্তসমর্থ, জনপ্রিয় এক নেতা । ছোটবেলায় তাঁর বক্তব্য শুনেছেন শিশির দত্ত । ব্রিটিশ আমলে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন অভিযানের কথাও শুনেছেন তাঁর কাছ থেকে ।
স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান
দাশরথি তা-এর লড়াইয়ের ঐতিহাসিক পরিসর বিস্তৃত । 1911 সালে রায়নার ধামাস গ্রামে তাঁর জন্ম । তিরিশের দশক থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন । ইতিহাসবিদ ড. সর্বজিৎ যশের মতে, 1942 সালে মেদিনীপুরে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার তৈরি হওয়ার সময় বর্ধমানেও সমান্তরাল জাতীয় সরকার গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন বিপ্লবী দাশরথি তা ।
দক্ষিণ দামোদরকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি । রায়না থানায় আক্রমণ এবং ব্রিটিশদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করতে BDR-এর রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া ছিল তাঁর আন্দোলনের অংশ । ক্যানেল আন্দোলন এবং কৃষক-প্রজা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকার কথা উঠে আসে ।
সংগ্রামের অন্যতম অস্ত্র 'দামোদর'
স্বাধীনতার লড়াইয়ে কলমও ছিল তাঁর অস্ত্র । 1936 সালে তিনি 'দামোদর' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন । ব্রিটিশবিরোধী লেখা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হত সেখানে । দাশরথি আত্মগোপনে থাকলে তাঁর স্ত্রী রমারানি তা একা হাতে প্রেস চালাতেন, পত্রিকা ছাপতেন এবং বিলি করতেন ।
প্রাক্তন শিক্ষক শিশির দত্তের কথায়, "দামোদর নামে ওঁর একটা কাগজ ছিল । কিন্তু এখন দাশরথি তা-কে মানুষ ভুলতে বসেছে । অথচ ব্রিটিশ আমলে তাঁর অনেক অবদান ছিল । তাঁর কাজ আরও বেশি করে মানুষের সামনে আসা উচিত ছিল ।"
স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক জীবন
স্বাধীনতার পরেও থামেনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন । 1957 ও 1967 সালে রায়না থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়েন । 1967 সালে জয়ী হয়ে প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভায় কৃষিমন্ত্রী হন তিনি । স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতি সংরক্ষণেও উদ্যোগী ছিলেন তিনি ।
পরিবারের আক্ষেপ
দাশরথি তা-এর ভাই শিবেশ তা-ও ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । তাঁর ছেলে বিজয়েশ তা-এর মতে, দাশরথি ছিলেন এক সংগ্রামী উত্তরাধিকার । বিজয়েশের কথায়, "ব্রিটিশরা দাশরথি তা-কে 'দাশু ডাকাত' বলে ডাকত । তাঁকে ধরার জন্য জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় 10 হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল । তাঁর নেতৃত্বে রেললাইন তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ব্রিটিশ বাহিনী ঢুকতে না পারে । খণ্ডঘোষ থানা দখল এবং সেখানে প্রথম তেরঙা উত্তোলনের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে আছে ।"
কিন্তু বিজয়েশ তা-এর আক্ষেপ, স্বাধীনতার এত বছর পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারগুলির সেভাবে মূল্যায়ন হয়নি । বিশেষ দিনগুলিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁদের কথা মনে পড়ে, তারপর আবার তাঁরা হারিয়ে যান ।
নিজের সংগ্রামের পাশাপাশি অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন দাশরথি ৷ তাঁর নিজের স্মৃতিই যদি ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যায়, তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়, ইতিহাসের এই নামগুলিকে নতুন করে মনে রাখার দায়িত্ব কি এবার আমাদের নয় ?