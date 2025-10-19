আতশবাজির ধোঁয়া-দূষণে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, দীপাবলিতে সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের

আতশবাজির ধোঁয়া-দূষণে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, দীপাবলিতে সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের
আতশবাজি ধোঁয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ৷ তাই বেশকিছু রোগীকে এইসময় বাইরে না বেরনোর ও বাজি ফাটানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা ৷
Published : October 19, 2025 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: রাত পোহালেই কালীপুজো ৷ আলোর উৎসব দীপাবলি । প্রতিটি ঘর ঝলমল করবে প্রদীপ, আলো আর আনন্দে । কিন্তু আলোর এই উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অদৃশ্য বিপদ, তা হল বায়ু দূষণ । আতশবাজির ঝলকানি যতই চোখে আনন্দ দিক, তার ধোঁয়াই উৎসবের পরদিন ভারী করে তোলে শহরের বাতাস । চিকিৎসকদের মতে, দীপাবলির আনন্দের পরেই বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট, কাশি, অ্যালার্জি ও হৃদরোগের সমস্যা ।
রেসপিরেটরি ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অমৃতা ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা যারা ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করি, দীপাবলির সময়টা আমাদের কাছে ভীষণ ব্যস্ততার । সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো রোগীরা আছড়ে পড়েন । একদিকে মরশুমের পরিবর্তন, অন্যদিকে আতশবাজির ধোঁয়া-দু'য়ে মিলেই শ্বাসজনিত সমস্যা বেড়ে যায় ।"
তাঁর পরামর্শ, যাঁদের ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে বা সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তাঁদের এই সময় বাড়ি থেকে বেরোনো উচিত নয় । কারণ, সংক্রমণ কমার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তা আবার ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে ।
ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরূপ হালদার বলেন, "দীপাবলির পর বায়ুর মান মারাত্মকভাবে পরিবর্তন হয় । নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ওজোন-সবকিছুর মাত্রা বেড়ে যায় । এতে শুধু ফুসফুস নয়, হার্ট এবং নার্ভ সিস্টেমেও প্রভাব পড়ে ।"
তিনি আরও বলেন, "শিশুদের ফুসফুস এখনও পুরোপুরি পরিণত নয়, তাই দূষণের ক্ষতি তাদের শরীরে আরও বেশি হয় । যেসব শিশু অ্যালার্জি বা অ্যাজমায় ভোগে, তাদের আতশবাজি থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা প্রয়োজন । পাশাপাশি ভাইরাসের সংক্রমণ, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন এবং বায়ু দূষণের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়ার আশঙ্কা দেখা যায় । এই সময় দুটো ভ্যাকসিন নেওয়া খুবই জরুরি ৷ একটা হল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, দ্বিতীয়ত হল নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন ৷ যেটা 5 বছর অন্তর নিতে হয় ৷"
ইএনটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিরঞ্জিত দত্তের কথায়, "এই মরশুমে যাঁরা অ্যালার্জিতে ভোগেন, তাঁদের নাক, কান, গলার সমস্যা বহুগুণে বেড়ে যায় । তাই দরজা-জানলা বন্ধ রাখা, রংমশাল বা অতিরিক্ত ধোঁয়া যুক্ত বাজি ব্যবহার না করাই ভালো । সরকারকেও এই সময়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে ।"
আরেক ইএনটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্ত বলেন, "আতশবাজির ধোঁয়া একদিনে মিলিয়ে যায় না । পরের দিনও আকাশে থাকে ধোঁয়াশা । আমাদের নাকের প্রধান কাজ ফিল্টার করা, কিন্তু দূষণের সময় সেই প্রক্রিয়াটাই ব্যাহত হয় । ফলে ঘুম না আসা, কাশি, সর্দি, নাক বন্ধ হওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয় ।" তিনি আরও বলেন, "শব্দবাজির প্রভাবে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, বাড়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ । এসব থেকে রক্তচাপ ও হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয় । আর 'সবুজ বাজি' বলে কিছু নেই ৷ সব বাজিই শরীরের ক্ষতি করে ।"
চিকিৎসকদের অভিমত, দীপাবলি হোক আলো ও আনন্দের উৎসব, ধোঁয়া ও দূষণের নয় । উৎসবের আনন্দ যেন পরের সপ্তাহে অসুখের কারণ না হয়, সেই সচেতনতা দরকার সকলের । আনন্দ হোক নির্ঝঞ্ঝাট, আলোকিত আর সুস্থ-বাজিহীন দীপাবলিই হোক সত্যিকারের আলোর উৎসব ।