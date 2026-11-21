যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য আদালতে ব্রাত্য
Bratya Basu: চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের উপর মানসিক ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বাগুইআটি থানায় ‘জিরো এফআইআর’ হয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে ৷
Published : November 21, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: অভিযোগ উঠলেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না । তার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োজন । বাগুইআটি থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । তাঁর দাবি, তিনি ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ করেছেন । বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চান তিনি । একই সঙ্গে আদালতের উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ব্রাত্য ।
ব্রাত্য বলেন, ‘‘অভিযোগ যে কেউ করতে পারেন । কিন্তু, সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে । সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের হয়েছে । আমি বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাচ্ছি । চাই, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক । আইন ও আদালতের উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে ।’’
অভিযোগে একাধিক ব্যক্তির নাম থাকা সত্ত্বেও কেন নির্দিষ্ট কয়েকজনকে সামনে আনা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘হতে পারে আমি মন্ত্রী ছিলাম বলে আমার নাম হাইলাইট করা হচ্ছে । কিন্তু যে দফতর নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, সেই দফতরের মন্ত্রী আমি কোনোদিনই ছিলাম না । যে দফতর আমার হাতে নেই, সেখানে আমি কীভাবে প্রভাব খাটাব ?’’
অভিযোগকারীদেরও চেনেন না বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের কাউকেই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন না । ব্রাত্যের প্রশ্ন, অভিযোগকারী আদৌ কোনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী বা আধিকারিক, নাকি রাজনৈতিক ব্যক্তি ?
তাঁর কথায়, ‘‘এফআইআর করার অধিকার সকলের রয়েছে । কিন্তু যিনি অভিযোগ করছেন, তাঁকেও অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে । যিনি অভিযোগ করছেন, তিনিই আবার আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন । এটা কেমন ভ্রান্তিবিলাস ?’’ নিজের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারীর বক্তব্য প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন ব্রাত্য । তাঁর দাবি, ওই ব্যক্তি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন । তবে তাতে তিনি বিশেষ বিচলিত নন । ব্রাত্যের কথায়, এক সময়ে যাঁকে তিনি সহযোগিতা করেছেন, এখন সেই ব্যক্তি তাঁর সমালোচনা করছেন । তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না ।
অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সিসিটিভি ফুটেজের প্রসঙ্গও তুলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী । তিনি জানান, 2022 সালে তাঁর নির্দেশ ছিল, সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে । সেই নিয়ম এখনও কার্যকর থাকলে সংশ্লিষ্ট ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, অভিযোগকারী আদৌ তাঁর ঘরে এসেছিলেন কি না । ব্রাত্যের দাবি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে ফোন করে আসার কথা । অথচ অভিযোগকারী তাঁকে কোনোদিন ফোন করেছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা উচিত ।
সঙ্গীতশিল্পী তথা প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্রাত্য । তাঁর দাবি, ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনওই এমন ছিল না যে তিনি তাঁর কাছে কোনও সুপারিশ করতে পারেন । 2017-18 সালে মিনার্ভার দায়িত্বে থাকার সময়ে গোবিন্দ দাস নামে এক ব্যক্তির জন্য একবার সুপারিশ করেছিলেন ।
তাঁর বক্তব্য, ওই ব্যক্তিকে ছাড়া মিনার্ভার কাজ চালানো কঠিন হচ্ছিল । যদিও সেই সুপারিশও খারিজ হয়ে যায় । ব্রাত্য বলেন, ‘‘ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক সুপারিশ করার মতো ছিল না । আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক অত্যন্ত পোশাকী ছিল । আমি যখন মিনার্ভায় 2017-18 সালের দায়িত্বে ছিলাম, সেই সময় একমাত্র গোবিন্দ দাস নামে একজনের কথাই সুপারিশ করেছিলাম । কারণ, ওঁকে ছাড়া মিনার্ভা চলছিল না । এবং সেটা খারিজ হয়ে গিয়েছিল । তারপর থেকে আমি কোনোদিন আর সুপারিশ করিনি । এবং গ্রুপ সি-ডি কর্মীদের আমার চেনার কথা নয় ।’’
প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সঙ্গীতশিল্পী তথা প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং রাজ্য সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বাগুইআটি থানায় একটি ‘জিরো এফআইআর’ দায়ের হয়েছে । অভিযোগকারী রাজীব সরকারের দাবি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের উপর মানসিক ও যৌন নির্যাতন চালানো হত । চাকরি ও মাসিক বেতন বজায় রাখার শর্তে তাঁদের এই হেনস্তার শিকার হতে হত বলেও অভিযোগ ।
অভিযোগের সমর্থনে বেশ কিছু প্রমাণের উল্লেখ করেছেন তিনি । অভিযোগপত্রে বিশিষ্ট শিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রকাশ্য সাক্ষাৎকার এবং ব্রাত্য বসুর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী পৃথ্বীশের বক্তব্যের প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে ।
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