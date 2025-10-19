ETV Bharat / state

আতশবাজির ধোঁয়া-দূষণে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, দীপাবলিতে সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের

আতশবাজি ধোঁয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ৷ তাই বেশকিছু রোগীকে এইসময় বাইরে না বেরনোর ও বাজি ফাটানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা ৷

doctors advice on diwali
আতশবাজির আনন্দেই বাড়ছে শ্বাসকষ্ট (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2025 at 8:10 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 অক্টোবর: রাত পোহালেই কালীপুজো ৷ আলোর উৎসব দীপাবলি । প্রতিটি ঘর ঝলমল করবে প্রদীপ, আলো আর আনন্দে । কিন্তু আলোর এই উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অদৃশ্য বিপদ, তা হল বায়ু দূষণ । আতশবাজির ঝলকানি যতই চোখে আনন্দ দিক, তার ধোঁয়াই উৎসবের পরদিন ভারী করে তোলে শহরের বাতাস । চিকিৎসকদের মতে, দীপাবলির আনন্দের পরেই বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট, কাশি, অ্যালার্জি ও হৃদরোগের সমস্যা ।

রেসপিরেটরি ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অমৃতা ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা যারা ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করি, দীপাবলির সময়টা আমাদের কাছে ভীষণ ব্যস্ততার । সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো রোগীরা আছড়ে পড়েন । একদিকে মরশুমের পরিবর্তন, অন্যদিকে আতশবাজির ধোঁয়া-দু'য়ে মিলেই শ্বাসজনিত সমস্যা বেড়ে যায় ।"

দীপাবলিতে চিকিৎসকদের সতর্কতা (ইটিভি ভারত)

তাঁর পরামর্শ, যাঁদের ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে বা সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তাঁদের এই সময় বাড়ি থেকে বেরোনো উচিত নয় । কারণ, সংক্রমণ কমার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তা আবার ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে ।

ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরূপ হালদার বলেন, "দীপাবলির পর বায়ুর মান মারাত্মকভাবে পরিবর্তন হয় । নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ওজোন-সবকিছুর মাত্রা বেড়ে যায় । এতে শুধু ফুসফুস নয়, হার্ট এবং নার্ভ সিস্টেমেও প্রভাব পড়ে ।"

তিনি আরও বলেন, "শিশুদের ফুসফুস এখনও পুরোপুরি পরিণত নয়, তাই দূষণের ক্ষতি তাদের শরীরে আরও বেশি হয় । যেসব শিশু অ্যালার্জি বা অ্যাজমায় ভোগে, তাদের আতশবাজি থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা প্রয়োজন । পাশাপাশি ভাইরাসের সংক্রমণ, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন এবং বায়ু দূষণের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়ার আশঙ্কা দেখা যায় । এই সময় দুটো ভ্যাকসিন নেওয়া খুবই জরুরি ৷ একটা হল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, দ্বিতীয়ত হল নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন ৷ যেটা 5 বছর অন্তর নিতে হয় ৷"

ইএনটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিরঞ্জিত দত্তের কথায়, "এই মরশুমে যাঁরা অ্যালার্জিতে ভোগেন, তাঁদের নাক, কান, গলার সমস্যা বহুগুণে বেড়ে যায় । তাই দরজা-জানলা বন্ধ রাখা, রংমশাল বা অতিরিক্ত ধোঁয়া যুক্ত বাজি ব্যবহার না করাই ভালো । সরকারকেও এই সময়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে ।"

আরেক ইএনটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্ত বলেন, "আতশবাজির ধোঁয়া একদিনে মিলিয়ে যায় না । পরের দিনও আকাশে থাকে ধোঁয়াশা । আমাদের নাকের প্রধান কাজ ফিল্টার করা, কিন্তু দূষণের সময় সেই প্রক্রিয়াটাই ব্যাহত হয় । ফলে ঘুম না আসা, কাশি, সর্দি, নাক বন্ধ হওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয় ।" তিনি আরও বলেন, "শব্দবাজির প্রভাবে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, বাড়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ । এসব থেকে রক্তচাপ ও হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয় । আর 'সবুজ বাজি' বলে কিছু নেই ৷ সব বাজিই শরীরের ক্ষতি করে ।"

চিকিৎসকদের অভিমত, দীপাবলি হোক আলো ও আনন্দের উৎসব, ধোঁয়া ও দূষণের নয় । উৎসবের আনন্দ যেন পরের সপ্তাহে অসুখের কারণ না হয়, সেই সচেতনতা দরকার সকলের । আনন্দ হোক নির্ঝঞ্ঝাট, আলোকিত আর সুস্থ-বাজিহীন দীপাবলিই হোক সত্যিকারের আলোর উৎসব ।

