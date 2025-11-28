মিড-ডে মিলে কি মিলবে অগ্নিমূল্য ডিম ? বকেয়া বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা ব্রাত্যর

মিড-ডে মিলে কি মিলবে অগ্নিমূল্য ডিম ? বকেয়া বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা ব্রাত্যর
ডিমের দাম আট থেকে সাড়ে আট টাকা। প্রাথমিকে পড়ুয়াপিছু দৈনিক মিড-ডে মিলের বরাদ্দ 6 টাকা 78 পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে 10 টাকা 17 পয়সা।
কলকাতা, 28 নভেম্বর: মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের প্রোটিন জোগাতে সপ্তাহে দু’দিন ডিম দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে তা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে । কারণ বাজারে ডিমের দাম লাফিয়ে বেড়ে এখন হয়েছে আট থেকে সাড়ে আট টাকা । অন্যদিকে, প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াপিছু দৈনিক মিড-ডে মিলের বরাদ্দ মাত্র 6 টাকা 78 পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে 10 টাকা 17 পয়সা । ফলে প্রাথমিক স্কুলে একটি ডিমের দামই বরাদ্দের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে । শিক্ষকদের প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে কী করে নিয়ম মেনে পড়ুয়াদের পাতে সপ্তাহে দু’দিন ডিম তুলে দেওয়া সম্ভব ? এ প্রসঙ্গে মিড ডে মিলের বকেয়া বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷
প্রধান শিক্ষকদের মতে, শীত এলেই সাধারণত ডিমের দাম বাড়ে । বরাদ্দ সামান্য বাড়লেও তা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয় । নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টি পারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "এই বছর শীত পড়ার আগে ডিমের দাম অত্যাধিক বেড়েছে । সেটা বেড়ে কত দাঁড়াবে কেউ বলতে পারছে না । এদিকে, শুধু ডিম দেওয়া যাবে না । তার সঙ্গে ডাল বা আলুচোখা দিতে হবে । তার সঙ্গে গ্যাসের দাম রয়েছে । ফলে এই বরাদ্দের মধ্যে বিষয়টা সম্ভব নয় । কিন্তু আমাদের তা দিতে হবে । আমার মনে হয়, উভয় সরকারই এই মিড ডে মিলের বরাদ্দের উপর নজর দিলে ভালো হয় ।"
বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বক্তব্য, "সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক স্তরে । কারণ বরাদ্দ কম, আর ছোট পড়ুয়ারা পাতে ডিম না-পেলে মানসিকভাবেও হতাশ হয় । তাদের বোঝানোও কঠিন । ডাল-আলুসেদ্ধ দিয়ে প্রতিদিনের খাবার ম্যানেজ করা সম্ভব নয় । তার উপরে শীতে আনাজের দামও বাড়তি । বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, পুজোয় ক্লাবগুলোর অনুদান বাড়িয়ে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করা হলে মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বাড়াতে এত অনীহা কেন ?"
মিড-ডে মিলের খরচে কেন্দ্র দেয় 60 শতাংশ, রাজ্য 40 শতাংশ । তবে রাজ্যের অভিযোগ, এখনও মিড ডে মিলের বকেয়া টাকাই দেয়নি কেন্দ্র । শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "কেন্দ্র আমাদের মিড ডে মিলের বকেয়া টাকা এখনও দেয়নি । মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কোষাগার থেকে টাকা দিচ্ছেন । আমার মনে হয় না ডিম খাওয়ানোর জন্য কেন্দ্র টাকা দেবে । কারণ ওরা সারা ভারতজুড়ে নিরামিষ খাওয়াতে চাইছে ।"