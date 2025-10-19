বারাসতে কালীপুজোর মণ্ডপ দেখে মুগ্ধ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার
বারাসতের কালীপুজোর মণ্ডপ দর্শন করে আপ্লুত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার ৷ মোবাইলে মণ্ডপ ও প্রতিমা ফ্রেমবন্দি করে রাখলেন ড. ফ্লেমিং ৷
Published : October 19, 2025 at 8:57 PM IST
বারাসত, 19 অক্টোবর: কালীপুজোর মণ্ডপ ঘুরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ব্রিটিশ কূটনীতিক ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং ৷ বারাসতের কালীপুজোর খ্যাতি রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ৷ রবিবার এলাকার সেই ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো দেখতে এলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং ৷
এদিন সকালে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ৷ সেখান থেকে বারাসতের অশ্বিনীপল্লীতে তাঁর বান্ধবী বিলকিস পারভিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷ বান্ধবী ও তাঁর স্বামীর ব্রিটিশ কূটনীতিককে বারাসতের জাঁকজমক কেএনসি রেজিমেন্ট পুজো মণ্ডপে কালী প্রতিমা দেখার আমন্ত্রণ জানান ৷ তাঁদের সঙ্গে পুজো মণ্ডপ দেখতে আসেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার ৷
মণ্ডপ সজ্জা দেখে দেখে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ মাতৃ প্রতিমার শোভা সম্পর্কে বিবরণ দিতে দেখা যায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারকে ৷ মণ্ডপের সাজসজ্জা নিজের মোবাইলেও ফ্রেমবন্দি করে রাখেন ফ্লেমিং ৷ মণ্ডপ দেখে বেরনোর সময় পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে ৷ কেএনসি রেজিমেন্টের পুজো মণ্ডপে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার ৷
তবে জাঁকজমক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্লাবের মণ্ডপ এবং প্রতিমা দেখে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে যান ফ্লেমিং ৷ এদিন সংবাদমাধ্যমে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার বলেন, "এদিন আমি বেশ কয়েকটি পুজো প্যান্ডেলে ঘুরেছি ৷ আমাকে বন্ধুরা বলেছিল বারাসতের এই এলাকায় একটি (কেএনসি রেজিমেন্ট) বড় পুজো হয় ৷ আমি ভাবলাম যে কালীপুজোর প্রাক মুহূর্তে বড় এই পুজোটি পরিদর্শন করতে পারলে ভালো হয় ৷ এর আগে দুর্গাপুজোতেও কলকাতা শহর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সবমিলিয়ে 58টি পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেছি ৷ কালীপুজোর প্রথম প্যান্ডেল দেখলাম ৷ খুবই সুন্দর ৷ আমি আমার বন্ধু বিলকিস এবং তার স্বামী টমি'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ কারণ তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ৷ দু'জনে মিলে আমাকে বাংলার সংস্কৃতি ঘুরে দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে ৷"
66তম বর্ষে দর্শনার্থীদের চমক দিতে কেএনসি রেজিমেন্ট থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে 'হে বঙ্গভূমি, হে অন্তর্যামী' ৷ বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে এই পুজো মণ্ডপ ৷ বাংলায় কথা বলার কারণে ভিন রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে ৷ সেই বাঙালি অস্মিতায় শান দিয়েছে বারাসতের সংগঠন কেএনসি রেজিমেন্ট ৷