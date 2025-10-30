মন্থার প্রভাবে আলোর শো বন্ধ জগদ্ধাত্রী পুজোয়, আলোকসজ্জার জৌলুস বজায় চন্দননগরে

মন্থার প্রভাবে আলোর শো বন্ধ জগদ্ধাত্রী পুজোয়, আলোকসজ্জার জৌলুস বজায় চন্দননগরে
আলোর গেটের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । বৃষ্টি শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশায় বুক বাধছে পুজো কমিটি ও আলোক শিল্পীরা ৷
Published : October 30, 2025 at 9:42 PM IST
চন্দননগর, 30 অক্টোবর: আজ মহানবমী ৷ এই তিথিতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেতেছে চন্দননগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ৷ কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় মন্থার প্রভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে চন্দননগরে ৷ তাই জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় আলো নিভেছে খোদ আলোর শহরে ।
বড় বড় গেটে আলো অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে । এমনকি দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে ও ভিড় সামাল দিতে আলোর শো বন্ধ করে দিয়েছেন বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তা । কিন্তু তাতেও ভাটা পড়েনি আলোর উজ্জ্বলতা বা আলোকসজ্জায় । কুলুপুকুর, বড়বাজার বা চন্দননগর স্টেশন রোডে পুজো উপলক্ষে আলোর খামতি নেই । আলোর মধ্যে কোথাও কলকা, ধানের শিশ-সহ নানা নকশার আলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । উজ্জ্বল আলোর এলইডি, এসএমডি ও পিক্সেল আলোয় ভরে গিয়েছে গোটা শহর ।
এমনিতেই আলোর বড় বড় গেট হয় 40 থেকে 50 ফুটের । তার চেয়ে ছোট আলোর গেট হয় 20 থেকে 22 ফুটের । এবছর যেভাবে মন্থারের প্রভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে চন্দননগরে ৷ তাই আলোর গেটের উচ্চতা অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে । তাতেও আলোর শহরে জৌলুস কমেনি । বজায় রয়েছে আলোর বোর্ড ।
মূলত চন্দননগর মধ্যাঞ্চল জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিতে প্রতি বছরেই লেজার লাইট-সহ বিভিন্ন আলোর চমক থাকে । যা দেখতে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা । মণ্ডপের কাছে একটি পুকুরে করা হয়েছিল আলোর শো । গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে বাঘ, সিংহ, পেঁচা, হাতি-সহ বিভিন্ন পশুপাখিদের বাঁচাতে আলোর মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিচ্ছিল এই মণ্ডপ । সপ্তমীর সন্ধ্যাতেও যা জ্বলে উঠেছিল ৷ অষ্টমীর সন্ধ্যাতে তা বন্ধ রাখা হয় । তাতেই কিছুটা মন খারাপ দর্শনার্থীদের । শোভাযাত্রার আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটি ও আলোক শিল্পীরা ৷
মধ্যাঞ্চল পুজো কমিটিও40 ফুট উচ্চতার গেটও অর্ধেক খুলে নেয় । পুজো কমিটির সম্পাদক সৈকত চক্রবর্তী বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুকুরে যে আলোর শো ছিল, তা বন্ধ । একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ নতুন করে যাতে আর কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্যই আমরা শো বন্ধ রেখেছি । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত নিশ্চয়তা নেই কবে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ৷ কিন্তু আমরা আশায় আছি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে । এবারে একদিন বাড়তি সময় রয়েছে পুজোর ।"
বিদ্যালঙ্কার আলোক শিল্পী সোমনাথ শেঠ বলেন, "মহিলারা যে গয়না পরেন, সেই গয়নার ডিজাইনের আলোর নকশা তৈরি করেছি আমি । চন্দননগর আলোর অন্যতম জনক ছিল আমার বাবা তারক শেঠ । 1972 ও 73 সালে বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সহায়তায় বাবা অন্যতম পথিকৃৎ ছিল চন্দননগরের শোভাযাত্রায় । তখন এলইডি আসেনি ৷ টর্চের লাইট বা 3.2 লাইট দিয়ে আলোর শোভাযাত্রা করা হতো ।"
তিনি আরও বলেন, "2004 সালে যখন এলইডি এল, তখন থেকেই এই লাইট ব্যবহার করছি আমার আলোকসজ্জায় । এলইডি মাধ্যমে সূক্ষ্ম কাজ করা যায় । আলোর মেকানিক্যাল করে থাকি । অন্যান্য শিল্পীর চেয়ে কম খরচে আলো করার চেষ্টা করি । তাই বিভিন্ন মেটারিয়াল ব্যবহার করার চেষ্টা করছি । চন্দননগর ছাড়াও আমার আলো বেঙ্গালুরুর সাঁইবাবার আশ্রমে রয়েছে । মুম্বই কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় আলো পাঠাই ।"
আলোক শিল্পী শ্রীধর দাসের শিষ্য কিশোরকুমার বিশ্বাস কুলুপুকুর পুজো মণ্ডপের আলোকসজ্জা করেন ৷ তিনি বলেন, "আমার আলো আন্দামান, লন্ডন-সহ একাধিক জায়গায় গিয়েছে । এবারেও কুলুপুকুরের সর্বজনীনের রাস্তায় আলো করেছি । রাখির ডিজাইনের উপর আলো ফুটিয়ে তুলেছি । লোহার স্ট্রাকচারের উপর এলইডি লাইটের স্ট্রিপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি আলোকসজ্জা । জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় মৎস্যকন্যার বিষয় তুলে ধরা হবে ।"