SIR-এর নথিতে কেন গ্রহণযোগ্য নয় অ্যাডমিট কার্ড ? বিহার সরকারের সঙ্গে তুলনা শিক্ষামন্ত্রীর

শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর লেখা দুটো বই প্রকাশ পেয়েছে । সেগুলি হল, ‘নোটে গাছ ও অন্যান্য লেখা’ এবং ‘বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি’ ।

Bratya Basu
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: এসআইআর-এর 13টা গ্রহণযোগ্য নথির মধ্যে মান্যতা পাচ্ছে না মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড । সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এবার সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু টেনে আনলেন বিহার সরকারের কথা ।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "একবার বলল মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য । তারপর আবার বলল সেই অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয় । যে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বয়সের স্পষ্ট স্বাক্ষর থাকে, সেটা কেন গ্রহণযোগ্য নয়? মাধ্যমিক অনুমোদিত বোর্ড এত বছরের একটা প্রতিষ্ঠান । আগেও বলেছি এখনও বলছি, বাংলার মানুষকে এটা অত্যাচার করা । আমি জানি না বিহারে যখন এসআইআর হয়েছিল, তখন বিহার সরকার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বাদ দিয়েছিল কি না । সেটা জানা গেল আরও সুবিধা হয় ।"

শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর লেখা দুটো বই প্রকাশ করেন কবি সুবোধ সরকার । সেই দুটো বইয়ের নাম - ‘নোটে গাছ ও অন্যান্য লেখা’ এবং ‘বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি’ । বই প্রকাশের পর রাজ্যের একাধিক বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন । সেখানেই শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভের বিষয়ে কথা বলেন ।

ব্রাত্য বসু বলেন, "মানুষের প্রাণের দাম নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেই । এতগুলো মানুষ মারা গিয়েছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা সহ-নাগরিকদের হারিয়েছি । অগুণিতক মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে একদল ক্ষমতায় আসতে চাইছে । বাংলার মানুষ সব দেখছেন । আমরা অনুনয় করছি যে দাবি ওঁরা করছেন, সেটা যেন বিবেচনা করা হয় ।"

এদিকে দেখা যাচ্ছে, সর্বশিক্ষা মিশনের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত শিশুশিক্ষা মিশন আছে, তার কর্মীদের ভাতা খুবই কম । যার কারণ হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আটকে রাখার প্রসঙ্গ । তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক হাজার টাকা আটকে রেখেছে । সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মীদের টাকা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন । কিন্তু যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্য টাকা দিচ্ছে, ততক্ষণে আমারা টাকা বাড়াতে পারছি না ।"

অন্যদিকে সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে । সেই তালিকায় রয়েছে একজন 'দাগি'র নাম । সেই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমার বিস্ময় লাগে বঞ্চিত বলে যাঁর নামে মামলা হল, যাঁদের জন্য আইনজীবীরা লড়লেন, দেখা গেল তাঁর নামই দাগিদের তালিকায় আছে । এটাতে বোঝাই যাচ্ছে, পুরোটার পিছনে একটা পরিকল্পিত ডিজাইন ছিল । সেটা খানিকটা উন্মোচিত হল । আমার মনে হয় হ্রদের তলায় আরও অনেক বরফ বা শৈলশিখর রয়েছে । এই চূড়োগুলো আস্তে আস্তে বেরোবে । এটা তারই একটা । বারবার নিয়োগ আটকানোর চেষ্টা করলেও নিয়োগ হবেই । 26 হাজার শিক্ষকের সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্রান্ত হয়েছিল কি না । সেটা এই ঘটনা থেকে বেরিয়ে এল ।"

