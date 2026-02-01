পাথরবোঝাই ডাম্পার ওঠায় সেতু ভাঙল কোচবিহারে, স্থানীয়দের নিশানায় প্রশাসন

পাথরবোঝাই ডাম্পার ওঠায় সেতু ভাঙল কোচবিহারে, স্থানীয়দের নিশানায় প্রশাসন
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিনের পুরনো সেতু দুর্বল হয়ে পড়েছিল । তবে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি ।
Published : February 1, 2026 at 2:43 PM IST
কোচবিহার, 1 ফেব্রুয়ারি: মালবাহী ডাম্পারের ভারে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো সেতু । একেবারে দু'টুকরো হয়ে পড়ে সেতুটি । ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার শীতলকুচিতে ৷ এই ঘটনায় প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 20 থেকে 25 বছরের পুরনো সেতুটি জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও সতর্কতামূলক কোনও বোর্ড লাগানো ছিল না । এমনকি দু'দিকের রাস্তা নতুন করা হলেও সেতুটি অবহেলিতই ছিল । শুক্রবার সকাল 8টা নাগাদ পাথর বোঝাই ডাম্পারটি শীতলকুচি থেকে সিতাইয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল । সেতুর উপরে উঠতেই তার ভারে সেতুটি ভেঙে পড়ে । সেতু ভেঙে পড়ার পর বিকট শব্দ শুনে এলাকার মানুষজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । চালক কোনওক্রমে লাফিয়ে প্রাণে বাঁচেন । তবে ডাম্পারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
তবে সেতুটি ভেঙে পড়ায় সমস্যায় পড়েছে বহু মানুষ । এমনকি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও সমস্যায় পড়বে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন । শীতলকুচি থানার পুলিশ ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে । তবে চালক পলাতক রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
স্থানীয় বাসিন্দা রুবেল বলেন, "ডাম্পারের ভারে সেতু ভেঙে গিয়েছে ৷ প্রশাসনের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটল ৷ এখান থেকে ডাম্পার যাওয়ার নিয়ম নেই ৷ তবু যায় ৷ কয়েকদিন আগেই রাস্তা সংস্কার হয়েছে ৷ এখন সেতু ভেঙে পড়ায় আমাদের যাতায়াতে খুব অসুবিধা হবে ৷ এই রাস্তাটা সিতাই পর্যন্ত যায় ৷ যত দ্রুত সম্ভব ব্রিজটা নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব ৷"
শীতলকুচি ব্লকের বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্ম বলেন, "ঘটনার পরে এলাকায় গিয়ে সমস্ত বিষয়টি দেখে এসেছি । নতুন সেতু তৈরির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে । বিকল্প হিসেবে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ।"
গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । এলাকার বিজেপি বিধায়ক বরেণচন্দ্র বর্মন বলেন, "ওই সেতুটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম । দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল । রাজ্য সরকার সেতু সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগী না হওয়ায় আজ এভাবে ভেঙে পড়ল ।"
এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "সেতুটি দুর্বল থাকায় ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ছিল । সাইনবোর্ড লাগানো ছিল । তবুও পাথরবোঝাই ডাম্পার ওঠায় এই দুর্ঘটনা ঘটল । দ্রুত যাতে ওই এলাকায় নতুন সেতু তৈরি করা যায় সেবিষয়ে প্রশাসন উদ্যোগী হচ্ছে ।"