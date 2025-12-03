এক সময়ের 'ভগবান' আজ 'শয়তান', প্রাথমিকের রায়ের পর কটাক্ষ ব্রাত্য'র

এক সময়ের 'ভগবান' আজ 'শয়তান', প্রাথমিকের রায়ের পর কটাক্ষ ব্রাত্য'র
সিঙ্গল বেঞ্চের রায় ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ প্রাক্তন বিচারপতি তথা বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে না-করে কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ৷
Published : December 3, 2025 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান । প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ চাকরি বহাল থাকল রাজ্যের 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ৷ আদালতের রায় প্রকাশ্যে আসার পরই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ৷ বিজেপি এবং প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানান তাঁরা ৷
শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূল মুখপাত্রের স্পষ্ট দাবি, সিঙ্গল বেঞ্চের পূর্ববর্তী রায় ছিল সম্পূর্ণ ‘বায়াসড’ (পক্ষপাতদুষ্ট) এবং ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ ৷ সেই সঙ্গে, ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে নাম না-করে প্রাক্তন বিচারপতির তীব্র সমালোচনা করেন ব্রাত্য ৷ তাঁর কথায়, "বিচারপতি থাকাকালীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, তা আজ প্রমাণিত । 26 হাজার বা 32 হাজার মানুষের চাকরি খাওয়ার বিনিময়ে সাংসদ হয়েছেন । মানুষ যাঁকে ভগবান ভেবেছিল, দেখা গেল সেই 'ভগবান' আজ 'শয়তানে' পরিণত হয়েছেন। সিনেমার গল্পের মতো হিরো আজ ভিলেনে রূপান্তরিত ।" শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, প্রাক্তন বিচারপতি 'রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা' চরিতার্থ করতেই হাজার হাজার শিক্ষকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আজকের এই রায় আসলে দ্বিস্তরীয় । প্রথম স্তরে এটি 32 হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের রুটি-রুজি সুরক্ষিত করল । আর দ্বিতীয় স্তরে, যা খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না, তাহল এই রায় পূর্ববর্তী সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে সমালোচনা করেছে ।" তাঁর কথায়, "বিচারকদের কাজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁত বের করা নয় । বিচারকরা মধ্যযুগের নাইট নন, যে তাঁরা ছদ্মবেশে মাথায় হেলমেট পরে রাতের অন্ধকারে সমাজের ভালো-মন্দ খুঁজতে বেরোবেন । আদালতের উচিত নয় অতিসক্রিয় হওয়া ।"
তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "আজকের রায় সেই সমস্ত অতৃপ্ত প্রেতাত্মা ও রাজনৈতিক কাক-চিল-শকুনের গালে চুনকালি লেপে দিল, যারা চেয়েছিল 32 হাজার পরিবারের চোখের জলের বিনিময়ে ‘পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ড’ কুড়োতে ।" প্রাক্তন বিচারপতির পুরনো একটি মন্তব্য মনে করিয়ে তিনি বলেন, "যিনি ভরা এজলাসে বসে বলেছিলেন ‘ঢাকি-সহ বিসর্জন’ দেব, আজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই চাকরিখেকোদেরই ঢাকি-সহ বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে দিল ।"
বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অরূপের সংযোজন, "আমরা এতদিন ‘চান্দা দো, ধান্দা লো’ স্লোগান শুনেছি । কিন্তু, এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে ‘ভারডিক্ট দো, টিকিট লো’ (রায় দাও, টিকিট নাও) মডেল কাজ করেছে ।" দুই তৃণমূল নেতার দাবি, ইডি এবং সিবিআই তদন্ত করেও এই 32 হাজার শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অসংগতি, দুর্নীতি খুঁজে পায়নি । আদালতও মেনে নিয়েছে, এতদিন চাকরি করার পর নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া বা চাকরি বাতিল করা ওই পরিবারগুলির প্রতি চূড়ান্ত অবিচার ও অপমান ।
বিরোধীরা এই রায়কে ‘মানবিক খাতিরে দেওয়া রায়’ বা ‘সেন্টিমেন্টের রায়’ বলে কটাক্ষ করলে কড়া জবাব দেয় শাসকদল । অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বিরোধীরা কি তবে অমানবিকতার পক্ষে ? আইনের চোখে আবেগের জায়গা নেই । বিচারপতি বদলায়, রায়ও বদলায় ৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আইনের জয় হয় ৷ আজ প্রমাণিত হল নিয়োগ প্রক্রিয়া বৈধ ছিল ।"
ব্রাত্য বসু স্পষ্ট বলেন, "সরকার সবসময় শিক্ষকদের পাশে ছিল এবং আছে । তবে আজ যাঁরা বলছেন এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন, সেই 32 হাজার শিক্ষক চিনে নিন, কারা আসলে আপনাদের বন্ধু আর কারা আপনাদের চাকরি খেতে চায় ।" পাশাপাশি, লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর নিয়েও কটাক্ষ করেন ব্রাত্য । তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যদি এবারও এসে ‘দিদি ও দিদি’ বলে ব্যঙ্গ করেন, তবে তা আমাদেরই সুবিধা করে দেবে । আমরা অনায়াসেই 250 আসন পার করব ।"