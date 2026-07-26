বর্ষা বাড়তেই ভেসে গেল কুনুর নদীর সেতু, শুরু ভোগান্তি ! বিধানসভায় সরব বিধায়ক
বছরের পর বছর এই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস মিললেও বাস্তবে স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ আজও শুরু হয়নি ।
Published : July 26, 2026 at 2:23 PM IST
দুর্গাপুর, 26 জুলাই: বর্ষা নামলেই একই ছবি । কুনুর নদীর ওপর তৈরি অস্থায়ী মাটির সেতু ফের ভেসে গিয়েছে প্রবল স্রোতে । আর তার জেরেই চরম দুর্ভোগে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ । বছরের পর বছর এই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস মিললেও বাস্তবে স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ আজও শুরু হয়নি । এবার সেই দীর্ঘদিনের দাবিকেই বিধানসভায় তুলে ধরলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কাঁকসার আকন্দারা থেকে জেমুয়া হয়ে দুর্গাপুর যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ হল কুনুর নদীর ওপর এই অস্থায়ী সেতু । বৃষ্টি হলেই কুনুরে জল বাড়ে আর ভেসে যায় সেতুটি । প্রায় চার মাস ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে । এরপর আবার সেতুর জায়গায় মাটি ফেলে অস্থায়ীভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় । কিন্তু পরের বর্ষাতেই ফের একই পরিণতির শিকার হতে হয় । এবারও বর্ষা বাড়তেই সেই একই ছবি ৷
বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা । স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিকবার স্থায়ী সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যায়নি । বরং প্রতি বর্ষাতেই ভাঙা-গড়ার একই চক্র চলেছে ।
এই রাস্তা শুধুমাত্র কাঁকসা বা দুর্গাপুরের নয়, বীরভূম, দুর্গাপুর-ফরিদপুর এবং কাঁকসার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম । এই পথ ব্যবহার করলে যাত্রাপথে প্রায় 15 কিলোমিটার রাস্তা কমে যায় । এই রাস্তা ব্যবহার করলে দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, মহকুমা হাসপাতাল-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় পৌঁছাতে মাত্র 10 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় । কিন্তু অস্থায়ী সেতু ভেঙে গেলে বাধ্য হয়ে দীর্ঘ ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষকে ।
স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ হেমব্রম ও লক্ষ্মণ অধিকারী বলেন, "এই সেতু আমাদের বহু বছরের দাবি । তৃণমূল সরকারের সময় বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সেতু তৈরি হয়নি । প্রতি বছর বর্ষায় সেতু ভেঙে যায়, তারপর আবার মাটি ফেলে অস্থায়ীভাবে তা তৈরি করা হয় । তখন আমাদের 15 কিলোমিটার ঘুরে দুর্গাপুর যেতে হয় । এতে ছাত্রছাত্রী, রোগী, চাকরিজীবী সবাই সমস্যায় পড়েন । এবার বিধায়ক বিষয়টি বিধানসভায় তুলেছেন । আমরা আশা করছি, এবার অন্তত স্থায়ী সেতু হবে ।"
সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বিধানসভায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "এবারেও বর্ষার জলে কুনুর নদীর ওপর অস্থায়ী সেতু ভেসে গিয়েছে । ফলে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে । এই এলাকায় দ্রুত একটি স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি । এতে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা দূর হবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে ।" বিধায়ক বিষয়টি বিধানসভায় উল্লেখ করার পর দীর্ঘদিনের এই সমস্যার অবশেষে সুরাহা হওয়ার আশায় দিন গুনছেন স্থানীয়রা ৷