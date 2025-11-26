পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, প্রধান শিক্ষিকার সাহায্যে নিজের বিয়ে রুখল নাবালিকা

পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, প্রধান শিক্ষিকার সাহায্যে নিজের বিয়ে রুখল নাবালিকা
মালদার রতুয়ার ঘটনা৷ সংখ্যালঘু এলাকার নবম শ্রেণির ছাত্রীর সাহসিকতায় মুগ্ধ প্রধান শিক্ষিকা
Published : November 26, 2025 at 9:32 PM IST
মালদা, 26 নভেম্বর: ধন্যি মেয়ে৷ বাবা, মা-সহ পরিবারের সঙ্গে অসম লড়াই লড়েও শেষ পর্যন্ত জিতেছে সে৷ এই লড়াইয়ে পাশে পেয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে৷ তার অদম্য লড়াই উৎসাহ জোগাচ্ছে এলাকার অন্য মেয়েদেরও৷ বাস্তবিকই মালদার রতুয়া 2 নম্বর ব্লকে এই মেয়েই এখন তার সমবয়সী কিংবা ছোটদের অনুপ্রেরণা৷
বাবা দিনমজুর, মা-ও সুযোগ পেলে মাঠে কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন৷ তারা তিন বোন৷ 15 বছর বয়সী মেয়েটা পড়াশোনা করে এলাকারই একটি স্কুলে৷ নবম শ্রেণিতে পড়ে৷ পড়াশোনায় যে সে খুব ভালো, সেটা সে নিজেও মনে করে না৷ কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জেদটা চেপে বসেছে তার মননে৷ তাই গরিব বাবা-মা যখন তার বিয়ে দেওয়ার মনস্থির করে ফেলেন, প্রথমে সে চোখে অন্ধকার দেখেছিল৷ বুঝতে পেরেছিল, দুই ভাই আর তিন বোনের সংসারে সে বাবা-মায়ের প্রথম ‘বোঝা’৷
কাজ হবে না-জেনেও সে মা’কে বলেছিল, এখন সে বিয়ে করতে চায় না৷ আরও পড়তে চায়৷ পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়৷ বড় মেয়ের কথায় মা তেমন গুরুত্ব দেননি৷ তাই কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর বাবাকেও সে একই আর্জি জানায়৷ মেয়েকে বাবা বোঝান, তাকে উচ্চশিক্ষিত করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই৷ তাছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে৷ নিজে বেঁচে থাকতে থাকতে তিনি সেই কাজটা করে যেতে চান৷ তিন মেয়ের বিয়ের আয়োজনের জন্য তাঁর সময়ও তো লাগবে৷
মেয়েটা বুঝেছিল, এভাবে হবে না৷ মেয়ের মতলব বুঝে বাবা-মা’ও তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দিচ্ছেন না৷ তাই সে সুযোগ বুঝে ফোনে যোগাযোগ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে৷ পুরো ঘটনা জানিয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাছে আর্জি জানিয়েছিল, তিনি যেন যে কোনোভাবে তার বিয়ে বন্ধ করেন৷ ছাত্রীর ফোন পেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন প্রধান শিক্ষিকাও৷ পুখুরিয়া থানায় গোটা ঘটনাটি জানান৷ পুলিশ নিয়ে যায় মেয়েটির বাড়িতে৷ তার বাবা-মাকে বোঝায়, এই বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা৷ এরপরেই মতি ফেরে অভিভাবকদের৷ তাঁরা মেয়ের বিয়ে থেকে পিছিয়ে আসেন৷ এনিয়ে লিখিত মুচলেকাও পুলিশের কাছে জমা দেন৷
ছাত্রীটির কথায়, “আমার পড়াশোনা করার শখ৷ পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই৷ কিন্তু 15 বছর বয়স হতে না হতেই বাবা-মা আমার বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়৷ প্রথমে বাবা-মাকে বলেছিলাম, এখন আমি বিয়ে করতে চাই না৷ পড়াশোনা করব৷ কিন্তু বাবা-মা আমার কথা শুনতে চায়নি৷ তাই ম্যাডামকে পুরো ঘটনা জানিয়ে এই বিয়ে আটকানোর কথা বলি৷ ম্যাডাম আমাকে সমস্ত সহযোগিতা করেছেন৷ আমার বিয়ে আটকে দিয়েছেন৷ আমি ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি৷’’
সে আরও বলে, ‘‘সবাইকে বলছি, আমার মতো পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে নিজেদের স্কুলের স্যার কিংবা ম্যাডামদের সাহায্য নাও৷ তাঁরা সবরকম সাহায্য করবেন৷ তাছাড়া কম বয়সে বিয়ে হলে মেয়েদের নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে৷ এমনকি জীবন পর্যন্ত চলে যেতে পারে৷”
মেয়েটির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, “এই এলাকায় মূলত নিম্নবিত্ত মানুষের বসবাস৷ পুরো সংখ্যালঘু এলাকা৷ নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ভুরিভুরি ঘটে৷ আমাদের স্কুলের অনেক ছাত্রীরই 18 বছর বয়সের নীচে বিয়ে হয়েছে৷ সময়মতো জানতে না পারায় ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি৷ তাছাড়া পরিবার ও সমাজের কথা ভেবে মেয়েরাও এসব কাউকে জানাতেও চায় না৷’’
প্রধান শিক্ষিকা আরও বলেন, ‘‘কিন্তু এই মেয়েটি সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে৷ ফোন করে আমায় গোটা ঘটনা জানিয়ে বিয়ে বন্ধের কথা বলেছে৷ আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে তার বিয়ে বন্ধ করতে পেরেছি৷ আমরা চাই, ওকে দেখে এলাকার প্রতিটি মেয়ে উদ্বুদ্ধ হোক৷ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবসময় তাদের পাশে থাকবেন৷”