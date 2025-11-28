ETV Bharat / state

মিড-ডে মিলে কি মিলবে অগ্নিমূল্য ডিম ? বকেয়া বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা ব্রাত্যর

ডিমের দাম আট থেকে সাড়ে আট টাকা। প্রাথমিকে পড়ুয়াপিছু দৈনিক মিড-ডে মিলের বরাদ্দ 6 টাকা 78 পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে 10 টাকা 17 পয়সা।

বাড়ছে ডিমের দাম, মিড ডে মিল নিয়ে চিন্তায় স্কুলগুলো (নিজস্ব চিত্র)
November 28, 2025

কলকাতা, 28 নভেম্বর: মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের প্রোটিন জোগাতে সপ্তাহে দু’দিন ডিম দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে তা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে । কারণ বাজারে ডিমের দাম লাফিয়ে বেড়ে এখন হয়েছে আট থেকে সাড়ে আট টাকা । অন্যদিকে, প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াপিছু দৈনিক মিড-ডে মিলের বরাদ্দ মাত্র 6 টাকা 78 পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে 10 টাকা 17 পয়সা । ফলে প্রাথমিক স্কুলে একটি ডিমের দামই বরাদ্দের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে । শিক্ষকদের প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে কী করে নিয়ম মেনে পড়ুয়াদের পাতে সপ্তাহে দু’দিন ডিম তুলে দেওয়া সম্ভব ? এ প্রসঙ্গে মিড ডে মিলের বকেয়া বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷

প্রধান শিক্ষকদের মতে, শীত এলেই সাধারণত ডিমের দাম বাড়ে । বরাদ্দ সামান্য বাড়লেও তা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয় । নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টি পারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "এই বছর শীত পড়ার আগে ডিমের দাম অত্যাধিক বেড়েছে । সেটা বেড়ে কত দাঁড়াবে কেউ বলতে পারছে না । এদিকে, শুধু ডিম দেওয়া যাবে না । তার সঙ্গে ডাল বা আলুচোখা দিতে হবে । তার সঙ্গে গ্যাসের দাম রয়েছে । ফলে এই বরাদ্দের মধ্যে বিষয়টা সম্ভব নয় । কিন্তু আমাদের তা দিতে হবে । আমার মনে হয়, উভয় সরকারই এই মিড ডে মিলের বরাদ্দের উপর নজর দিলে ভালো হয় ।"

মিড ডে মিলে সপ্তাহে দু’দিন ডিম দেওয়া হয় (নিজস্ব চিত্র)

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বক্তব্য, "সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক স্তরে । কারণ বরাদ্দ কম, আর ছোট পড়ুয়ারা পাতে ডিম না-পেলে মানসিকভাবেও হতাশ হয় । তাদের বোঝানোও কঠিন । ডাল-আলুসেদ্ধ দিয়ে প্রতিদিনের খাবার ম্যানেজ করা সম্ভব নয় । তার উপরে শীতে আনাজের দামও বাড়তি । বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, পুজোয় ক্লাবগুলোর অনুদান বাড়িয়ে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করা হলে মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বাড়াতে এত অনীহা কেন ?"

মিড-ডে মিলের খরচে কেন্দ্র দেয় 60 শতাংশ, রাজ্য 40 শতাংশ । তবে রাজ্যের অভিযোগ, এখনও মিড ডে মিলের বকেয়া টাকাই দেয়নি কেন্দ্র । শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "কেন্দ্র আমাদের মিড ডে মিলের বকেয়া টাকা এখনও দেয়নি । মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কোষাগার থেকে টাকা দিচ্ছেন । আমার মনে হয় না ডিম খাওয়ানোর জন্য কেন্দ্র টাকা দেবে । কারণ ওরা সারা ভারতজুড়ে নিরামিষ খাওয়াতে চাইছে ।"

