চেয়ারকে অবমাননার অভিযোগ, কুণালের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ বিধানসভায়

চেয়ারকে অবমাননার অভিযোগ, কুণালের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ বিধানসভায়
এর আগে, বেলেঘাটার বিধায়কের আচরণকে বিধানসভার ইতিহাসের এক 'কলঙ্কময় অধ্যায়' বলে কড়া মন্তব্য করেছিলেন স্পিকার ।
Published : July 24, 2026 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: বিধানসভার অন্দরে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ । বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনল শাসকদল । শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম অর্ধের শেষ লগ্নে নিজেই এই বিষয়টি উত্থাপন করেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস । আগের দিনই কুণালের আচরণকে বিধানসভার ইতিহাসের এক 'কলঙ্কময় অধ্যায়' বলে কড়া মন্তব্য করেছিলেন তিনি । সেই ঘটনার জের টেনেই সপ্তাহের শেষ কাজের দিনে সরাসরি এই পদক্ষেপ করল শাসকপক্ষ ।
অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভায় বিষয়টিকে সামনে আনেন পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষ । তিনি কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "উনি ইচ্ছাকৃতভাবে চেয়ারের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করছেন । তাঁকে ছোট করার চেষ্টা করছেন । কোনও সংবিধানিক পদে থেকে এমনটা করা যায় না । আর সে কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিচ্ছি আমরা ।"
নোটিশ পেশের পর অভিযুক্ত বিধায়ককে নিজের মতামত তুলে ধরার সুযোগ দেন স্পিকার । কিন্তু অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ । তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে তাঁরা যখন বিরোধী দলে ছিলেন, তখন স্পিকারের নির্দেশে বহুবার তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, এমনকী এফআইআর পর্যন্ত করা হয়েছে । আত্মপক্ষ সমর্থনের সামান্য সুযোগটুকুও তাঁদের দেওয়া হয়নি । অথচ এমন আচরণের পরও বর্তমান অধ্যক্ষ কুণাল ঘোষকে নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দিচ্ছেন ।
এর পরই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কুণাল ঘোষ । দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি প্রথমেই বলি,আপনার এবং আপনার চেয়ারের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করার কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না, এখনও নেই । আমার কোনও আচরণ যদি আপনার কাছে মনে হয়, সেটা চেয়ারের জন্য অসম্মানের, আমি নিশ্চিতভাবে সেটার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি ।"