ETV Bharat / state

মন্থার প্রভাবে আলোর শো বন্ধ জগদ্ধাত্রী পুজোয়, আলোকসজ্জার জৌলুস বজায় চন্দননগরে

আলোর গেটের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । বৃষ্টি শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশায় বুক বাধছে পুজো কমিটি ও আলোক শিল্পীরা ৷

Chandannagar Jagaddatri Puja
চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চন্দননগর, 30 অক্টোবর: আজ মহানবমী ৷ এই তিথিতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেতেছে চন্দননগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ৷ কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় মন্থার প্রভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে চন্দননগরে ৷ তাই জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় আলো নিভেছে খোদ আলোর শহরে ।

বড় বড় গেটে আলো অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে । এমনকি দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে ও ভিড় সামাল দিতে আলোর শো বন্ধ করে দিয়েছেন বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তা । কিন্তু তাতেও ভাটা পড়েনি আলোর উজ্জ্বলতা বা আলোকসজ্জায় । কুলুপুকুর, বড়বাজার বা চন্দননগর স্টেশন রোডে পুজো উপলক্ষে আলোর খামতি নেই । আলোর মধ্যে কোথাও কলকা, ধানের শিশ-সহ নানা নকশার আলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । উজ্জ্বল আলোর এলইডি, এসএমডি ও পিক্সেল আলোয় ভরে গিয়েছে গোটা শহর ।

মন্থার প্রভাবে আলোর শো বন্ধ জগদ্ধাত্রী পুজোয়, আলোকসজ্জার জৌলুস বজায় চন্দননগরে (ইটিভি ভারত)

এমনিতেই আলোর বড় বড় গেট হয় 40 থেকে 50 ফুটের । তার চেয়ে ছোট আলোর গেট হয় 20 থেকে 22 ফুটের । এবছর যেভাবে মন্থারের প্রভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে চন্দননগরে ৷ তাই আলোর গেটের উচ্চতা অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে । তাতেও আলোর শহরে জৌলুস কমেনি । বজায় রয়েছে আলোর বোর্ড ।

Chandannagar Jagaddatri Puja
জগদ্ধাত্রী পুজোয় আলোয় সেজে উঠেছে চন্দননগর (নিজস্ব ছবি)

মূলত চন্দননগর মধ্যাঞ্চল জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিতে প্রতি বছরেই লেজার লাইট-সহ বিভিন্ন আলোর চমক থাকে । যা দেখতে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা । মণ্ডপের কাছে একটি পুকুরে করা হয়েছিল আলোর শো । গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে বাঘ, সিংহ, পেঁচা, হাতি-সহ বিভিন্ন পশুপাখিদের বাঁচাতে আলোর মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিচ্ছিল এই মণ্ডপ । সপ্তমীর সন্ধ্যাতেও যা জ্বলে উঠেছিল ৷ অষ্টমীর সন্ধ্যাতে তা বন্ধ রাখা হয় । তাতেই কিছুটা মন খারাপ দর্শনার্থীদের । শোভাযাত্রার আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটি ও আলোক শিল্পীরা ৷

Chandannagar Jagaddatri Puja
চন্দননগরে আলোর খেলা (নিজস্ব ছবি)

মধ্যাঞ্চল পুজো কমিটিও40 ফুট উচ্চতার গেটও অর্ধেক খুলে নেয় । পুজো কমিটির সম্পাদক সৈকত চক্রবর্তী বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুকুরে যে আলোর শো ছিল, তা বন্ধ । একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ নতুন করে যাতে আর কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্যই আমরা শো বন্ধ রেখেছি । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত নিশ্চয়তা নেই কবে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ৷ কিন্তু আমরা আশায় আছি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে । এবারে একদিন বাড়তি সময় রয়েছে পুজোর ।"

Chandannagar Jagaddatri Puja
আলোর গেট চন্দননগরে (নিজস্ব ছবি)

বিদ্যালঙ্কার আলোক শিল্পী সোমনাথ শেঠ বলেন, "মহিলারা যে গয়না পরেন, সেই গয়নার ডিজাইনের আলোর নকশা তৈরি করেছি আমি । চন্দননগর আলোর অন্যতম জনক ছিল আমার বাবা তারক শেঠ । 1972 ও 73 সালে বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সহায়তায় বাবা অন্যতম পথিকৃৎ ছিল চন্দননগরের শোভাযাত্রায় । তখন এলইডি আসেনি ৷ টর্চের লাইট বা 3.2 লাইট দিয়ে আলোর শোভাযাত্রা করা হতো ।"

Chandannagar Jagaddatri Puja
আলোর খামতি নেই চন্দননগরে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "2004 সালে যখন এলইডি এল, তখন থেকেই এই লাইট ব্যবহার করছি আমার আলোকসজ্জায় । এলইডি মাধ্যমে সূক্ষ্ম কাজ করা যায় । আলোর মেকানিক্যাল করে থাকি । অন্যান্য শিল্পীর চেয়ে কম খরচে আলো করার চেষ্টা করি । তাই বিভিন্ন মেটারিয়াল ব্যবহার করার চেষ্টা করছি । চন্দননগর ছাড়াও আমার আলো বেঙ্গালুরুর সাঁইবাবার আশ্রমে রয়েছে । মুম্বই কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় আলো পাঠাই ।"

Chandannagar Jagaddatri Puja
আলোর গেট চন্দননগরে (নিজস্ব ছবি)

আলোক শিল্পী শ্রীধর দাসের শিষ্য কিশোরকুমার বিশ্বাস কুলুপুকুর পুজো মণ্ডপের আলোকসজ্জা করেন ৷ তিনি বলেন, "আমার আলো আন্দামান, লন্ডন-সহ একাধিক জায়গায় গিয়েছে । এবারেও কুলুপুকুরের সর্বজনীনের রাস্তায় আলো করেছি । রাখির ডিজাইনের উপর আলো ফুটিয়ে তুলেছি । লোহার স্ট্রাকচারের উপর এলইডি লাইটের স্ট্রিপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি আলোকসজ্জা । জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় মৎস্যকন্যার বিষয় তুলে ধরা হবে ।"

Chandannagar Jagaddatri Puja
আলোর গেট চন্দননগরে (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

CHANDANNAGAR
JAGADDATRI PUJA
জগদ্ধাত্রী পুজো
চন্দননগরের আলো
CHANDANNAGAR JAGADDATRI PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.